Hull City empfängt Brighton & Hove Albion am Sonntag, dem 22. November 2026, im MKM Stadium in Hull.

Die jüngsten Pflichtspielduelle fanden in der EFL-Championship-Saison 2015/16 statt. Im Februar 2016 trennten sich die Teams im MKM Stadium nach einer umkämpften Partie 0:0. Zuvor hatte sich Hull City im selben Jahr in einem FA-Cup-Spiel knapp mit 1:0 gegen Brighton durchgesetzt.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Brighton & Hove Albion?

Das Spiel zwischen Hull City und Brighton & Hove Albion findet am Sonntag, dem 22. November 2026, im MKM Stadium in Hull statt.

Premier League - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Brighton & Hove Albion kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Brighton & Hove Albion gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der Kauf direkt über die offizielle Website von Hull City ist der zuverlässigste Weg, Tickets zum Originalpreis zu erhalten. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel während der ersten Verkaufswoche vorrangigen Zugang, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Brighton & Hove Albion?

Hier sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Brighton & Hove Albion im MKM Stadium:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Erwachsenentickets: Die Preise beginnen bei 30 £ für Sitzplätze in Standardbereichen und reichen je nach Sitzplatzkategorie und Einstufung des Spiels in der Regel bis etwa 35 bis 45 £ .

Die Preise beginnen bei für Sitzplätze in Standardbereichen und reichen je nach Sitzplatzkategorie und Einstufung des Spiels in der Regel bis etwa . Ermäßigte Tickets: Für Senioren, junge Erwachsene und andere Berechtigte sind sie ab 16 £ erhältlich.

Für Senioren, junge Erwachsene und andere Berechtigte sind sie ab erhältlich. Kindertickets (2 bis 15 Jahre): Tickets für Kinder sind in ausgewählten familienfreundlichen Stadionbereichen ab einem günstigen Grundpreis von 8 £ erhältlich.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf regulärer Eintrittskarten: Ab umgerechnet etwa 115 bis 120 £ .

Ab umgerechnet etwa . Weiterverkauf von Premium- oder Hospitality-Tickets: Plätze in stark nachgefragten oder Premium-Blöcken können deutlich teurer sein und je nach enthaltenen Leistungen und Lage der Sitzplätze 350 bis über 1.000 £ kosten.

Hull City gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Hull City und Brighton & Hove Albion

Hull City hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Unentschieden und drei Niederlagen verbucht, aber keinen Sieg. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Fulham in der Premier League. In diesem Zeitraum verlor Hull zudem 1:2 gegen Newcastle United und 0:1 gegen Sunderland im Carabao Cup. Die beiden Unentschieden gab es gegen Everton (2:2) und Chelsea (2:2). In den fünf Partien erzielte Hull fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Brighton hat seine letzten fünf Spiele wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen. Zuletzt gelang ein 5:0-Sieg gegen Crystal Palace in der Premier League. In diesem Zeitraum schlug Brighton außerdem FK Kauno Zalgiris in der Conference League mit 4:0 und Arsenal in der Premier League mit 3:0. In den fünf Partien erzielte Brighton 14 Tore, kassierte drei Gegentreffer und blieb dreimal ohne Gegentor.

Hull City gegen Brighton & Hove Albion: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste erfasste Duell der beiden Klubs fand im Februar 2016 statt, als sich Hull City und Brighton in der Championship im MKM Stadium 0:0 trennten. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Hull auf zwei Siege, Brighton auf einen. Zweimal gab es ein Unentschieden. Hulls jüngster Sieg in diesem Vergleich war ein 1:0 zu Hause in einem FA-Cup-Spiel 2016. Brightons einziger Sieg gelang im September 2015 in der Championship.