Al Riyadh trifft am Samstag, den 24. Oktober 2026, im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad auf Al-Taawoun.

Die jüngste direkte Bilanz der beiden Klubs ist eng umkämpft: In den letzten sechs Ligaduellen gab es jeweils zwei Siege und zwei Unentschieden. Im jüngsten Aufeinandertreffen im Mai 2026 trennten sich die Teams im King Abdullah Sports City Stadium in Buraydah mit 1:1.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Al Riyadh gegen Al-Taawoun wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Al Riyadh gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League?

Al Riyadh gegen Al-Taawoun findet am Samstag, den 24. Oktober 2026, im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad statt.

1. Liga - Spielwoche 11 24. Okt. 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Wie kann man Tickets für Al Riyadh gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League kaufen?

Hier sind die Möglichkeiten, Tickets für das Spiel Al Riyadh gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League zu kaufen:

1. Offizielle primäre Plattformen

Offizieller Ticketverkauf von Al-Riyadh: Al-Riyadh SC bietet einzelne Heimspieltickets in der Regel vor Heimspielen über die offizielle Website oder eine ausgewiesene lokale Ticket-App an.

WeBook / saudische Ticketplattformen: Viele Spiele der Saudi Pro League verkaufen digitale Tickets über große lokale Plattformen wie WeBook oder die offiziellen Stadionkassen.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Ticombo: Wenn offizielle Plätze ausverkauft sind, prüfen Sie sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo , auf denen Fans übrige Tickets anbieten. Wählen Sie Ihre Kategorie aus und schließen Sie den Kauf ab.

Wie viel kosten Tickets für Al Riyadh gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Spiel Al Riyadh gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League variieren je nach Kaufkanal und Sitzkategorie:

1. Offizielle primäre Plattformen

Standard- / Oberrang-Zugang: 30 SAR bis 90 SAR

Premium- & Seitenlinien-Sitzplätze: 250 SAR bis 600 SAR

VIP- & Hospitality-Kategorien:1.500 SAR+

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Wiederverkaufstickets an. Die Preise hängen von der Nachfrage und der Sitzplatzlage ab:

Wiederverkaufsplätze Allgemein / Kurzseite: Etwa 1.500 SAR bis 1.900 SAR (~399 bis 500 US-Dollar / 428 bis 450 Euro)

Wiederverkaufsplätze Längsseite / Kategorie 1: Etwa 1.900 SAR bis 2.800 SAR+ (~500 bis 670 Euro+)

Al Riyadh gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al Riyadh gegen Al-Taawoun

Al Riyadh hat in den letzten fünf Spielen der Saudi Pro League einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen geholt, dabei sechs Tore erzielt und acht kassiert. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:0-Sieg gegen Al Kholood. Außerdem spielte das Team zuvor in dieser Serie 3:3 gegen Al Shabab, ein Ergebnis, das sowohl die offensive Ausrichtung als auch die defensive Anfälligkeit unterstrich.

Die jüngste Bilanz von Al-Taawoun liest sich schwierig. Das Team hat drei der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben verloren, wobei das einzige Unentschieden in diesem Zeitraum in der AFC Champions League Two gegen Al-Nahda zustande kam. In der Liga war die 0:6-Niederlage gegen Al Hilal das deutlichste Ergebnis, zudem verlor Al-Taawoun auch 0:1 gegen Al Hazem. In den letzten fünf Partien erzielte das Team nur zwei Tore.

Al Riyadh gegen Al-Taawoun: Jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Duell zwischen diesen beiden Teams endete im Mai 2026 mit 1:1, als Al-Taawoun Al Riyadh in der Saudi Pro League empfing. Betrachtet man die letzten fünf Begegnungen, hat Al-Taawoun die bessere Bilanz mit zwei Siegen gegenüber einem von Al Riyadh, dazu kommen zwei Unentschieden. Das überzeugendste Ergebnis von Al Riyadh in der jüngeren Vergangenheit gab es im Januar 2026, als Al-Taawoun in Riad mit 3:1 gewann, während Al Riyadh im Januar 2025 einen 1:0-Heimsieg holte.