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So kommt ihr an Tickets für Everton gegen Chelsea: Premier-League-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Everton trifft in der Premier League auf Chelsea. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Everton trifft am Samstag, 17. Oktober 2026, im Hill Dickinson Stadium in Liverpool auf Chelsea.

Historisch gesehen hat Chelsea im direkten Vergleich insgesamt die Nase vorn, mit 78 Siegen gegenüber 61 Erfolgen von Everton sowie 57 Unentschieden. Im jüngsten Aufeinandertreffen am 21. März 2026 zeigte Everton eine überzeugende Leistung und besiegte Chelsea im Hill Dickinson Stadium mit 3:0.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Everton gegen Chelsea wissen müssen, einschließlich, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Everton gegen Chelsea in der Premier League?

Everton gegen Chelsea findet am Samstag, 17. Oktober 2026, im Hill Dickinson Stadium in Liverpool statt.

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Premier League - Spielwoche 7
Hill Dickinson Stadium

Wie kann man Tickets für Everton gegen Chelsea in der Premier League kaufen?

Um Tickets für Everton gegen Chelsea zu kaufen, folgen Sie den üblichen Kaufmethoden über die offiziellen Kanäle der Klubs:

1. Offizielle Klubmitgliedschaft

Um allgemeine Tickets über die offiziellen Klubkanäle zu kaufen, benötigen Sie in der Regel eine offizielle Klubmitgliedschaft:

  • Everton-Fans (Heimbereich): Melden Sie sich für eine offizielle Everton-Mitgliedschaft an, zum Beispiel Forever Blue oder Forever Blue+. Mitglieder erhalten vorrangigen Zugang zum Ticketverkauf und zur Teilnahme an Abstimmungen etwa vier bis sechs Wochen vor dem Spieltag.
  • Chelsea-Fans (Auswärtsbereich): Auswärtstickets werden direkt über Chelseas offizielles Ticketportal verteilt. Vorrang haben Dauerkarteninhaber und Mitglieder auf Grundlage gesammelter Loyalitätspunkte.

2. Offizielle Hospitality- und Spieltagspakete

Wenn Sie keine Klubmitgliedschaft haben, bieten Hospitality-Pakete garantierten Zugang:

  • VIP- und Hospitality-Angebote am Spieltag: Kaufen Sie Premium-Sitzplätze, Gastronomie- oder Lounge-Pakete direkt über das offizielle Ticketportal des gastgebenden Klubs.
  • Offizielle Reise-/Hotelpakete: Autorisierte Drittanbieter-Partner, etwa Sportsbreaks, verkaufen Paketangebote, die offizielle Spieltickets mit Hotelaufenthalten vor Ort kombinieren.

3. Freier Verkauf und Wiederverkaufsplattformen

  • Sekundäre Ticketplattformen: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub haben oft Sitzplätze von Wiederverkäufern im Angebot, wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können.
  • Freier Verkauf: Verbleibende Tickets gehen auf der Klubwebsite in den freien Verkauf, wobei Spiele der Premier League mit hoher Nachfrage selten den freien Verkauf erreichen.

Wie viel kosten Tickets für Everton gegen Chelsea in der Premier League?

Die Ticketpreise für Premier-League-Spiele zwischen Everton und Chelsea variieren je nach Kategorie, Kaufkanal und Sitzplatzbereich:

  • Offizielle reguläre Tickets (Nennwert): Reguläre Erwachsenentickets für den Spieltag, die direkt über offizielle Klubkanäle gekauft werden, liegen zwischen 55 £ und 75 £. Ermäßigte Tickets für Junioren, junge Erwachsene und Senioren sind in der Regel günstiger.
  • Offizielle Spieltagspakete und Reisepakete: Paketangebote, einschließlich Hotelaufenthalten oder offizieller Erlebnisse, beginnen in der Regel bei 199,50 £ pro Person.
  • Hospitality-Pakete: Premium-VIP-Sitzplätze und Lounge-Pakete liegen zwischen 399 £ und 525 £+ pro Person.
  • Sekundärer Wiederverkaufsmarkt: Aufgrund der hohen Nachfrage beginnen Tickets auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub in der Regel bei etwa 99 £ bis 165 £, wobei die Durchschnittspreise je nach Sitzplatzlage und Nachfrage weiter steigen können.

Everton gegen Chelsea in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Everton gegen Chelsea

Everton hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei acht Tore erzielt und fünf kassiert. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:2 gegen Manchester United in der Premier League, nachdem es in der Woche zuvor bereits ein 1:1 gegen Bournemouth gegeben hatte. Das Highlight dieser Serie war ein 4:0 im Carabao Cup gegen Preston North End, während die einzige Niederlage in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Lille zustande kam.

Chelsea hat drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines verloren und keines unentschieden gespielt, dabei in dieser Phase 16 Tore erzielt und neun kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 6:3-Sieg im Carabao Cup gegen Leeds United nach einer 1:2-Niederlage gegen Arsenal in der Premier League. Davor schlug Chelsea in der Liga Brighton mit 4:3 und Fulham mit 3:2 und zeigte damit sowohl seine Offensivstärke als auch seine defensive Anfälligkeit.

EVE

EVE - Form

BOU
U1-1
MUN
U2-2
TOT
U0-0
WOL
S1-0
IPS
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CHE

CHE - Form

BHA
S4-3
ARS
N2-1
LEE
S6-3
HUL
U2-2
BRE
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
13/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Everton gegen Chelsea: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Duell zwischen diesen Teams fand im März 2026 statt, als Everton in der Premier League mit 3:0 im Hill Dickinson Stadium gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Chelsea drei Siege geholt, Everton einen, und eine Partie endete unentschieden. Chelseas deutlichstes Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 6:0-Heimsieg im April 2024.

Head to Head

EvertonUnentschiedenFC Chelsea
1
1
3
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
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FC Chelsea
CHE
0
END
Premier League
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FC Chelsea
CHE
2
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Everton
EVE
0
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
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Everton
EVE
0
END
Premier League
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Everton
EVE
0
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FC Chelsea
CHE
0
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
6
Everton badge
Everton
EVE
0
END
3Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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