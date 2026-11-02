Brentford empfängt Everton am Montag, dem 23. November 2026, im Gtech Community Stadium in London.

Das jüngste Ligaduell der beiden Teams endete im April 2026 im Gtech Community Stadium nach hartem Kampf 2:2. In den letzten fünf Begegnungen in der höchsten Spielklasse holte Brentford zwei Siege, Everton einen Sieg und zwei Unentschieden.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Brentford gegen Everton wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Brentford gegen Everton in der Premier League?

Brentford gegen Everton findet am Montag, dem 23. November 2026, im Gtech Community Stadium in London statt.

Premier League - Spielwoche 11 23. Nov. 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Wie kann man Tickets für Brentford gegen Everton in der Premier League kaufen?

Für den Ticketkauf zum Spiel zwischen Brentford und Everton gibt es vor allem diese Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Reguläre Eintrittskarten für Heimspiele im Gtech Community Stadium können direkt über Brentfords offizielle Online-Ticketplattform gekauft werden.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Brentford gegen Everton in der Premier League?

So setzen sich die Ticketpreise für Brentford gegen Everton in der Premier League zusammen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Regulärer Preis für Erwachsene: Je nach Stadionrang und Sitzplatzkategorie kostet ein Ticket in der Regel etwa 30 bis 85 Pfund .

Je nach Stadionrang und Sitzplatzkategorie kostet ein Ticket in der Regel etwa . Ermäßigte Preise: Für Jugendliche unter 18 Jahren und Senioren gibt es günstigere Preiskategorien, die im Allgemeinen bei etwa 15 bis 25 Pfund beginnen.

Für Jugendliche unter 18 Jahren und Senioren gibt es günstigere Preiskategorien, die im Allgemeinen bei etwa beginnen. Offizielle Hospitality-Pakete: Premium-Spieltagspakete direkt vom Verein beginnen bei etwa 230 Pfund. Für gehobene Gastronomie und exklusive Sitzplätze steigen die Preise entsprechend.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Wiederverkaufsangebote: Einstiegspreise von etwa 65 bis 75 Pfund für Plätze auf den oberen Rängen oder an den kurzen Spielfeldseiten.

Einstiegspreise von etwa für Plätze auf den oberen Rängen oder an den kurzen Spielfeldseiten. Lange Spielfeldseiten und Premiumplätze auf den unteren Rängen: Die Preise liegen je nach genauem Block und Nachfrage häufig im Durchschnitt zwischen 110 und mehr als 150 Pfund .

Die Preise liegen je nach genauem Block und Nachfrage häufig im Durchschnitt zwischen . VIP-Tickets und besonders gefragte Wiederverkaufsangebote: Premiumplätze oder selten angebotene Plätze in bestimmten Blöcken können bei hochkarätigen Spielen 300 bis über 1.000 Pfund kosten.

Brentford gegen Everton in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Brentford und Everton

Brentford hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Liverpool in der Premier League. Zudem spielte Brentford gegen Aston Villa und AFC Bournemouth jeweils 2:2. Das 3:0 gegen Chelsea war das stärkste Ergebnis in dieser Serie. Außerdem kam Brentford im Carabao Cup durch einen 2:1-Auswärtssieg gegen Reading weiter. In diesen fünf Spielen erzielte Brentford neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Everton hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Chelsea in der Premier League. Zudem spielte Everton 2:2 gegen Hull City. Zu den positiven Ergebnissen zählen ein 1:0 gegen Ipswich Town und ein Sieg mit demselben Ergebnis gegen Wolverhampton Wanderers im Carabao Cup. In dieser Serie von fünf Spielen blieb Everton zweimal ohne Gegentor.

Brentford gegen Everton: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete im April 2026 im Gtech Community Stadium 2:2. Das Ergebnis zeigt, wie umkämpft dieses Duell ist. Von den letzten fünf direkten Duellen in der Premier League gewann Brentford zwei und Everton eines. Zwei Partien endeten unentschieden. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 14 Tore.