Fulham empfängt Newcastle United am Samstag, dem 7. November 2026, im Craven Cottage in London.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 24. Mai 2026 feierte Fulham im Craven Cottage einen souveränen 2:0-Sieg gegen Newcastle United. In den letzten fünf direkten Duellen in allen Wettbewerben liegt Newcastle mit drei Siegen knapp vor Fulham, das zweimal gewann.

GOAL erklärt Euch alles, was Ihr über Tickets für Fulham gegen Newcastle United wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Fulham gegen Newcastle United?

Fulham gegen Newcastle United beginnt am Samstag, dem 7. November 2026, im Craven Cottage in London.

Premier League - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 10:00 Craven Cottage

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Fulham gegen Newcastle United kaufen?

Wenn Ihr Euch Tickets für das anstehende Premier-League-Duell zwischen Fulham und Newcastle United am 7. November 2026 im Craven Cottage sichern möchtet, stehen Euch je nach Vorliebe mehrere Kaufmöglichkeiten offen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Reguläre Tickets kauft Ihr am besten und zuverlässigsten direkt über die offizielle Website des Fulham FC. Dafür ist in der Regel ein kostenloses oder kostenpflichtiges Mitgliedskonto erforderlich. Die Tickets werden gestaffelt freigegeben, abhängig von der Mitgliedschaftskategorie und früheren Spielbesuchen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Fulham gegen Newcastle United?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Fulham und Newcastle United im Craven Cottage hängen davon ab, ob Ihr über die offiziellen Vereinskanäle oder auf Zweitmarkt-Plattformen kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene kosten bei Premier-League-Spielen im Craven Cottage üblicherweise zwischen 35 und über 100 £ , abhängig vom Sitzplatzbereich und der Spielkategorie, etwa auf der Johnny Haynes Stand, an der Riverside oder hinter den Toren.

kosten bei Premier-League-Spielen im Craven Cottage üblicherweise zwischen , abhängig vom Sitzplatzbereich und der Spielkategorie, etwa auf der Johnny Haynes Stand, an der Riverside oder hinter den Toren. Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete gibt es ab etwa 225 £ pro Person. Sie bieten Zugang zu einer höherwertigen Lounge und gepolsterte Sitzplätze.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, werden sie auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu nachfrageabhängigen Preisen angeboten:

Reguläre Sitzplätze für dieses Spiel kosten in den oberen Rängen oder hinter den Toren etwa 75 £ .

für dieses Spiel kosten in den oberen Rängen oder hinter den Toren etwa . Die Durchschnittspreise liegen bei etwa 189 £. Premiumplätze oder Plätze an den Längsseiten können je nach Nachfrage kurz vor dem Spieltag teurer werden.

Fulham gegen Newcastle United in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

Fulham gegen Newcastle United: Die Form

Fulham verbuchte in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt spielte der Klub in der Premier League 1:1 gegen Manchester United. Zuvor gab es in dieser Serie auch ein 0:0 gegen Liverpool. Fulhams einziger Sieg gelang im Carabao Cup mit 2:3 gegen West Ham United. In den fünf Spielen erzielte Fulham sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Newcastle gewann drei seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt siegte der Klub am 19. September in der Premier League mit 2:1 gegen Hull City. Zuvor gewann Newcastle in dieser Serie auch mit 2:0 gegen Tottenham Hotspur. Die einzige Niederlage war ein 1:4 gegen Leeds United in der Premier League. In den fünf Spielen erzielte Newcastle zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Fulham gegen Newcastle United: Die letzten direkten Duelle

Die beiden Klubs trafen zuletzt am 24. Mai 2026 in der Premier League aufeinander. Fulham gewann damals im Craven Cottage mit 2:0 gegen Newcastle United. Von den letzten fünf erfassten Duellen gewann Newcastle drei und Fulham zwei. Die Begegnungen fanden in der Premier League und im Carabao Cup statt. Newcastle erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore, Fulham neun.