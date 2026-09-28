Die bosnische Legende Edin Dzeko wird am Freitag, dem 2. Oktober, in Zenica nach einer glanzvollen 19-jährigen Karriere seine Länderspielschuhe an den Nagel hängen. Bosnien und Herzegowina empfängt an diesem Abend Schweden in der UEFA Nations League. Verpasst diesen besonderen Anlass nicht und sichert euch noch heute eure Tickets.

Zuvor eröffnet Bosnien und Herzegowina seine UEFA-Nations-League-Kampagne mit zwei Auswärtsspielen in Folge gegen Polen und Rumänien. Zmajevi (Die Drachen) trifft in der Ligaphase auf alle drei Gegner jeweils zuhause und auswärts, insgesamt also in sechs Spielen.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, und das jeweils viertplatzierte Team jeder Gruppe steigt in die UEFA Nations League C 2028/29 ab. Darüber hinaus ziehen die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe in die Auf- und Abstiegs-Playoffs ein, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Bosnien und Herzegowina und Schweden zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und den besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Bosnien und Herzegowina und Schweden statt?

Bosnien und Herzegowina gegen Schweden findet am Freitag, dem 2. Oktober, im Stadion Bilino Polje in Zenica statt. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr (MEZ) angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

So kauft ihr Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Schweden in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Schweden wurden über das Portal des Fußballverbands von Bosnien und Herzegowina (NFSBIH) verfügbar gemacht. Die primären Verkaufsphasen für bosnische Länderspiele beginnen ungefähr vier bis sechs Wochen vor dem Spieltag.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Übertragungen: Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und Käufe durch sein integriertes Sicherheitsprogramm namens TixProtect. Dieses Programm garantiert, dass ihr eure Tickets rechtzeitig erhaltet und dass sie für eure Veranstaltung gültig sind, oder ihr bekommt eine Rückerstattung von 100 %.

Wie viel kosten Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Schweden in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets zum Nennwert über das NFSBIH-Portal lagen bei etwa 20 € bis 25 € für Plätze an den kurzen Seiten und stiegen auf 55 € bis 80 € für Premiumplätze auf den Längsseiten.

Die Sitzplätze im Stadion Bilino Polje sind je nach Blick auf das Spielfeld in Kategorien unterteilt:

Kategorie 1 (Längsseite / Haupttribünen) - Entlang der Hauptseitenlinien gelegen (Zapad/West und Istok/Ost) und mit dem besten Blick auf das Spielfeld (Preisspanne: 55 € bis 80 €)

Kategorie 2 (Ecken & obere Ränge) - In den gebogenen Eckbereichen oder den höchsten Rängen des Stadions gelegen. (Preisspanne: 35 € bis 45 €)

Kategorie 3 (Ecken & obere Ränge) - Hinter den Toren gelegen (Sjever/Nord und Jug/Süd), dort, wo in der Regel die lautstärksten Heimfans und die ausgewiesenen Auswärtsbereiche sitzen. (Preisspanne: 35 € bis 45 €)

Behaltet kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft für zusätzliche Informationen im Blick und schaut auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Stadion Bilino Polje wissen müsst

Das Stadion Bilino Polje ist die historische Heimat des Fußballs in Bosnien und Herzegowina und ist berühmt dafür, trotz seiner Lage außerhalb der Hauptstadt als ultimative „Festung“ der Nationalmannschaft zu gelten.

Es liegt in der Industriestadt Zenica am Fluss Bosna und verfügt derzeit über eine reine Sitzplatzkapazität von rund 13.600 bis 15.000 Zuschauern. Das Stadion ist die dauerhafte Heimstätte des lokalen Klubs NK Čelik Zenica und wird weithin für seine intensive, einschüchternde und leidenschaftliche Atmosphäre gefeiert.

Das 1972 errichtete Stadion wurde in nur sechs bis acht Monaten gebaut. Das Projekt wurde größtenteils von dem örtlichen Stahlwerk Željezara finanziert, um der hart arbeitenden Industriebevölkerung der Stadt hochwertige Sportunterhaltung zu bieten.

Ende 2025 stellte der Fußballverband von Bosnien und Herzegowina einen stufenweisen Umbauplan vor, um Bilino Polje in ein ultramodernes, vollständig überdachtes Nationalstadion mit 18.000 Plätzen zu verwandeln.

Unvergessliche Momente im Stadion Bilino Polje:

Geburt einer Nationalmannschaft (1996) : Nach der Unabhängigkeit trug Bosnien und Herzegowina hier sein allererstes offizielles Heim-Länderspiel aus, ein historisches 0:0 gegen Albanien.

Die 10-Jahres-Festung : Über ein unglaubliches Jahrzehnt von 1996 bis 2006 blieb die Nationalmannschaft in 15 Spielen im Bilino Polje ungeschlagen, bevor sie schließlich gegen Ungarn verlor.

WM-Magie : Das Stadion war Schauplatz der historischen Spiele, die dem Land den Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2014 sicherten, ebenso wie eines legendären Sieges im Elfmeterschießen gegen Italien in den WM-Playoffs 2026.

Mittelalterliche Wurzeln: Der Name „Bilino Polje“ lässt sich mit „Weißes Feld“ übersetzen. Es ist ein historisch tief verwurzelter Ort, an dem im Jahr 1203 die berühmte Abschwörung von Bilino Polje unterzeichnet wurde, ein entscheidendes Ereignis in der mittelalterlichen bosnischen Geschichte, lange bevor es Fußball gab.

Anreise

Wenn ihr aus der Hauptstadt Sarajevo anreist, ist ein Regionalbus die effizienteste und beliebteste Option. Da sich das Stadion direkt im Stadtzentrum von Zenica befindet, ist es nach der Ankunft in der Stadt außergewöhnlich leicht zu Fuß zu erreichen.

Mit dem Bus: Die beste Option aus Sarajevo. Ein Überlandbus gilt wegen der häufigen Abfahrten weithin als die beste Wahl.

Steigt am Hauptbahnhof Sarajevo Autobuska Stanica in den Bus. Unternehmen wie Centrotrans Eurolines bedienen stündliche Verbindungen. Die Fahrt dauert etwa mehr als 1 Stunde und kostet zwischen 8 € und 15 €.

Mit dem Zug: Wenn ihr ein knappes Budget habt und eine landschaftlich reizvolle Reise wollt, ist der Zug eine großartige Alternative.

Betrieben von den Eisenbahnen der Föderation Bosnien und Herzegowina (ŽFBH). Züge fahren von Sarajevo nach Zenica. Sie brauchen ungefähr 1 Stunde und 35 bis 45 Minuten und kosten 5 € bis 7 €.

Mit dem Auto: Wenn ihr von Sarajevo aus fahrt, nehmt die Autobahn A1 in Richtung Norden. Die Strecke ist etwa 70 km lang und dauert rund 45 bis 50 Minuten. Rund um das Stadion stehen kostenpflichtige Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Bosnien und Herzegowina gegen Schweden in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Bosnien und Herzegowina gegen Schweden: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Bosnien und Herzegowina (#61) gegen Schweden (#37)

Mit dem Erreichen der K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft im Sommer übertraf Bosnien und Herzegowina seine bisher beste Leistung auf der globalen Bühne. Vor der Weltmeisterschaft war Bosnien und Herzegowina zuhause drei Spiele ungeschlagen geblieben, darunter ein berühmter Sieg im Elfmeterschießen gegen Italien.

Auch Schweden schied bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Sechzehntelfinale aus und verlor mit 0:3 gegen Frankreich. Trotz eines klaren 5:1-Siegs im ersten WM-Spiel in Nordamerika konnte das Team diesen erfolgreichen Start nicht bestätigen, verlor in den folgenden Gruppenspielen mit 1:5 gegen die Niederlande und spielte 1:1 gegen Japan.

Bosnien und Herzegowina gegen Schweden: Letzte direkte Duelle

Schweden gewann das einzige bisherige Spiel zwischen den beiden Ländern. In einem internationalen Freundschaftsspiel im Mai 2010 setzte sich das Team mit 4:2 durch.

Ola Toivonen, Martin Olsson (zweimal) und Marcus Berg trafen für die Schweden, während Sejad Salihović und Ermin Zec für Bosnien und Herzegowina erfolgreich waren.

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Freundschaftsspiele Schweden SWE 4 Bosnien und Herzegowina BIH 2 END 2 Erzielte Tore 4 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Grp. 4 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Schweden SWE 1 1 0 0 2 1 +1 3 S 2 Bosnien und Herzegowina BIH 1 0 1 0 0 0 0 1 U 3 Polen POL 1 0 1 0 0 0 0 1 U 4 Rumänien ROU 1 0 0 1 1 2 -1 0 N Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg



