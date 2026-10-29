Der FC Köln empfängt Bayer Leverkusen am Sonntag, 8. November 2026, im RheinEnergieSTADION in Köln.

Im vorherigen Bundesliga-Duell im April 2026 gewann Bayer Leverkusen am selben Spielort knapp mit 2:1. In den jüngsten direkten Duellen über alle Wettbewerbe hinweg hatte Leverkusen in diesem Regionalduell die Oberhand.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für FC Köln gegen Bayer Leverkusen wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird das Bundesliga-Spiel FC Köln gegen Bayer Leverkusen angepfiffen?

FC Köln gegen Bayer Leverkusen findet am Sonntag, 8. November 2026, im RheinEnergieSTADION in Köln statt.

Bundesliga - Spielwoche 9 8. Nov. 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Wie kauft man Tickets für das Bundesliga-Spiel FC Köln gegen Bayer Leverkusen?

Für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen gibt es mehrere Möglichkeiten, an Tickets zu kommen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets könnt Ihr direkt über die offiziellen Online-Ticketportale des 1. FC Köln als Gastgeber im RheinEnergieSTADION oder von Bayer 04 Leverkusen für das Gästekontingent kaufen. Der Verkauf für Vereinsmitglieder und Vielreisende beginnt in der Regel vor dem freien Verkauf.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel FC Köln gegen Bayer Leverkusen?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen, aufgeschlüsselt nach Verkaufskanal:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze / Tribünenplätze in der Südkurve: 15 bis 20 €

15 bis 20 € Kategorie 2 (mittlere Preisklasse / Eckplätze): 35 bis 55 €

35 bis 55 € Kategorie 1 (Längsseite / Haupttribüne): 50 bis 75 €

50 bis 75 € Business- und VIP-Plätze: 100 bis 140 € und mehr

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / reguläre Sitzplätze: 95 bis 130 €

95 bis 130 € Längsseite / besonders gefragte Plätze der Kategorie 1: 140 bis 250 €

140 bis 250 € VIP- und Premium-Pakete: 300 bis 550 € und mehr

FC Köln gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

FC Köln gegen Bayer Leverkusen: Die Form

Der FC Köln hat in seinen letzten fünf Spielen über alle Wettbewerbe hinweg einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es ein 2:2 in einem Freundschaftsspiel gegen Viktoria Köln 1904, nachdem Köln in der Bundesliga mit 1:2 gegen den Hamburger SV verloren hatte. In diesem Zeitraum spielte Köln außerdem 1:1 gegen Werder Bremen und kassierte eine deutliche 1:4-Niederlage in der Liga gegen den VfB Stuttgart. Der einzige Sieg war ein 3:2 gegen Hoffenheim. In den fünf Spielen erzielte Köln neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Bayer Leverkusen hat von seinen letzten fünf Spielen über alle Wettbewerbe hinweg drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gewann Leverkusen in der Bundesliga mit 2:0 gegen RB Leipzig. Auch in der Europa League gab es einen 2:0-Sieg gegen NK Celje. Das 4:0 in der Liga gegen Union Berlin war Leverkusens deutlichstes Ergebnis in diesem Zeitraum, allerdings gab es zum Auftakt eine 2:3-Niederlage gegen Elversberg. In den fünf Spielen erzielte Leverkusen zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

FC Köln gegen Bayer Leverkusen: Die jüngsten direkten Duelle

Bayer Leverkusen hat die jüngsten Duelle der beiden Mannschaften dominiert. Das letzte Aufeinandertreffen im RheinEnergieSTADION endete im April 2026 mit einem 2:1-Sieg für Leverkusen in der Bundesliga. Von den letzten fünf direkten Duellen über alle Wettbewerbe hinweg gewann Leverkusen vier, während Köln in dieser Serie noch keinen Sieg verbuchen konnte. Zu Leverkusens Bilanz gehören ein 2:0-Sieg in der Bundesliga, ein 3:2-Erfolg im DFB-Pokal und ein 3:0-Sieg aus dem Oktober 2023. Aufgrund der jüngsten Duelle ist Leverkusen damit klarer Favorit.