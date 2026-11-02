Der FC Bayern München empfängt den 1. FC Köln am Freitag, 20. November 2026, in der Allianz Arena in München.

In den jüngsten direkten Duellen hatte der FC Bayern München klar die Oberhand und gewann das letzte Aufeinandertreffen in der Liga gegen Köln mit 5:1. Die beiden Mannschaften trafen auch in Pokalwettbewerben aufeinander, darunter im DFB-Pokal, wo Bayern ebenfalls seine offensive Stärke unter Beweis stellte.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln?

Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln findet am Freitag, 20. November 2026, in der Allianz Arena in München statt.

Bundesliga - Spielwoche 10 20. Nov. 2026 - 14:30 Allianz Arena

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln kaufen?

Für den Ticketkauf zum Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln gibt es folgende gängige Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketmarkt des Vereins (offizieller Ticketshop des FC Bayern): Der zuverlässigste und wichtigste Weg führt über die offizielle Website des FC Bayern München. Dort können Mitglieder Tickets direkt kaufen oder auf dem offiziellen Zweitmarkt Karten zum Originalpreis erwerben.

Der zuverlässigste und wichtigste Weg führt über die offizielle Website des FC Bayern München. Dort können Mitglieder Tickets direkt kaufen oder auf dem offiziellen Zweitmarkt Karten zum Originalpreis erwerben. Offizielle Kanäle des 1. FC Köln: Mitglieder und Dauerkarteninhaber des 1. FC Köln können für Spiele in der Allianz Arena häufig über das Ticketportal ihres Vereins Karten aus dem Gästekontingent erhalten.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, gibt es reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten über die ursprünglichen Verkaufswege vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das anstehende Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln, aufgeteilt nach offiziellen Vereinsangeboten und dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Sitzplätze der Kategorie 1: Regulärer Vollpreis von 80 € für Plätze mit bester Sicht an den Längsseiten des Spielfelds.

Regulärer Vollpreis von 80 € für Plätze mit bester Sicht an den Längsseiten des Spielfelds. Sitzplätze der Kategorie 2: Regulärer Vollpreis von 70 € für Plätze mittig im Oberrang oder in den Eckbereichen des Unterrangs.

Regulärer Vollpreis von 70 € für Plätze mittig im Oberrang oder in den Eckbereichen des Unterrangs. Sitzplätze der Kategorie 3: Regulärer Vollpreis von 50 € für Plätze in regulären Blöcken des Oberrangs.

Regulärer Vollpreis von 50 € für Plätze in regulären Blöcken des Oberrangs. Sitzplätze der Kategorie 4: Regulärer Vollpreis von 40 € für weiter hinten gelegene Plätze in den Oberrängen.

Regulärer Vollpreis von 40 € für weiter hinten gelegene Plätze in den Oberrängen. Kategorie 5 / Stehplätze (Südkurve): Einheitspreis von 15 € für die Stehplatzbereiche. Das ist die günstigste Option im Stadion.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets beim offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Weiterverkauf von Plätzen im Oberrang / regulären Eintrittskarten: Ab etwa 130 bis 145 € für Blöcke in den oberen Eckbereichen oder hinter dem Tor.

Ab etwa für Blöcke in den oberen Eckbereichen oder hinter dem Tor. Weiterverkauf von Plätzen in mittleren Rängen und an den Längsseiten: In der Regel zwischen 160 und über 220 € , abhängig vom genauen Rang und der Nachfrage nach dem jeweiligen Block.

In der Regel zwischen , abhängig vom genauen Rang und der Nachfrage nach dem jeweiligen Block. VIP- und Hospitality-Pakete: Ab etwa 950 bis über 1.150 € für hochwertige gepolsterte Sitzplätze, Zugang zu einer Lounge und Hospitality-Leistungen am Spieltag.

FC Bayern München gegen 1. FC Köln in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form des FC Bayern München und des 1. FC Köln

Der FC Bayern München geht mit einer starken Form in der Bundesliga in diese Partie. Wettbewerbsübergreifend gewann Bayern drei seiner letzten fünf Spiele und blieb dabei ungeschlagen. Zuletzt fegte der Klub RB Leipzig in der Bundesliga mit 6:1 vom Platz und zeigte sich dabei vor dem Tor besonders treffsicher. In diesen fünf Partien erzielte Bayern 19 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zwei aufeinanderfolgende Unentschieden gegen Viking in der Champions League und Augsburg in der Bundesliga zu einem früheren Zeitpunkt dieser Serie zeigen allerdings, dass auch Bayern Punkte liegen lässt. Ein 7:0 gegen Union Berlin im selben Zeitraum unterstreicht zudem, dass der Klub zu deutlichen Heimsiegen fähig ist. Dem 1. FC Köln fiel es schwerer, seine Form zu halten: Von den letzten fünf Pflichtspielen gewann Köln nur eines und verlor zwei. Zuletzt gab es eine 0:1-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, außerdem verlor Köln in dieser Serie mit 1:2 gegen den Hamburger SV. Der 2:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach war der einzige Sieg, hinzu kommen zwei Unentschieden.

FC Bayern München gegen 1. FC Köln: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Mai 2026 aufeinander, als Bayern das Bundesligaspiel in der Allianz Arena mit 5:1 gewann. Von den letzten fünf Duellen entschied Bayern vier für sich, Köln keines. Eine Partie endete unentschieden. Zu dieser Serie gehören ein 4:1-Sieg des FC Bayern im DFB-Pokal im Oktober 2025 und ein 3:1-Erfolg der Münchner im Januar 2026 im Stadion des 1. FC Köln. Das spricht für eine anhaltende Dominanz des FC Bayern in diesem Duell.