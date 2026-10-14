Aston Villa empfängt Fulham am Samstag, 31. Oktober 2026, im Villa Park in Birmingham.

Im letzten Ligaduell im April 2026 gewann Fulham im Craven Cottage knapp mit 1:0. Blickt man auf die jüngsten Pflichtspiele zwischen beiden Teams, hatte Aston Villa meist die Oberhand und gewann drei der letzten fünf Begegnungen vor diesem Spiel.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Aston Villa gegen Fulham wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Fulham?

Aston Villa gegen Fulham beginnt am Samstag, 31. Oktober 2026, im Villa Park in Birmingham.

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 16:00 Villa Park

Wie kann man Tickets für Aston Villa gegen Fulham in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für ein Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und Fulham gibt es je nach Verfügbarkeit und persönlichen Vorlieben mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Ticketstellen der Vereine: Sie können direkt auf den offiziellen Websites von Aston Villa oder Fulham FC nachsehen. Bei Heimspielen werden Tickets in der Regel zunächst Vereinsmitgliedern und Inhabern von Dauerkarten angeboten. Je nach Verfügbarkeit gehen sie anschließend in den freien Verkauf.

Offizielle Hospitality-Pakete: Beide Vereine bieten hochwertige Hospitality-Pakete für den Spieltag an. Dazu gehören gepolsterte Sitzplätze, Verpflegungsangebote und Zugang zu Loungebereichen. Die Pakete können direkt über die offiziellen Vereinswebsites gekauft werden, auch wenn reguläre Eintrittskarten ausverkauft sind.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Ticketkontingente der Vereine vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub . Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Aston Villa gegen Fulham in der Premier League?

Die Ticketpreise für Aston Villa gegen Fulham variieren je nach Sitzplatzkategorie, Mitgliedsstatus und Art des Pakets.

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Sie kosten je nach Sitzplatzbereich üblicherweise zwischen 49 und 99 Pfund .

Ermäßigte Tickets: Ermäßigte Preise, etwa für Personen ab 66 Jahren, junge Erwachsene unter 21 Jahren oder Angehörige der Streitkräfte, liegen in der Regel zwischen 41 und 89 Pfund .

Tickets für Jugendliche und Kinder: Tickets für jüngere Fans und Kinder sind deutlich günstiger. Je nach Kategorie kosten Jugendtickets häufig zwischen 21 und 50 Pfund .

Vereinsmitgliedschaften: Wer Tickets über den Erstverkauf zum regulären Preis kaufen möchte, benötigt zunächst eine Vereinsmitgliedschaft. Für Erwachsene kostet sie einschließlich verpflichtender Gebühren etwa 50 bis 60 Pfund .

Hospitality- und VIP-Pakete: Hochwertige Hospitality-Angebote für den Spieltag mit Loungezugang und Verpflegung beginnen bei mehr als 130 Pfund . Je nach Paketkategorie können die Preise deutlich höher ausfallen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Einstiegspreise beim Weiterverkauf: Tickets für Plätze auf den oberen Rängen oder hinter dem Tor beginnen je nach Nachfrage bei etwa 60 bis 90 Pfund .

Übliche Marktpreise: Reguläre Sitzplätze kosten auf beliebten Wiederverkaufsplattformen in der Regel zwischen 100 und 200 Pfund . Die Preise schwanken abhängig davon, wie nah der Spieltermin rückt und in welcher Form beide Teams sind.

Hochwertige Sitzplätze beim Weiterverkauf: Plätze mit besonders guter Sicht von der Längsseite oder auf den unteren Rängen nahe am Spielfeld kosten auf dem Zweitmarkt häufig 200 bis über 400 Pfund .

Aston Villa gegen Fulham in der Premier League: Alles Wissenswerte

Aston Villa gegen Fulham: Die Form

Aston Villa geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Begegnung: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:2-Auswärtssieg bei Tottenham Hotspur in der Premier League. Ein 3:2-Erfolg beim Club Brugge in der Champions League zeigte ebenfalls, dass Emerys Team auswärts überzeugen kann. Der Tiefpunkt war eine 1:2-Heimniederlage gegen Nottingham Forest. Villa erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das deutet auf ein Team hin, das Chancen herausspielt, defensiv aber anfällig bleibt.

Fulhams letzte fünf Spiele zeigen, dass es dem Team an Konstanz mangelte: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Premier-League-Auftritt endete bei Manchester United mit einem 1:1, nachdem Fulham bei Liverpool torlos gespielt hatte. Der herausragende Erfolg war ein Auswärtssieg bei West Ham United im Carabao Cup. Zwei aufeinanderfolgende Ligapleiten gegen Crystal Palace und Sunderland zuvor verdeutlichen jedoch die Schwierigkeiten, mit denen Arbeloas Team zu kämpfen hatte. Fulham erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Aston Villa gegen Fulham: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Vereine trafen zuletzt im April 2026 aufeinander, als Fulham in der Premier League zu Hause mit 1:0 gegen Aston Villa gewann. Über die letzten fünf Duelle hinweg hat Villa die bessere Bilanz: Drei der fünf Spiele gewann Villa, während Fulham einen Sieg holte und eine weitere Partie ebenfalls zugunsten von Fulham ausging. Villas deutlichster Erfolg in dieser Serie war ein 3:1-Heimsieg im September 2025.