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So kommt ihr an Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Sevilla: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Deportivo de La Coruña trifft in La Liga auf Sevilla. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Deportivo de A Coruna trifft am Mittwoch, den 16. September 2026, im Abanca-Riazor in La Coruna auf Sevilla.

Sevilla geht in die Partie mit dem Ziel, die frühe Dominanz als Tabellenführer auszubauen, während das im Mittelfeld platzierte Deportivo den Heimvorteil nutzen will. Dieses Duell ist ein weiteres Kapitel ihrer langjährigen Rivalität in Spaniens höchster Spielklasse, da beide Teams früh in der Saison wichtige Punkte anpeilen.  

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Deportivo de A Coruna gegen Sevilla wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Deportivo de A Coruna gegen Sevilla in LaLiga?

Deportivo de A Coruna gegen Sevilla findet im Abanca-Riazor in La Coruna statt. Informieren Sie sich in den lokalen Programmlisten über die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

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La Liga - Spielwoche 6
Abanca-Riazor

Wie kann man Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Sevilla in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Deportivo de La Coruña gegen Sevilla zu kaufen, prüfen Sie die offiziellen Hauptplattformen oder verifizierte sekundäre Marktplätze:

Offizielle Club-Plattformen (primäre Quelle)

  • Offizielles Ticketportal von RC Deportivo: Wenn das Spiel im Estadio Abanca-Riazor (A Coruña) ausgetragen wird, kaufen Sie direkt über das offizielle Ticketportal auf der Website von RC Deportivo (entradas.rcdeportivo.es). Tickets für Heimspiele gehen in der Regel einige Wochen bis einige Tage vor dem Anstoß in den allgemeinen Verkauf, nachdem Vereinsmitglieder (socios) zunächst Vorrang erhalten haben.
  • Stadionkassen (Taquillas): Verbleibende Karten für den allgemeinen Zutritt können Sie in den Tagen vor dem Spieltag auch persönlich an den Kassen des Gastgeberstadions kaufen.

Drittanbieter- und Aggregator-Plattformen (Sekundärmarkt)

Wenn offizielle Karten für den allgemeinen Zutritt ausverkauft sind, bieten sekundäre Plattformen wie StubHub Wiederverkaufsoptionen an.

Wie viel kosten Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Sevilla in LaLiga?

Die Ticketpreise für Deportivo de La Coruña gegen Sevilla variieren je nachdem, ob Sie Tickets zum Nennwert direkt bei den Vereinen oder über Wiederverkaufs-Marktplätze von Drittanbietern kaufen.

Standardpreise zum Nennwert (offizielle Kasse)

Offizielle Eintrittskarten für Spiele mit allgemeinem Zutritt beginnen in der Regel mit niedrigeren Standardpreisen, wenn sie direkt über das offizielle Ticketportal des Heimklubs oder an der Stadionkasse gekauft werden:

  • Kategorie / Standardplätze: Ungefähr 30 € bis 70 € für allgemeine Sitzplätze hinter den Toren oder in den oberen Rängen.
  • Haupttribüne / Premiumplätze: In der Regel 70 € bis 130 €+ je nach Nähe zum Spielfeld und zentraler Lage.

Preise auf dem Sekundärmarkt und beim Wiederverkauf

Wenn die Partie stark nachgefragt ist oder der allgemeine Verkauf ausverkauft ist, spiegeln die Preise auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub die dynamische Marktnachfrage wider:

  • Einstieg / günstiger Wiederverkauf: Rund 50 € bis 120 €.
  • Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Liegt zwischen 120 € bis 270 €+ je nach Sitzplatzlage, Aufschlag des Verkäufers und Nachfrage.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Liegen üblicherweise bei 200 € bis 450 €+ pro Ticket.

Deportivo de A Coruna gegen Sevilla in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deportivo de A Coruna gegen Sevilla

Die letzten fünf Spiele von Deportivo de A Coruna brachten einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 24. August in LaLiga mit einem 1:1 gegen Malaga, nachdem es in der Vorwoche bereits ein 1:1 gegen Elche gegeben hatte. Der einzige Sieg in diesen fünf Spielen gelang in einem Freundschaftsspiel gegen Genoa, das Deportivo mit 1:0 gewann. Die einzige Niederlage war ein 0:1 gegen Real Madrid in der Vorbereitung. Deportivo erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte vier Gegentore, wobei beide Pflichtspiele unentschieden endeten.

Sevillas letzte fünf Spiele brachten vier Siege und eine Niederlage. Das Team von Luis Garcia gewann am 22. August auswärts in LaLiga mit 3:1 bei Athletic Bilbao, was zugleich das jüngste Ergebnis war, und zuvor am 15. August mit 2:1 bei Rayo Vallecano. Die einzige Niederlage gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Bayer Leverkusen, ein 1:2 am 8. August. Sevilla gewann in der Vorbereitung außerdem auswärts beim FC Utrecht und bei NEC Nijmegen. Beide bislang in dieser Saison ausgetragenen LaLiga-Spiele wurden gewonnen.

COR

COR - Form

ELC
U1-1
MAL
U1-1
VAL
S3-1
VIL
S2-3
GET
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
SEV

SEV - Form

RAY
S2-1
ATH
S1-3
ATM
N1-3
ESP
U1-1
VAL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Deportivo de A Coruna gegen Sevilla: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 17. April 2018 in LaLiga statt, als Deportivo Sevilla empfing und das Spiel im Abanca-Riazor 0:0 endete. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Sevilla auf drei Siege, Deportivo auf keinen, bei zwei Unentschieden. Zu Sevillas Siegen zählen ein 4:2 und ein 2:0, beide im eigenen Stadion, während Deportivos bestes Ergebnis in dieser Serie eine 2:3-Heimniederlage im November 2016 war.

Head to Head

Deportivo de A CorunaUnentschiedenFC Sevilla
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SEV
3
END
La Liga
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FC Sevilla
SEV
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
END
5Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Deportivo de A Coruna gegen Sevilla: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle steht Sevilla auf Platz eins, während Deportivo de A Coruna Zehnter ist.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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