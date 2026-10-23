Diese Partie ist das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Vereinen in einem offiziellen UEFA-Wettbewerb. Bodø/Glimt will nach wechselhaften Ergebnissen auf nationaler und europäischer Ebene wieder in Schwung kommen. Dazu zählt auch die Auftaktniederlage in der Champions League gegen Bayern München.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Bodø/Glimt gegen Lille wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Bodø/Glimt gegen Lille in der Champions League?

Bodø/Glimt gegen Lille wird am Dienstag, 3. November 2026, im Aspmyra Stadion in Bodø angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

Wie kauft man Tickets für Bodø/Glimt gegen Lille in der Champions League?

Für das Champions-League-Spiel zwischen FK Bodø/Glimt und LOSC Lille gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Schaut direkt auf den offiziellen Websites von FK Bodø/Glimt für Heimtickets im Aspmyra Stadion oder von LOSC Lille nach, ob reguläre Tickets, ein Vorverkauf für Mitglieder oder offizielle Vereinspakete verfügbar sind.

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für Bodø/Glimt gegen Lille in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen FK Bodø/Glimt und LOSC Lille hängen vom Verkaufsweg und der Platzwahl ab. Da das Aspmyra Stadion eine vergleichsweise geringe Kapazität von rund 8.270 Plätzen hat, wirkt sich die Nachfrage erheblich auf die Preise aus.

1. Offizielle Verkaufskanäle der Vereine

Reguläre Eintrittskarten: Sie kosten üblicherweise 35 bis 150 Euro und entsprechen damit den üblichen Preisstufen der UEFA-Ligaphase, je nachdem, ob die Plätze hinter den Toren oder auf den Längstribünen liegen.

Fan- und Familienbereiche: Günstigere Plätze für Vereinsmitglieder oder in ausgewiesenen Bereichen kosten in der Regel ab 30 bis 50 Euro . Bei großen Europapokalabenden ist ihre Verfügbarkeit allerdings äußerst begrenzt.

Tickets für den Gästebereich: Nach UEFA-Vorgaben dürfen sie für Gästefans höchstens 50 Euro kosten, entsprechend den Preisen für vergleichbare Heimtickets.

2. Ticket-Zweitmärkte

Sind die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Günstigste Plätze und Plätze im Oberrang: Auf Zweitmarkt-Plattformen und Ticketbörsen beginnen die Preise wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Stadionkapazität bei etwa 270 bis 310 Euro .

Plätze auf den Längstribünen: Plätze mit besonders guter Sicht auf den Haupttribünen kosten auf dem Zweitmarkt üblicherweise 300 bis über 550 Euro .

VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise für Premiumangebote oder nur eingeschränkt verfügbare Zweitmarkt-Angebote können je nach aktueller Verfügbarkeit und den tagesaktuellen Preisen der Anbieter deutlich höher ausfallen.

Bodø/Glimt gegen Lille in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Bodø/Glimt und Lille

Bodø/Glimt hat wettbewerbsübergreifend drei der letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es am 1. Oktober einen 2:6-Pokalsieg bei Rana FK, nachdem die Mannschaft zuvor in der Eliteserien mit 1:2 gegen Brann verloren hatte. Zum Auftakt der Champions League unterlag Bodø/Glimt Bayern München mit 0:5. In den fünf Spielen erzielte Glimt 14 Tore und kassierte 16 Gegentreffer, wobei das Ergebnis gegen Bayern die Defensivbilanz stark beeinflusst.

Lille hat von den letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es am 20. September eine 1:2-Niederlage in der Ligue 1 gegen Nizza, zuvor hatte Lille in der Liga Troyes mit 2:0 geschlagen. In der Champions League musste die Mannschaft mit einer 2:3-Niederlage gegen Real Betis einen Rückschlag hinnehmen. In den fünf Spielen erzielte Lille sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Bodø/Glimt gegen Lille: Die bisherige Bilanz

Zu bisherigen direkten Duellen zwischen Bodø/Glimt und Lille liegen keine Daten vor. Die Partie im Aspmyra Stadion ist das erste erfasste Pflichtspiel zwischen den beiden Vereinen.