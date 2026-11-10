Bologna empfängt Roma am Samstag, dem 5. Desember 2026, im Stadio Renato Dell'Ara in Bologna.

Das jüngste Duell der beiden in der Serie A fand am 25. April 2026 statt. Damals gewann Roma in Bologna dank Toren von Donyell Malen und Neil El Aynaoui auswärts mit 2:0. Zuvor waren die beiden Vereine im Frühjahr 2026 auch in einem dramatischen Achtelfinale der UEFA Europa League aufeinandergetroffen, das Bologna nach einem torreichen Rückspiel knapp mit insgesamt 5:4 gewann.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Bologna gegen Roma wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt Bologna gegen Roma in der Serie A?

Bologna gegen Roma wird am Samstag, dem 5. Desember 2026, im Stadio Renato Dell'Ara in Bologna angepfiffen.

Italien Serie A - Spielwoche 14 4. Dez. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Wie kann man Tickets für Bologna gegen Roma in der Serie A kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Bologna und Roma gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Websites beider Vereine (Bologna FC und AS Roma) gekauft werden. Das ist der zuverlässigste Weg, Plätze zum regulären Preis zu bekommen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Bologna gegen Roma in der Serie A?

So setzen sich die Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Bologna und Roma zusammen:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Curva / Plätze hinter den Toren: 30 bis 45 €

30 bis 45 € Distinti / Seitentribünen: 55 bis 90 €

55 bis 90 € Tribuna / zentrale Haupttribüne: 110 bis über 180 €

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Curva / Oberränge: 40 bis 85 €

40 bis 85 € Distinti / seitliche Sitzplätze: 115 bis 150 €

115 bis 150 € Premium / VIP-Hospitality: 160 bis über 200 €

Bologna gegen Roma in der Serie A: Alles Wissenswerte

Bologna gegen Roma: Die Form

Bologna hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und nur gegen Inter verloren. Zuletzt gab es einen 2:1-Heimsieg gegen Monza. In diesem Zeitraum gelang zudem ein 4:2-Auswärtssieg bei der AC Mailand. Die Mannschaft von Palladino erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Roma hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Zuletzt siegte die Mannschaft mit 5:2 bei Udinese, zuvor hatte sie Cagliari mit 4:2 besiegt. Das Team von Gasperini erzielte in den vergangenen fünf Partien 18 Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Dazu gehört auch ein 4:0-Sieg gegen Slovan Bratislava in der Champions League.

Bologna gegen Roma: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 25. April 2026 statt, als Roma im Stadio Renato Dell'Ara in der Serie A mit 2:0 gewann. Zuvor waren die Vereine im selben Monat zweimal in der Europa League aufeinandergetroffen. Bologna setzte sich nach einem 1:1 in Bologna und einer 3:4-Heimniederlage Romas mit einem Gesamtergebnis von 3:4 durch. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Roma zweimal, Bologna ebenfalls zweimal, und ein Spiel endete unentschieden.