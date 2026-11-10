Bayer Leverkusen empfängt RB Leipzig am Dienstag, 1. Desember 2026, in der BayArena in Leverkusen.

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 20. September 2026 in der Bundesliga aufeinander. Bayer Leverkusen gewann damals in der BayArena mit 2:0. Beide Klubs haben die vorherigen Runden des diesjährigen DFB-Pokals überstanden und stehen sich nun in diesem wichtigen Pokalduell gegenüber.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zu Tickets für Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig erklären: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig im DFB-Pokal?

Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig wird am Dienstag, 1. Desember 2026, in der BayArena in Leverkusen angepfiffen.

Wie kann man Tickets für Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig im DFB-Pokal kaufen?

Diese Möglichkeiten gibt es, Tickets für das DFB-Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Sie können die offiziellen Ticketportale von Bayer Leverkusen und RB Leipzig prüfen. Üblicherweise erhalten Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder zuerst Zugang, bevor etwaige Restkontingente in den freien Verkauf gehen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle der Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende DFB-Pokalspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig im DFB-Pokal?

Hier ist die Übersicht über die Ticketpreise für das DFB-Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Stehplätze / Fan-Tickets: Offizielle Preise von etwa 15 bis 20 Euro .

Offizielle Preise von etwa . Reguläre Sitzplätze (Kategorien 3 & 4): Kosten in der Regel zwischen 40 und 50 Euro .

Kosten in der Regel zwischen . Premium-Sitzplätze (Kategorien 1 & 2): Kosten üblicherweise zwischen 70 und 80 Euro .

Kosten üblicherweise zwischen . Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen üblicherweise bei etwa 250 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Marktnachfrage abhängen:

Unterrang / Fanbereich: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 45 bis 75 Euro .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Sitzplätze im mittleren Preissegment: Kosten häufig zwischen 90 und 130 Euro .

Kosten häufig zwischen . VIP & Hospitality: Die Preise können zwischen 220 und mehr als 350 Euro liegen.

Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig im DFB-Pokal: Alles Wissenswerte

Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig: Die Form

Bayer Leverkusen hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor Leverkusen in der Bundesliga zu Hause mit 2:4 gegen den VfB Stuttgart. Davor gewann die Mannschaft im DFB-Pokal mit 5:2 gegen Nürnberg und verlor in der Liga mit 0:3 gegen Hoffenheim. Außerdem gewann Leverkusen in der Europa League auswärts bei OFI Kreta und schlug Freiburg in der Bundesliga mit 2:1. In diesen fünf Spielen erzielte Leverkusen zwölf Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

RB Leipzig geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Zuletzt gewann Leipzig in der Bundesliga auf Schalke mit 2:0. Davor setzte sich die Mannschaft im DFB-Pokal mit 2:1 gegen Rot-Weiss Essen und in der Liga mit 4:0 gegen Elversberg durch. In der Champions League verlor Leipzig mit 1:4 gegen Real Madrid, in der Bundesliga mit 1:6 gegen Bayern München. In diesen fünf Spielen erzielte Leipzig acht Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 20. September 2026 aufeinander, als Bayer Leverkusen RB Leipzig in der Bundesliga in der BayArena mit 2:0 besiegte. Von den letzten fünf Duellen gewann Leverkusen drei und Leipzig eines. Eine Partie endete unentschieden. In diesen fünf Spielen erzielte Leverkusen zwölf Tore und Leipzig sieben.