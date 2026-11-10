Chelsea empfängt Crystal Palace am Mittwoch, dem 2. Dezember 2026, an der Stamford Bridge in London.

Im bislang letzten Premier-League-Duell am 25. Januar 2026 gewann Chelsea auswärts im Selhurst Park mit 3:1. Zuvor hatten sich die beiden Mannschaften im August 2025 an der Stamford Bridge in einer umkämpften Partie 0:0 getrennt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Chelsea gegen Crystal Palace wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Chelsea gegen Crystal Palace?

Chelsea gegen Crystal Palace beginnt am Mittwoch, dem 2. Dezember 2026, an der Stamford Bridge in London.

Wie kann man Tickets für Chelsea gegen Crystal Palace in der Premier League kaufen?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Crystal Palace gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets könnt Ihr direkt über das offizielle Ticketportal des Chelsea FC kaufen. Die Verfügbarkeit hängt von Mitgliedschaftsstufen, Treuepunkten und den jeweiligen Verkaufsphasen ab.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Chelsea gegen Crystal Palace in der Premier League?

Hier findet Ihr eine Übersicht der Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Crystal Palace:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: Kosten in der Regel zwischen 47 und 78 Pfund .

Kosten in der Regel zwischen . Ermäßigte Tickets für Senioren und Jugendliche: Kosten üblicherweise zwischen 14 und 39 Pfund .

Kosten üblicherweise zwischen . Allgemeiner Verkauf: Beim allgemeinen Verkauf fällt in der Regel eine zusätzliche Gebühr von rund 5 Pfund auf den regulären Preis der jeweiligen Kategorie an.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Sind die offiziellen Tickets im Verkauf des Vereins ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Reguläre Wiederverkaufsangebote: Beginnen üblicherweise bei etwa 90 bis 120 Pfund .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Premium- und Hospitality-Pakete im Wiederverkauf: Kosten häufig zwischen 140 Pfund und mehr als 500 Pfund.

Chelsea gegen Crystal Palace in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Chelsea und Crystal Palace

Chelsea hat von seinen letzten fünf Premier-League-Spielen zwei gewonnen, zwei verloren und eines unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage bei Tottenham Hotspur. Die überzeugendste Leistung in diesem Zeitraum zeigte Chelsea allerdings Anfang Oktober beim 5:1-Heimsieg gegen den AFC Bournemouth. Im September verlor Chelsea zudem mit 0:3 bei Brentford. Das unterstreicht die wechselhaften Leistungen, die die bisherige Saison prägen.

Crystal Palace hat wettbewerbsübergreifend eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gab es eine 0:2-Heimniederlage gegen Newcastle United. Auch gegen Brighton verlor Crystal Palace in der Premier League mit 0:5. Der einzige Sieg in dieser Serie war ein 3:1 zu Hause gegen Nottingham Forest. Er machte kurzzeitig Hoffnung, bevor sich die Ergebnisse wieder verschlechterten.

Chelsea gegen Crystal Palace: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs im Januar 2026 aufeinander. Damals gewann Chelsea in der Premier League mit 3:1 im Selhurst Park. In den letzten fünf Duellen ist die Bilanz ausgeglichen: Beide Mannschaften gewannen jeweils zweimal, eine Partie endete unentschieden. Chelsea erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, Crystal Palace fünf.