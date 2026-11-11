Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoGladbach
Book Bayer Leverkusen vs Borussia Moenchengladbach Tickets
Unterstützt von

So kommt ihr an Tickets für Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, kurzfristiger Ticketverkauf und mehr

SHOPPING
Tickets
Bayer Leverkusen
Gladbach
Bundesliga

Bayer Leverkusen trifft in der Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach. So sichert Ihr Euch Tickets.

Bayer Leverkusen empfängt Borussia Mönchengladbach am Samstag, dem 5. Dezember 2026, in der BayArena in Leverkusen.

Die jüngsten Duelle der beiden Mannschaften waren meist hart umkämpft. In der Bundesliga-Saison 2025/26 trennten sie sich zweimal in Folge 1:1. Zuvor hatte Leverkusen in dieser Paarung die besseren Ergebnisse erzielt, darunter einen 3:1-Sieg im Borussia-Park im Januar 2025.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach?

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach beginnt am Samstag, dem 5. Dezember 2026, in der BayArena in Leverkusen.

crest
Bundesliga - Spielwoche 12
BayArena

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketplattformen von Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach gekauft werden. Das ist der wichtigste und zuverlässigste Weg, um Tickets zum regulären Preis zu erhalten.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Stehplatz- und Fan-Tickets: Kosten zwischen 15 und 20 Euro.
  • Reguläre Sitzplätze (Oberrang und Eckbereiche): Kosten in der Regel zwischen 40 und 50 Euro.
  • Premium-Sitzplätze (mittig an den Längsseiten): Kosten üblicherweise zwischen 70 und 80 Euro.
  • Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen bei etwa 250 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

  • Oberrang und reguläre Eintrittskarten auf dem Zweitmarkt: Beginnen typischerweise bei etwa 35 bis 55 Euro.
  • Sitzplätze in mittlerer Preiskategorie auf dem Zweitmarkt: Kosten häufig zwischen 90 und 130 Euro.
  • VIP- und Hospitality-Tickets auf dem Zweitmarkt: Kosten zwischen 220 und mehr als 350 Euro.

Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach: Die Form

Leverkusen hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Marseille in der Europa League, nachdem Bayer zuvor in der Bundesliga 2:4 gegen den VfB Stuttgart verloren hatte. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 5:2-Sieg gegen Nürnberg im DFB-Pokal. In diesen fünf Spielen erzielte die Werkself zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Dazu zählt auch eine 0:3-Niederlage in Hoffenheim.

Gladbach hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Niederlage beim Hamburger SV. Außerdem spielte die Mannschaft 0:0 gegen Paderborn und gewann auswärts mit 3:2 beim VfB Stuttgart. In den fünf Spielen erzielte Blessins Mannschaft acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die Niederlagen gegen Hoffenheim und Hamburg waren dabei die Tiefpunkte.

B04

B04 - Form

TSG
N3-0
FCN
S5-2
VFB
N2-4
OM
N0-1
KÖL
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BMG

BMG - Form

TSG
N1-2
VFB
S2-3
KSC
S2-0
SCP
U0-0
HSV
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine, ein Bundesligaspiel in Mönchengladbach im Februar 2026, endete 1:1. Auch das vorherige Duell in der Bundesliga im September 2025 in der BayArena ging 1:1 aus. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Leverkusen zwei und Gladbach eines. Zwei Spiele endeten unentschieden.

Head to Head

Bayer LeverkusenUnentschiedenGladbach
2
3
0
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
END
8Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen