Borussia Mönchengladbach empfängt Borussia Dortmund am Samstag, 21. November 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Im jüngsten Aufeinandertreffen am 3. Mai 2026 sicherte sich Mönchengladbach dank eines späten Treffers von Haris Tabaković einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg. Zuvor hatte Dortmund in diesem Duell eine starke Erfolgsserie hingelegt, darunter ein 2:0-Sieg im Dezember 2025 und ein 3:2-Erfolg zu einem früheren Zeitpunkt desselben Jahres.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund?

Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund findet am Samstag, 21. November 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach statt.

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund kaufen?

Wer sich einen Platz für das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund im Borussia-Park sichern möchte, hat in der Regel folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Borussia Dortmund bieten ihren Vereinsmitgliedern zunächst exklusive Vorverkaufsphasen an. Das ist der zuverlässigste Weg, Tickets zum regulären Preis zu bekommen.

Sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Borussia Dortmund bieten ihren Vereinsmitgliedern zunächst exklusive Vorverkaufsphasen an. Das ist der zuverlässigste Weg, Tickets zum regulären Preis zu bekommen. Freier Verkauf: Verbleibende Plätze aus dem Mitgliederkontingent gehen anschließend über das offizielle Ticketportal des Heimvereins in den freien Verkauf.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn über die offiziellen Vereinskanäle keine Tickets mehr erhältlich sind, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente im Erstverkauf erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund?

Hier findet Ihr die Einzelheiten zu den Ticketpreisen für das anstehende Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund im Borussia-Park:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze (Nordkurve): Für Vereinsmitglieder liegen die regulären Preise üblicherweise zwischen 19 und 25 Euro .

Für Vereinsmitglieder liegen die regulären Preise üblicherweise zwischen . Reguläre Sitzplätze (Ober- und Unterrang): Sitzplätze der Standardkategorien kosten im offiziellen Erstverkauf in der Regel 35 bis 75 Euro .

Sitzplätze der Standardkategorien kosten im offiziellen Erstverkauf in der Regel . VIP- und Hospitality-Plätze: Premium-Pakete direkt über den Verein kosten ab 200 bis über 400 Euro pro Ticket und umfassen Catering sowie Zugang zu einer Lounge mit gepolsterten Sitzplätzen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Unterrang und Eckbereiche: Ab etwa 70 bis 110 Euro (rund 60 Pfund und mehr), je nach Angebot und Nachfrage.

Ab etwa (rund 60 Pfund und mehr), je nach Angebot und Nachfrage. Längsseiten und Premium-Sitzplätze: Reguläre Sitzplätze entlang der Seitenlinien oder in beliebten Blöcken kosten üblicherweise zwischen 150 und 350 Euro .

Reguläre Sitzplätze entlang der Seitenlinien oder in beliebten Blöcken kosten üblicherweise zwischen . Weiterverkauf von VIP- und Business-Lounge-Plätzen: Hochwertige Hospitality-Pakete und exklusive Kontingente für Geschäftskunden kosten häufig 400 bis über 900 Euro pro Platz.

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles, was Ihr wissen müsst

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund: Die Form

Mönchengladbach geht mit einer Serie in diese Partie, die Blessin Sorgen bereiten dürfte. Seine Mannschaft hat nur eines ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, drei verloren und eines unentschieden gespielt. Dieser einzige Sieg gelang in einem Freundschaftsspiel gegen Sportfreunde Siegen. In der Liga unterlag sie Mainz, Köln und Hoffenheim und kassierte bei diesen drei Bundesliganiederlagen zehn Gegentore. Ihr jüngster Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim. Über alle fünf Spiele hinweg erzielte sie nur fünf Tore und ließ acht Gegentreffer zu.

Dortmunds Tabellenplatz zeichnet ein anderes Bild, doch die jüngsten Ergebnisse sind Warnsignale. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage bei fünf erzielten Toren und fünf Gegentreffern. Das 0:0 bei Union Berlin war bereits das dritte Spiel ohne Sieg, und die 0:1-Niederlage in Norwegen gegen Bodø/Glimt offenbarte einen Mangel an Intensität, den Kovac offen einräumte. Die beiden Siege in diesem Zeitraum, ein 3:0 gegen Paderborn und ein 1:0 in Stuttgart, scheinen zunehmend weit zurückzuliegen.

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im Mai 2026 mit einem 1:0-Heimsieg für Mönchengladbach. Damit beendete Gladbach eine Phase, in der Dortmund dieses Duell dominiert hatte. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Dortmund drei, Gladbach eines, und eine Partie endete unentschieden. Gemessen an den Toren ging es in dieser Serie eng zu: Dortmund erzielte in den fünf Spielen insgesamt etwas mehr Treffer. Gladbachs letzter Heimsieg dürfte Blessins Mannschaft dennoch als Orientierungspunkt dienen.