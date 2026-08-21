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So kommt ihr an Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf Augsburg. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Eintracht Frankfurt trifft am Sonntag, den 6. September 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf Augsburg.

Der FC Augsburg reist nach einer durchwachsenen Vorbereitung nach Frankfurt und ist entschlossen, in seiner nationalen Saison für Konstanz zu sorgen. Die jüngsten Duelle zwischen beiden Klubs waren hart umkämpft, darunter ein 1:1 im letzten Liga-Aufeinandertreffen im April 2026.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Eintracht Frankfurt gegen Augsburg in der Bundesliga?

Eintracht Frankfurt empfängt Augsburg im Deutsche Bank Park in Frankfurt, der Anstoß ist für die oben angegebene Uhrzeit angesetzt.

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Bundesliga - Spielwoche 2
Deutsche Bank Park

Wie kann man Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg im Deutsche Bank Park zu sichern, folgen Sie den offiziellen primären und sekundären Ticketkanälen unten:

1. Offizielles Ticketportal von Eintracht Frankfurt (Primärverkauf)

  • Offizielle Website: Kaufen Sie Tickets direkt über den offiziellen Ticketshop von Eintracht Frankfurt.
  • Vorrang für Klubmitglieder: Offizielle Mitglieder von Eintracht Frankfurt erhalten in einem gesonderten Vorverkaufsfenster Vorrang, bevor die Tickets für die Allgemeinheit freigegeben werden.
  • Freier Verkauf: Verbleibende Tickets nach dem Mitgliedervorverkauf werden online für den allgemeinen Kauf angeboten.

2. Bereich für Auswärtsfans (Fans des FC Augsburg)

  • FC-Augsburg-Ticketshop: Fans, die den FC Augsburg im Gästeblock unterstützen, sollten Tickets direkt über den offiziellen Ticketshop des FC Augsburg kaufen, wo Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber zuerst berücksichtigt werden.

3. Offizielle Wiederverkaufs- und Sekundärplattformen

  • Offizieller Wiederverkaufsmarkt (Eintracht Resale): Wenn das Spiel ausverkauft ist, können Dauerkarteninhaber ihre Plätze legal zum Nennwert über die offizielle Tickettauschplattform des Klubs anbieten.
  • Sekundärmarktplätze: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten Angebote an, falls der Primärverkauf nicht verfügbar ist.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für Bundesliga-Spiele von Eintracht Frankfurt beginnen in der Regel bei etwa 18 € bis 24 € für Stehplätze und reichen bis zu 50 € bis 90 €+ für Sitzplatzbereiche, wobei offizielle Klubmitglieder bevorzugten Zugang zum Primärverkauf erhalten.

Preise im Primärverkauf und über den offiziellen Tickettausch

  • Stehplatzkarten (erste Verkaufsphase): Reguläre Stehplatzkarten kosten in der Regel etwa 18 € bis 24 €.
  • Sitzplatzkarten (erste Verkaufsphase): Die Sitzplatzkategorien liegen je nach Kategorie und Platzierung zwischen 35 € und 90 €.
  • Klub-Tickettausch: Wenn der Primärverkauf ausverkauft ist, bieten Dauerkarteninhaber ihre Plätze im offiziellen Tickettausch des Klubs zum Nennwert zuzüglich geringer Bearbeitungsgebühren an.

Preise auf dem Sekundärmarkt

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen Stehplätze oder Sitze im Oberrang auf Einstiegsniveau in der Regel bei etwa 60 € bis 75 €, während Plätze in zentraler Mittelfeldlage und im Unterrang je nach Marktnachfrage typischerweise zwischen 100 € und 250 €+ liegen.

Eintracht Frankfurt gegen Augsburg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Eintracht Frankfurt gegen Augsburg

Eintracht Frankfurt geht mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in den Bundesliga-Auftakt. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einer 0:7-Niederlage gegen Brentford, ein Ergebnis, das den Klub erschütterte. Zuvor hatte Frankfurt drei Testspiele in Folge gewonnen, darunter ein 5:1 gegen den FSV Frankfurt und ein 2:0 gegen Hull City. In diesen fünf Spielen erzielte Frankfurt 11 Tore und kassierte 10.

Augsburg beendete die Vorbereitung mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden aus fünf Spielen. Das letzte Spiel endete am 15. August mit einer 0:4-Niederlage gegen Leeds United. Im selben Zeitraum gab es auch einen 3:2-Sieg gegen Sassuolo und ein 15:0 gegen Schwaz. Augsburg erzielte in diesen fünf Partien 21 Tore und kassierte 11.

SGE

SGE - Form

HUL
S2-0
FSV
S5-1
BRE
N7-0
STT
S0-11
FCU
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
21/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCA

FCA - Form

SCH
S0-15
SAS
S3-2
LEE
N4-0
COT
S0-2
S04
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
23/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Eintracht Frankfurt gegen Augsburg: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete 1:1, als Augsburg Frankfurt am 25. April 2026 in der Bundesliga empfing. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen hat Frankfurt mit zwei Siegen gegenüber null von Augsburg die bessere Bilanz, dazu kommen drei Unentschieden. Frankfurt hat in diesen fünf Spielen acht Tore erzielt, Augsburg fünf.

Head to Head

Eintracht FrankfurtUnentschiedenAugsburg
2
3
0
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
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FCA
0
END
Bundesliga
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Augsburg
FCA
0
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Eintracht Frankfurt
SGE
0
END
Bundesliga
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Eintracht Frankfurt
SGE
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
END
7Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabellenstand von Eintracht Frankfurt gegen Augsburg

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht Augsburg auf Platz eins, während Eintracht Frankfurt auf Rang sechs liegt.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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