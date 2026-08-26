Deportivo de A Coruna trifft am Mittwoch, den 16. September 2026, im Abanca-Riazor in La Coruna auf Sevilla.

Sevilla geht in die Partie mit dem Ziel, die frühe Dominanz als Tabellenführer auszubauen, während das im Mittelfeld platzierte Deportivo den Heimvorteil nutzen will. Dieses Duell ist ein weiteres Kapitel ihrer langjährigen Rivalität in Spaniens höchster Spielklasse, da beide Teams früh in der Saison wichtige Punkte anpeilen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Deportivo de A Coruna gegen Sevilla wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Deportivo de A Coruna gegen Sevilla in LaLiga?

Deportivo de A Coruna gegen Sevilla findet im Abanca-Riazor in La Coruna statt. Informieren Sie sich in den lokalen Programmlisten über die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

Wie kann man Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Sevilla in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Deportivo de La Coruña gegen Sevilla zu kaufen, prüfen Sie die offiziellen Hauptplattformen oder verifizierte sekundäre Marktplätze:

Offizielle Club-Plattformen (primäre Quelle)

Offizielles Ticketportal von RC Deportivo: Wenn das Spiel im Estadio Abanca-Riazor (A Coruña) ausgetragen wird, kaufen Sie direkt über das offizielle Ticketportal auf der Website von RC Deportivo (entradas.rcdeportivo.es). Tickets für Heimspiele gehen in der Regel einige Wochen bis einige Tage vor dem Anstoß in den allgemeinen Verkauf, nachdem Vereinsmitglieder (socios) zunächst Vorrang erhalten haben.

Stadionkassen (Taquillas): Verbleibende Karten für den allgemeinen Zutritt können Sie in den Tagen vor dem Spieltag auch persönlich an den Kassen des Gastgeberstadions kaufen.

Drittanbieter- und Aggregator-Plattformen (Sekundärmarkt)

Wenn offizielle Karten für den allgemeinen Zutritt ausverkauft sind, bieten sekundäre Plattformen wie StubHub Wiederverkaufsoptionen an.

Wie viel kosten Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Sevilla in LaLiga?

Die Ticketpreise für Deportivo de La Coruña gegen Sevilla variieren je nachdem, ob Sie Tickets zum Nennwert direkt bei den Vereinen oder über Wiederverkaufs-Marktplätze von Drittanbietern kaufen.

Standardpreise zum Nennwert (offizielle Kasse)

Offizielle Eintrittskarten für Spiele mit allgemeinem Zutritt beginnen in der Regel mit niedrigeren Standardpreisen, wenn sie direkt über das offizielle Ticketportal des Heimklubs oder an der Stadionkasse gekauft werden:

Kategorie / Standardplätze: Ungefähr 30 € bis 70 € für allgemeine Sitzplätze hinter den Toren oder in den oberen Rängen.

Haupttribüne / Premiumplätze: In der Regel 70 € bis 130 €+ je nach Nähe zum Spielfeld und zentraler Lage.

Preise auf dem Sekundärmarkt und beim Wiederverkauf

Wenn die Partie stark nachgefragt ist oder der allgemeine Verkauf ausverkauft ist, spiegeln die Preise auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub die dynamische Marktnachfrage wider:

Einstieg / günstiger Wiederverkauf: Rund 50 € bis 120 € .

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Liegt zwischen 120 € bis 270 €+ je nach Sitzplatzlage, Aufschlag des Verkäufers und Nachfrage.

VIP- und Hospitality-Pakete: Liegen üblicherweise bei 200 € bis 450 €+ pro Ticket.

Deportivo de A Coruna gegen Sevilla in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deportivo de A Coruna gegen Sevilla

Die letzten fünf Spiele von Deportivo de A Coruna brachten einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 24. August in LaLiga mit einem 1:1 gegen Malaga, nachdem es in der Vorwoche bereits ein 1:1 gegen Elche gegeben hatte. Der einzige Sieg in diesen fünf Spielen gelang in einem Freundschaftsspiel gegen Genoa, das Deportivo mit 1:0 gewann. Die einzige Niederlage war ein 0:1 gegen Real Madrid in der Vorbereitung. Deportivo erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte vier Gegentore, wobei beide Pflichtspiele unentschieden endeten.

Sevillas letzte fünf Spiele brachten vier Siege und eine Niederlage. Das Team von Luis Garcia gewann am 22. August auswärts in LaLiga mit 3:1 bei Athletic Bilbao, was zugleich das jüngste Ergebnis war, und zuvor am 15. August mit 2:1 bei Rayo Vallecano. Die einzige Niederlage gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Bayer Leverkusen, ein 1:2 am 8. August. Sevilla gewann in der Vorbereitung außerdem auswärts beim FC Utrecht und bei NEC Nijmegen. Beide bislang in dieser Saison ausgetragenen LaLiga-Spiele wurden gewonnen.

Deportivo de A Coruna gegen Sevilla: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 17. April 2018 in LaLiga statt, als Deportivo Sevilla empfing und das Spiel im Abanca-Riazor 0:0 endete. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Sevilla auf drei Siege, Deportivo auf keinen, bei zwei Unentschieden. Zu Sevillas Siegen zählen ein 4:2 und ein 2:0, beide im eigenen Stadion, während Deportivos bestes Ergebnis in dieser Serie eine 2:3-Heimniederlage im November 2016 war.

Deportivo de A Coruna gegen Sevilla: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle steht Sevilla auf Platz eins, während Deportivo de A Coruna Zehnter ist.