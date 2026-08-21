Eintracht Frankfurt trifft am Sonntag, den 6. September 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf Augsburg.

Der FC Augsburg reist nach einer durchwachsenen Vorbereitung nach Frankfurt und ist entschlossen, in seiner nationalen Saison für Konstanz zu sorgen. Die jüngsten Duelle zwischen beiden Klubs waren hart umkämpft, darunter ein 1:1 im letzten Liga-Aufeinandertreffen im April 2026.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Eintracht Frankfurt gegen Augsburg in der Bundesliga?

Eintracht Frankfurt empfängt Augsburg im Deutsche Bank Park in Frankfurt, der Anstoß ist für die oben angegebene Uhrzeit angesetzt.

Bundesliga - Spielwoche 2 6. Sept. 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Wie kann man Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg im Deutsche Bank Park zu sichern, folgen Sie den offiziellen primären und sekundären Ticketkanälen unten:

1. Offizielles Ticketportal von Eintracht Frankfurt (Primärverkauf)

Offizielle Website: Kaufen Sie Tickets direkt über den offiziellen Ticketshop von Eintracht Frankfurt.

Vorrang für Klubmitglieder: Offizielle Mitglieder von Eintracht Frankfurt erhalten in einem gesonderten Vorverkaufsfenster Vorrang, bevor die Tickets für die Allgemeinheit freigegeben werden.

Freier Verkauf: Verbleibende Tickets nach dem Mitgliedervorverkauf werden online für den allgemeinen Kauf angeboten.

2. Bereich für Auswärtsfans (Fans des FC Augsburg)

FC-Augsburg-Ticketshop: Fans, die den FC Augsburg im Gästeblock unterstützen, sollten Tickets direkt über den offiziellen Ticketshop des FC Augsburg kaufen, wo Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber zuerst berücksichtigt werden.

3. Offizielle Wiederverkaufs- und Sekundärplattformen

Offizieller Wiederverkaufsmarkt (Eintracht Resale): Wenn das Spiel ausverkauft ist, können Dauerkarteninhaber ihre Plätze legal zum Nennwert über die offizielle Tickettauschplattform des Klubs anbieten.

Sekundärmarktplätze: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten Angebote an, falls der Primärverkauf nicht verfügbar ist.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für Bundesliga-Spiele von Eintracht Frankfurt beginnen in der Regel bei etwa 18 € bis 24 € für Stehplätze und reichen bis zu 50 € bis 90 €+ für Sitzplatzbereiche, wobei offizielle Klubmitglieder bevorzugten Zugang zum Primärverkauf erhalten.

Preise im Primärverkauf und über den offiziellen Tickettausch

Stehplatzkarten (erste Verkaufsphase): Reguläre Stehplatzkarten kosten in der Regel etwa 18 € bis 24 €.

Sitzplatzkarten (erste Verkaufsphase): Die Sitzplatzkategorien liegen je nach Kategorie und Platzierung zwischen 35 € und 90 €.

Klub-Tickettausch: Wenn der Primärverkauf ausverkauft ist, bieten Dauerkarteninhaber ihre Plätze im offiziellen Tickettausch des Klubs zum Nennwert zuzüglich geringer Bearbeitungsgebühren an.

Preise auf dem Sekundärmarkt

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen Stehplätze oder Sitze im Oberrang auf Einstiegsniveau in der Regel bei etwa 60 € bis 75 €, während Plätze in zentraler Mittelfeldlage und im Unterrang je nach Marktnachfrage typischerweise zwischen 100 € und 250 €+ liegen.

Eintracht Frankfurt gegen Augsburg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Eintracht Frankfurt gegen Augsburg

Eintracht Frankfurt geht mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in den Bundesliga-Auftakt. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einer 0:7-Niederlage gegen Brentford, ein Ergebnis, das den Klub erschütterte. Zuvor hatte Frankfurt drei Testspiele in Folge gewonnen, darunter ein 5:1 gegen den FSV Frankfurt und ein 2:0 gegen Hull City. In diesen fünf Spielen erzielte Frankfurt 11 Tore und kassierte 10.

Augsburg beendete die Vorbereitung mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden aus fünf Spielen. Das letzte Spiel endete am 15. August mit einer 0:4-Niederlage gegen Leeds United. Im selben Zeitraum gab es auch einen 3:2-Sieg gegen Sassuolo und ein 15:0 gegen Schwaz. Augsburg erzielte in diesen fünf Partien 21 Tore und kassierte 11.

Eintracht Frankfurt gegen Augsburg: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete 1:1, als Augsburg Frankfurt am 25. April 2026 in der Bundesliga empfing. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen hat Frankfurt mit zwei Siegen gegenüber null von Augsburg die bessere Bilanz, dazu kommen drei Unentschieden. Frankfurt hat in diesen fünf Spielen acht Tore erzielt, Augsburg fünf.

Tabellenstand von Eintracht Frankfurt gegen Augsburg

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht Augsburg auf Platz eins, während Eintracht Frankfurt auf Rang sechs liegt.