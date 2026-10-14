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So kommt ihr an Tickets für Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Ticketverkauf und mehr

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Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf den Hamburger SV. So sichert ihr euch eure Tickets

Eintracht Frankfurt empfängt den Hamburger SV am Sonntag, dem 1. November 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Das jüngste Aufeinandertreffen in der Bundesliga fand im Mai 2026 im Deutsche Bank Park statt. Dabei setzte sich der Hamburger SV auswärts knapp mit 2:1 durch. Zuvor hatten sich die beiden Mannschaften bei ihrem Ligaspiel im Dezember 2025 ein hart umkämpftes 1:1 geliefert.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV wird am Sonntag, dem 1. November 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt angepfiffen.

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Bundesliga - Spielwoche 8
Deutsche Bank Park

Wie kann man Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV im Deutsche Bank Park gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizielle Ticketshops der Vereine: Der direkteste und zuverlässigste Weg zu Tickets zum regulären Preis führt über die offiziellen Online-Ticketshops von Eintracht Frankfurt oder dem Hamburger SV. Mitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten dort in der Regel früher Zugang.

2. Zweitmarkt-Plattformen

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV?

Die Ticketpreise für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV variieren je nachdem, ob Sie die Karten über offizielle Vereinskanäle oder Zweitmarkt-Plattformen kaufen.

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Stehplätze: 18 bis 24 Euro für die Stehplatzbereiche hinter den Toren.
  • Sitzplätze der Kategorien 4 & 5 (Oberränge & Ecken): 35 bis 50 Euro für Plätze mit regulärer Sicht, die weiter vom Spielfeld entfernt sind.
  • Sitzplätze der Kategorien 2 & 3 (Längsseiten): 50 bis 75 Euro für Plätze mit Sicht aus mittlerer Höhe entlang der Längsseite des Spielfelds.
  • Kategorie 1 & Premium-Sitzplätze (zentrale Unterränge): 75 bis über 90 Euro für eine optimale Sicht aus zentraler Position nahe der Mittellinie.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets über den offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Günstigere Sitzplätze (Oberränge / regulärer Eintritt):60 bis über 110 Euro, abhängig von der aktuellen Ticketverfügbarkeit und Nachfrage.
  • Sitzplätze an den Längsseiten & besonders begehrte Plätze:110 bis über 250 Euro für bessere Blickwinkel und Sicht aus zentraler Position.
  • VIP- & Hospitality-Pakete:250 bis über 500 Euro pro Spiel für Zugang zu exklusiven Lounges und hochwertigem Catering.

Eintracht Frankfurt gegen Hamburger SV in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Eintracht Frankfurt gegen Hamburger SV: Die Form

Frankfurt geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den jüngsten vier Bundesliga-Spielen in diese Partie: ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Hinzu kommt ein deutlicher Sieg gegen SC St. Toenis im DFB-Pokal. Das jüngste Ligaspiel gegen Freiburg endete 2:2, zuvor hatte Frankfurt im September mit 1:4 gegen Augsburg verloren. Der 3:1-Auswärtssieg in Mainz war die überzeugendste Ligaleistung in diesem Zeitraum. In den letzten fünf Pflichtspielen erzielte Frankfurt 17 Tore und kassierte 12 Gegentreffer. Diese Bilanz zeigt sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Anfälligkeit der Mannschaft.

Die Form des HSV gibt wenig Anlass zur Freude. Hamburg hat nur eines seiner letzten vier Bundesliga-Spiele gewonnen. Die Niederlagen gegen RB Leipzig (0:5), Mainz (0:5) und Borussia Dortmund (0:2) offenbarten erhebliche Probleme in der Offensive und Defensive. Der einzige Lichtblick war ein 2:1-Sieg gegen den FC Köln am fünften Spieltag. Ein 3:0-Erfolg gegen SC Verl im DFB-Pokal sorgte für etwas Erleichterung, doch allein in den letzten vier Bundesliga-Spielen hat Hamburg 12 Gegentore kassiert.

SGE

SGE - Form

FCA
N1-4
M05
S1-3
SCF
U2-2
EBS
S4-0
RBL
N6-0
Tor erzielt (kassiert)
10/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HSV

HSV - Form

M05
N0-5
RBL
N5-0
KÖL
S2-1
FCK
S2-0
TSG
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Eintracht Frankfurt gegen Hamburger SV: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine im Mai 2026 aufeinander. Damals gewann Hamburg das Bundesliga-Spiel im Deutsche Bank Park mit 2:1. Zuvor hatten sich die Mannschaften im Dezember 2025 in Hamburg 1:1 getrennt. In den fünf erfassten direkten Duellen kommen Hamburg und Frankfurt auf jeweils zwei Siege und ein Unentschieden. Auch die Tore verteilen sich über diese Begegnungen recht gleichmäßig.

Head to Head

Eintracht FrankfurtUnentschiedenHamburger SV
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7Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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