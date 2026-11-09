Die UEFA Nations League kehrt mit einer spannenden Partie zurück: Georgien empfängt Ungarn in der Boris-Paichadze-Dinamo-Arena in Tiflis. Beide Nationen arbeiten sich im europäischen Fußball weiter nach oben. Damit ist dieses Gruppenspiel für beide Mannschaften wichtig, um Punkte für den Aufstieg zu sammeln.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spielort, zu den Ticketpreisen und dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann beginnt Georgien gegen Ungarn in der UEFA Nations League B?

Die Partie zwischen Georgien und Ungarn in Gruppe 2 der UEFA Nations League B findet in der Boris-Paichadze-Dinamo-Arena in Tiflis statt. Der Anstoß ist für dieses Spiel angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Wo gibt es Tickets für Georgien gegen Ungarn?

Offizielle Tickets werden direkt über das Ticketportal des georgischen Fußballverbands verkauft, das den regulären Verkauf für Heimländerspiele in Tiflis abwickelt. Fans sollten sich frühzeitig ein Konto auf dem offiziellen Portal anlegen, um sich beim Start des allgemeinen Verkaufs Tickets sichern zu können.

Sind die offiziellen Ticketkontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzbereiche im Stadion nicht verfügbar, können Fans auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub ausweichen, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Georgien gegen Ungarn?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten je nach Sitzplatzkategorie in der Boris-Paichadze-Dinamo-Arena ab etwa 10 bis 30 Euro.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei StubHub, beginnen die Preise bei rund 234 Euro, wenn die regulären offiziellen Kontingente ausverkauft sind.

Georgien gegen Ungarn in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Georgien und Ungarn

Georgien geht mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft am 5. Juni 2026 ein Freundschaftsspiel gegen Bahrain mit 2:0, nachdem sie drei Tage zuvor gegen Rumänien 1:1 gespielt hatte. Zuvor hatte Georgien 2026 auswärts gegen Litauen mit 2:0 gewonnen und gegen Israel 2:2 gespielt. Die einzige Niederlage in dieser Serie war das 1:2 gegen Bulgarien in der WM-Qualifikation im November 2025, mit dem Georgiens Qualifikation endete.

Ungarn kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gewann die Mannschaft am 9. Juni 2026 ein Freundschaftsspiel gegen Kasachstan mit 3:1. Nur wenige Tage zuvor hatte sie Finnland mit 2:1 besiegt. Ein torloses Unentschieden gegen Griechenland im März 2026 und ein 1:0-Sieg gegen Slowenien vervollständigen die jüngsten positiven Ergebnisse. Die letzte Niederlage war ein 2:3 gegen Irland in der WM-Qualifikation im November 2025.

Georgien gegen Ungarn: Die jüngsten direkten Duelle

Die letzte Begegnung der beiden Mannschaften fand im September 2001 statt. Damals besiegte Georgien Ungarn in Tiflis in der UEFA-WM-Qualifikation mit 3:1. Das einzige weitere verzeichnete Spiel zwischen den Nationen gab es drei Monate zuvor im Juni 2001, als Ungarn in derselben Qualifikation zu Hause mit 4:1 gewann. Damit hat jede Mannschaft eines der beiden verzeichneten Duelle gewonnen.