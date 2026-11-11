Bayer Leverkusen empfängt Borussia Mönchengladbach am Samstag, dem 5. Dezember 2026, in der BayArena in Leverkusen.

Die jüngsten Duelle der beiden Mannschaften waren meist hart umkämpft. In der Bundesliga-Saison 2025/26 trennten sie sich zweimal in Folge 1:1. Zuvor hatte Leverkusen in dieser Paarung die besseren Ergebnisse erzielt, darunter einen 3:1-Sieg im Borussia-Park im Januar 2025.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach?

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach beginnt am Samstag, dem 5. Dezember 2026, in der BayArena in Leverkusen.

Bundesliga - Spielwoche 12 5. Dez. 2026 - 09:30 BayArena

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketplattformen von Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach gekauft werden. Das ist der wichtigste und zuverlässigste Weg, um Tickets zum regulären Preis zu erhalten.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatz- und Fan-Tickets: Kosten zwischen 15 und 20 Euro.

Kosten zwischen Reguläre Sitzplätze (Oberrang und Eckbereiche): Kosten in der Regel zwischen 40 und 50 Euro.

Kosten in der Regel zwischen Premium-Sitzplätze (mittig an den Längsseiten): Kosten üblicherweise zwischen 70 und 80 Euro.

Kosten üblicherweise zwischen Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen bei etwa 250 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Oberrang und reguläre Eintrittskarten auf dem Zweitmarkt: Beginnen typischerweise bei etwa 35 bis 55 Euro .

Beginnen typischerweise bei etwa . Sitzplätze in mittlerer Preiskategorie auf dem Zweitmarkt: Kosten häufig zwischen 90 und 130 Euro .

Kosten häufig zwischen . VIP- und Hospitality-Tickets auf dem Zweitmarkt: Kosten zwischen 220 und mehr als 350 Euro.

Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach: Die Form

Leverkusen hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Marseille in der Europa League, nachdem Bayer zuvor in der Bundesliga 2:4 gegen den VfB Stuttgart verloren hatte. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 5:2-Sieg gegen Nürnberg im DFB-Pokal. In diesen fünf Spielen erzielte die Werkself zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Dazu zählt auch eine 0:3-Niederlage in Hoffenheim.

Gladbach hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Niederlage beim Hamburger SV. Außerdem spielte die Mannschaft 0:0 gegen Paderborn und gewann auswärts mit 3:2 beim VfB Stuttgart. In den fünf Spielen erzielte Blessins Mannschaft acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die Niederlagen gegen Hoffenheim und Hamburg waren dabei die Tiefpunkte.

Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine, ein Bundesligaspiel in Mönchengladbach im Februar 2026, endete 1:1. Auch das vorherige Duell in der Bundesliga im September 2025 in der BayArena ging 1:1 aus. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Leverkusen zwei und Gladbach eines. Zwei Spiele endeten unentschieden.