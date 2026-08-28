Der Hamburger SV trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Volksparkstadion in Hamburg auf den FC Köln.

Beide Teams standen sich bereits im März 2026 gegenüber und trennten sich am exakt selben Spielort in einem umkämpften 1:1. Der Hamburger SV will seinen Heimvorteil nutzen, um sich früh in der Saison wichtige Punkte zu sichern.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Hamburger SV gegen FC Köln wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga?

Hamburger SV gegen FC Köln wird im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen, wobei das Spiel im Rahmen der Bundesliga-Saison 2026/27 stattfindet.

Bundesliga - Spielwoche 4 19. Sept. 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hamburger SV gegen FC Köln kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel Hamburger SV gegen 1. FC Köln über offizielle und sekundäre Plattformen kaufen:

Offizieller HSV-Ticketshop: Da der Hamburger SV dieses Spiel im Volksparkstadion austrägt, sind Tickets in erster Linie über die offizielle HSV-Ticketing-Website (hsv.de/tickets) erhältlich. Vereinsmitglieder erhalten vorrangigen Zugang zum Vorverkauf, bevor verbleibende Tickets in den allgemeinen Verkauf gehen.

Offizielle Ticketbörse (Zweitmarkt): Falls das Spiel im freien Verkauf ausverkauft ist, betreibt der HSV auf seiner Website eine offizielle Ticketbörse, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze zum Nennwert weiterverkaufen.

Kontingent für Auswärtsfans (FC Köln): Fans des gastierenden FC Köln können Tickets für den zugewiesenen Auswärtsblock über das offizielle Mitgliederportal des 1. FC Köln (fc.de) kaufen, sofern sie registrierte Vereinsmitglieder sind.

Sekundärmarktplätze: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten häufig weiterverkaufte Tickets für das Spiel an, allerdings wird dringend empfohlen, direkt über die offiziellen Vereinskanäle zu kaufen, um den Eintritt zu garantieren und Aufschläge zu vermeiden.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hamburger SV gegen FC Köln?

Die Ticketpreise für Hamburger SV gegen 1. FC Köln im Volksparkstadion hängen davon ab, ob Sie sie direkt beim Verein zum Nennwert oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

Offizielle Ticketpreise zum Nennwert (HSV-Ticketshop)

Stehplatzbereich (Nordtribüne / Stehplatz): Etwa 16 € bis 22 €.

Normale Sitzplätze (Unterrang & Oberrang): Etwa 30 € bis 76 €, abhängig von Block und Sicht.

Hospitality- & VIP-Pakete: Etwa 220 € bis 450 €+ inklusive Lounge-Zugang, Catering und zentraler Premium-Plätze.

Sekundär- & Wiederverkaufsplattformen

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Wiederverkaufspreise für diese spezielle Partie typischerweise bei:

Einstiegsniveau / Günstigste verfügbare Plätze: Ab etwa 58 € bis 92 € für Sitzplätze der Basiskategorie.

Durchschnittliche Plätze im Unterrang / Mittelfeldplätze: Zwischen 93 € und 175 €.

Premium- & Kurzfristige Angebote: Zwischen 186 € und 326 €+ für zentrale Sicht nahe am Spielfeld.

Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hamburger SV gegen FC Köln

Der Hamburger SV hat in seinen letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt war ein 3:0-Sieg gegen den SC Verl im DFB-Pokal am 24. August, ein Ergebnis, das dem Team einen selbstbewussten Start in die Pflichtspielsaison bescherte. Zuvor spielte der HSV in der Vorbereitung 2:2 gegen Lille und besiegte Toulouse mit 2:1, wobei eine 1:2-Niederlage gegen Everton zeigte, dass defensiv noch Arbeit zu leisten ist. In diesen fünf Spielen erzielten die Rothosen neun Tore und kassierten sechs.

Der FC Köln reist mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Partien an. Die jüngste davon war ein 2:1-Sieg im DFB-Pokal gegen die Würzburger Kickers am 24. August. Köln holte in der Vorbereitung zudem zwei Siege in Folge gegen Real Sociedad, mit 2:1 und 2:0, und trennte sich 2:2 von Hertha Berlin. Ihre einzige Niederlage in dieser Serie war ein 8:0-Testspielsieg gegen Bergisch Gladbach, der ihre Offensivstärke unter Beweis stellte. Köln hat in den letzten fünf Spielen 15 Tore erzielt und fünf kassiert.

Hamburger SV gegen FC Köln: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 14. März 2026 in der Bundesliga statt, als sich der Hamburger SV und der FC Köln im Volksparkstadion 1:1 trennten. Davor fügte Köln dem HSV im November 2025 zu Hause eine deutliche 1:4-Niederlage zu. Über die letzten fünf erfassten Duelle hinweg hat Köln die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem des HSV, während die Teams einmal unentschieden spielten.