Aston Villa trifft am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Villa Park in Birmingham auf Fenerbahce.

Zuletzt trafen die Teams im Januar 2026 in der UEFA Europa League aufeinander, als Aston Villa in Istanbul einen knappen 1:0-Auswärtssieg holte. Da der Villa Park voraussichtlich ausverkauft sein wird, bietet die Begegnung Fenerbahçe die unmittelbare Chance, die vorherige Niederlage auf englischem Boden zu rächen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Aston Villa gegen Fenerbahce wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Aston Villa gegen Fenerbahce in der Champions League?

Aston Villa gegen Fenerbahce findet am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Villa Park in Birmingham statt.

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Villa Park

Wie kann man Tickets für Aston Villa gegen Fenerbahce in der Champions League kaufen?

Um Tickets für Aston Villa gegen Fenerbahçe in der UEFA Champions League zu kaufen, können Sie diese primären Kaufwege nutzen:

1. Offizieller Ticketkanal von Aston Villa (Heimfans)

Mitgliedschaft erforderlich: Offizielle Spieltickets werden über die Ticketplattform von Aston Villa vertrieben. Vorrangsfenster öffnen zunächst für offizielle My Villa -Mitglieder, die pro Mitglied ein Ticket erwerben können.

Freier Verkauf & Wiederverkauf: Wenn nach dem Vorrangsfenster für Mitglieder noch Tickets verfügbar sind, gehen sie in den freien Verkauf. Alternativ können Sie auf der offiziellen Season Ticket Resale platform auf der Klub-Website nachsehen, wo Dauerkarteninhaber ihre Plätze vor dem Spieltag zum Nennwert anbieten.

2. Hospitality-Pakete (offiziell & garantiert)

Falls Standardtickets ausverkauft sind, bietet der Villa Park offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag an, etwa für die Trinity Road Stand oder The Lower Grounds. Diese beinhalten gepolsterte Sitzplätze sowie Speise- und Getränkeoptionen und erfordern keine Mitgliedschaft für den Kauf.

3. Offizielle Kanäle des Gastklubs (Fenerbahçe / Auswärtsfans)

Tickets für den Auswärtsblock werden direkt Fenerbahçe zugeteilt und gemäß dem Ticketingsystem des Klubs verkauft, üblicherweise über Passolig-/Passo-Plattformen oder die Zuteilung über offizielle Fanclubs. Auswärtsfans sitzen im vorgesehenen Gästekontingent in der Doug Ellis Stand.

4. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Für ausverkaufte Spiele bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Tickets von Fans für Fans an. Die Preise auf sekundären Plattformen schwanken je nach Nachfrage und liegen in der Regel über dem Nennwert.

Wie viel kosten Tickets für Aston Villa gegen Fenerbahce in der Champions League?

Die Ticketpreise für Aston Villa gegen Fenerbahçe in der UEFA Champions League variieren je nach Kategorie und Verkaufsplattform:

1. Offizielle Tickets zum Nennwert (Villa Park)

Standardtickets für Erwachsene: Sie liegen zwischen 85 € und 115 € (£70 bis £94), abhängig von Sitzplatzkategorie und Stadionbereich, wobei Ermäßigungen für Juniors und Senioren verfügbar sind.

Kontingent für Auswärtsfans: Wird direkt über Fenerbahçe zugeteilt und kostet üblicherweise etwa 60 € bis 85 € (£50 bis £70).

2. Offizielle Hospitality am Spieltag

Premium-Hospitality-Pakete beginnen bei etwa 240 € bis 420 €+ (£200 bis £350+) pro Person, abhängig von enthaltenen Speisen und dem Lounge-Zugang.

3. Sekundäre Marktplätze & Wiederverkaufsplattformen

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Einstiegspreise für Standardplätze in der Regel bei etwa 120 € bis 150 € , wobei die durchschnittlichen Angebotspreise je nach Sitzplatzlage und Nachfrage bis zum Spieltag deutlich höher ausfallen und oft bei 250 € bis 500 €+ liegen.

Aston Villa gegen Fenerbahce in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Aston Villa gegen Fenerbahce

Aston Villa hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Nottingham Forest in der Premier League am 12. September, nachdem das Team im vorherigen Ligaspiel mit 0:1 gegen Arsenal verloren hatte. Das positive Ergebnis in dieser Serie war ein 3:2-Auswärtssieg beim Club Brugge in der Champions League am 8. September. Villa erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

Fenerbahce hat in den vergangenen fünf Spielen zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Der jüngste Auftritt war ein 0:0 gegen Gaziantep FK in der Super Lig am 14. September, nach dem 1:1 gegen Roma in der Champions League. Das beste Ergebnis in dieser Serie war ein 2:1 gegen Lyon in der Champions-League-Qualifikation im August. In diesen fünf Spielen erzielte Fenerbahce sechs Tore und kassierte fünf.

Aston Villa gegen Fenerbahce: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das einzige in diesem Datensatz erfasste Duell zwischen diesen beiden Klubs fand am 22. Januar 2026 statt, als Aston Villa in der Europa League auswärts bei Fenerbahce mit 1:0 gewann. Dieses Ergebnis verschafft Villa den Vorteil im direkten Vergleich, mit einem Sieg aus einem Aufeinandertreffen.