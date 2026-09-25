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So kommt ihr an Tickets für Aston Villa gegen Fenerbahce: Preise für die Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Aston Villa trifft in der Champions League auf Fenerbahce. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Aston Villa trifft am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Villa Park in Birmingham auf Fenerbahce.

Zuletzt trafen die Teams im Januar 2026 in der UEFA Europa League aufeinander, als Aston Villa in Istanbul einen knappen 1:0-Auswärtssieg holte. Da der Villa Park voraussichtlich ausverkauft sein wird, bietet die Begegnung Fenerbahçe die unmittelbare Chance, die vorherige Niederlage auf englischem Boden zu rächen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Aston Villa gegen Fenerbahce wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Aston Villa gegen Fenerbahce in der Champions League?

Aston Villa gegen Fenerbahce findet am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Villa Park in Birmingham statt.

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Champions League - Spielwoche 2
Villa Park

Wie kann man Tickets für Aston Villa gegen Fenerbahce in der Champions League kaufen?

Um Tickets für Aston Villa gegen Fenerbahçe in der UEFA Champions League zu kaufen, können Sie diese primären Kaufwege nutzen:

1. Offizieller Ticketkanal von Aston Villa (Heimfans)

  • Mitgliedschaft erforderlich: Offizielle Spieltickets werden über die Ticketplattform von Aston Villa vertrieben. Vorrangsfenster öffnen zunächst für offizielle My Villa-Mitglieder, die pro Mitglied ein Ticket erwerben können.
  • Freier Verkauf & Wiederverkauf: Wenn nach dem Vorrangsfenster für Mitglieder noch Tickets verfügbar sind, gehen sie in den freien Verkauf. Alternativ können Sie auf der offiziellen Season Ticket Resale platform auf der Klub-Website nachsehen, wo Dauerkarteninhaber ihre Plätze vor dem Spieltag zum Nennwert anbieten.

2. Hospitality-Pakete (offiziell & garantiert)

  • Falls Standardtickets ausverkauft sind, bietet der Villa Park offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag an, etwa für die Trinity Road Stand oder The Lower Grounds. Diese beinhalten gepolsterte Sitzplätze sowie Speise- und Getränkeoptionen und erfordern keine Mitgliedschaft für den Kauf.

3. Offizielle Kanäle des Gastklubs (Fenerbahçe / Auswärtsfans)

  • Tickets für den Auswärtsblock werden direkt Fenerbahçe zugeteilt und gemäß dem Ticketingsystem des Klubs verkauft, üblicherweise über Passolig-/Passo-Plattformen oder die Zuteilung über offizielle Fanclubs. Auswärtsfans sitzen im vorgesehenen Gästekontingent in der Doug Ellis Stand.

4. Sekundäre Ticket-Marktplätze

  • Für ausverkaufte Spiele bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Tickets von Fans für Fans an. Die Preise auf sekundären Plattformen schwanken je nach Nachfrage und liegen in der Regel über dem Nennwert.

Wie viel kosten Tickets für Aston Villa gegen Fenerbahce in der Champions League?

Die Ticketpreise für Aston Villa gegen Fenerbahçe in der UEFA Champions League variieren je nach Kategorie und Verkaufsplattform:

1. Offizielle Tickets zum Nennwert (Villa Park)

  • Standardtickets für Erwachsene: Sie liegen zwischen 85 € und 115 € (£70 bis £94), abhängig von Sitzplatzkategorie und Stadionbereich, wobei Ermäßigungen für Juniors und Senioren verfügbar sind.
  • Kontingent für Auswärtsfans: Wird direkt über Fenerbahçe zugeteilt und kostet üblicherweise etwa 60 € bis 85 € (£50 bis £70).

2. Offizielle Hospitality am Spieltag

  • Premium-Hospitality-Pakete beginnen bei etwa 240 € bis 420 €+ (£200 bis £350+) pro Person, abhängig von enthaltenen Speisen und dem Lounge-Zugang.

3. Sekundäre Marktplätze & Wiederverkaufsplattformen

  • Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Einstiegspreise für Standardplätze in der Regel bei etwa 120 € bis 150 €, wobei die durchschnittlichen Angebotspreise je nach Sitzplatzlage und Nachfrage bis zum Spieltag deutlich höher ausfallen und oft bei 250 € bis 500 €+ liegen.

Aston Villa gegen Fenerbahce in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Aston Villa gegen Fenerbahce

Aston Villa hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Nottingham Forest in der Premier League am 12. September, nachdem das Team im vorherigen Ligaspiel mit 0:1 gegen Arsenal verloren hatte. Das positive Ergebnis in dieser Serie war ein 3:2-Auswärtssieg beim Club Brugge in der Champions League am 8. September. Villa erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

Fenerbahce hat in den vergangenen fünf Spielen zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Der jüngste Auftritt war ein 0:0 gegen Gaziantep FK in der Super Lig am 14. September, nach dem 1:1 gegen Roma in der Champions League. Das beste Ergebnis in dieser Serie war ein 2:1 gegen Lyon in der Champions-League-Qualifikation im August. In diesen fünf Spielen erzielte Fenerbahce sechs Tore und kassierte fünf.

AVL

AVL - Form

HUL
U0-0
CLB
S2-3
NFO
N1-2
COV
S1-3
TOT
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FB

FB - Form

SAM
S0-2
BJK
N1-2
ROM
U1-1
GAZ
U0-0
EYU
S8-0
Tor erzielt (kassiert)
12/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Aston Villa gegen Fenerbahce: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das einzige in diesem Datensatz erfasste Duell zwischen diesen beiden Klubs fand am 22. Januar 2026 statt, als Aston Villa in der Europa League auswärts bei Fenerbahce mit 1:0 gewann. Dieses Ergebnis verschafft Villa den Vorteil im direkten Vergleich, mit einem Sieg aus einem Aufeinandertreffen.

Head to Head

Aston VillaUnentschiedenFenerbahçe
1
0
0
Europa League
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
1Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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