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Book Chelsea vs Brighton & Hove Albion Tickets
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So kommt ihr an Tickets für Chelsea gegen Brighton & Hove Albion: Preise in der Premier League 2026/27, Informationen zur Partie, Anstoßzeit und mehr

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Verpasst nicht die Chance, Chelsea und seine hochkarätigen Neuzugänge in dieser Saison zum ersten Mal vor heimischem Publikum in Aktion zu sehen.

Die Fans des FC Chelsea reiben sich voller Vorfreude die Hände, weil sie auf heimischem Boden erstmals eine ganze Reihe neuer Gesichter in der Premier League sowie einen neuen Trainer an der Seitenlinie sehen könnten. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntag, dem 30. August, wenn Chelsea Brighton im Stamford Bridge empfängt. Wer Teil der aufgeregten Menge sein will, kann sich schon heute Matchtickets sichern.

Chelsea von Xabi Alonso wird mit einigen neuen Top-Neuzugängen auflaufen. Maxence Lacroix, Marco Palestra und Geovany Quenda unterschrieben allesamt für mehr als 50 Millionen £, doch der spektakulärste Transfer war natürlich die Verpflichtung von Morgan Rogers, der für eine Rekordsumme von 117 Millionen £ von Aston Villa kam.

Chelsea wird allerdings seine Bestform brauchen, denn Brighton reist mit viel Selbstvertrauen an, nachdem der Klub in der vergangenen Saison beide Spiele gegen Chelsea gewonnen hat: 3:0 zu Hause und 3:1 an der Bridge.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Chelsea gegen Brighton & Hove Albion zu bekommen, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Chelsea gegen Brighton & Hove Albion statt?

Chelsea gegen Brighton & Hove Albion wird am Sonntag, dem 30. August, um 14 Uhr BST im Stamford Bridge in London angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 2
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So kauft ihr Tickets für Chelsea gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel für die Auslosung.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticketbörse des Klubs zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann sie auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Chelsea gegen Brighton & Hove Albion?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 unterscheiden sich je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie deutlich:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatte und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an der Längsseite und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

CHE

CHE - Form

MIL
S3-0
JDT
U3-3
RSO
S3-1
FUL
S2-3
LUT
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
14/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BHA

BHA - Form

ROM
S3-0
BOL
S1-0
TRO
U0-0
AVL
S4-0
TRO
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
12/0
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Letzte direkte Duelle

Head to Head

FC ChelseaUnentschiedenBrighton
1
0
4
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
3
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
England FA Cup
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
END
6Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Team-News & Kader

FC Chelsea vs Brighton Aufstellungen

3-4-2-1
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
Aufstellung
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
E. MartinezE. MartinezL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixJ. HatoJ. HatoC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaM. RogersM. RogersP. NetoP. NetoM. GustoM. GustoJ. PedroJ. PedroB. VerbruggenB. VerbruggenL. VuskovicL. VuskovicM. WiefferM. WiefferL. DunkL. DunkF. KadiogluF. KadiogluP. GrossP. GrossD. GomezD. GomezM. De CuyperM. De CuyperMalick Junior YalcouyéMalick Junior YalcouyéO. BoscagliO. BoscagliC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
3-4-2-1
FC Chelsea

Startelf

Brighton

Ersatzspieler

Trainer

  • X. Alonso
  • Fabian Hürzeler
FC Chelsea

Verletzungen und Sperren

Brighton

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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