Al-Shamal trifft am Montag, dem 23. November 2026, in einem spannenden Gruppenspiel der AFC Champions League Elite auf Al Ahli Saudi. Die mit Spannung erwartete Partie findet im Al Bayt Stadium statt.

GOAL hat alle Informationen zu den Spieldetails und Ticketpreisen. Hier erfahrt ihr, wie ihr euch jetzt Tickets sichern und euer Lieblingsteam vor Ort unterstützen könnt.

Wann beginnt Al-Shamal gegen Al Ahli in der AFC Champions League Elite?

Das Spiel zwischen Al-Shamal und Al Ahli am 5. Spieltag der AFC Champions League Elite beginnt am Montag, dem 23. November 2026, um 19 Uhr Ortszeit.

Wo gibt es Tickets für Al-Shamal gegen Al Ahli Saudi?

Am besten sichert ihr euch eure Plätze über die offiziellen Ticketportale der Vereine und des Wettbewerbs. Fans sollten zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorfeld des Spieltags Ticketkontingente verfügbar werden.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, bietet sich die Zweitmarktplattform Grintahub an. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt ihr verfügbare Plätze für dieses Spiel der AFC Champions League Elite ansehen und euren Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Al-Shamal gegen Al Ahli Saudi?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist es oft besonders wichtig, das günstigste Ticket zu finden. Über die offiziellen Kanäle der Vereine sind reguläre Eintrittskarten für diese Partie bereits ab erschwinglichen 30 SAR erhältlich. Sitzplätze auf den unteren Rängen kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 50 SAR. Wer sich vor dem Anstieg der Nachfrage am Spieltag den niedrigsten Preis sichern will, sollte schnell sein.

Al-Shamal gegen Al Ahli in der AFC Champions League Elite: Alles, was ihr wissen müsst

Die Form von Al-Shamal und Al Ahli

Al-Shamal hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft am 7. November in der Stars League mit 5:0 gegen Al-Sailiya, nachdem sie in der AFC Champions League Elite mit 0:1 gegen Esteghlal verloren hatte. Zuvor besiegte Al-Shamal im internationalen Wettbewerb Al Hilal mit 3:1, verlor aber in der heimischen Liga mit 1:4 gegen Al-Sadd und mit 2:3 gegen Qatar SC. In diesen fünf Spielen erzielte Al-Shamal zehn Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Al Ahli hat in den letzten fünf Partien drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt spielte die Mannschaft am 2. November in der AFC Champions League Elite 0:0 gegen Al-Sadd. Zuvor hatte sie in der Liga eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Al Shabab kassiert. Vor diesen beiden Spielen gewann Al Ahli nacheinander mit 2:1 gegen Al-Gharafa, mit 4:1 gegen Al Khaleej und mit 3:2 gegen Al-Fayha. In den fünf Partien erzielte Al Ahli acht Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Al-Shamal gegen Al Ahli: Die letzten direkten Duelle

Zu den letzten fünf Begegnungen zwischen Al-Shamal und Al Ahli liegen keine Daten vor. Informationen zur bisherigen Bilanz werden ergänzt, sobald sie vor dem Spiel verfügbar sind.