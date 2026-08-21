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So kommt ihr an Tickets für Crystal Palace gegen Ipswich Town: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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So kaufen Sie Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Crystal Palace und Ipswich Town, inklusive Spielinformationen

Crystal-Palace-Fans, die noch keinen der neuen Sommerzugänge wie Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili und Zavier Gozo in Aktion gesehen haben, bekommen dazu die perfekte Gelegenheit, wenn Crystal Palace am Samstag, den 12. September, in der Premier League im Selhurst Park auf Ipswich Town trifft.

Palace hat gute Erinnerungen an die jüngsten Duelle mit Ipswich, denn der Klub hat die Mannschaft aus Suffolk in jedem der letzten sechs Aufeinandertreffen besiegt, eine Serie, die bis ins Jahr 1993 zurückreicht.

Ipswich legte mit Heimsiegen in der Liga gegen Sunderland und im Carabao Cup gegen Leicester City einen soliden Start in die laufende Saison hin, weiß aber, dass es ein Marathon und kein Sprint ist, und muss in dieser Saison fokussiert bleiben.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Crystal Palace gegen Ipswich Town wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Crystal Palace und Ipswich Town statt?

Crystal Palace gegen Ipswich Town findet am Samstag, den 12. September, im Selhurst Park (London) statt, Anstoß ist planmäßig um 15 Uhr BST.

crest
Premier League - Spielwoche 4
Selhurst Park

So kaufen Sie Tickets für Crystal Palace gegen Ipswich Town in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Schwarzhandel und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets über den folgenden Prozess:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Crystal Palace gegen Ipswich Town?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze entlang der Längsseite und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren budgetfreundlichere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert, bestätigt mindestens bis 2027/28.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Loyalitätspunkten verkauft, sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Basis-Mitgliedsauslosungen.

Form

CRY

CRY - Form

SCF
N3-0
EVE
N2-0
MCI
N1-4
FUL
S2-3
MID
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
IPS

IPS - Form

FCU
S2-4
SUN
S2-1
LEI
S3-1
MUN
N5-2
LIV
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
11/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Crystal PalaceUnentschiedenIpswich
5
0
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
England EFL Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
END
9Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Team-News & Kader

Crystal Palace vs Ipswich Aufstellungen

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Aufstellung
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
W. BenitezW. BenitezH. AhanorH. AhanorA. DisasiA. DisasiC. RichardsC. RichardsYéremy PinoYéremy PinoA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberD. KamadaD. KamadaJörgen Strand LarsenJörgen Strand LarsenK. ScherpenK. ScherpenL. DavisL. DavisI. DiopI. DiopD. O'SheaD. O'SheaJ. GreavesJ. GreavesJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuS. LukicS. LukicE. PalaciosE. PalaciosJ. ClarkeJ. ClarkeEmersonnEmersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
3-4-2-1
Crystal Palace

Startelf

Ipswich

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Sage
  • G. O'Neil
Crystal Palace

Verletzungen und Sperren

Ipswich

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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