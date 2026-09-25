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So kommt ihr an Tickets für Al Riyadh gegen Al-Taawoun: Preise in der Saudi Pro League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Al Riyadh trifft in der Saudi Pro League auf Al-Taawoun. So könnt ihr euch Tickets sichern

Al Riyadh trifft am Samstag, den 24. Oktober 2026, im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad auf Al-Taawoun.

Die jüngste direkte Bilanz der beiden Klubs ist eng umkämpft: In den letzten sechs Ligaduellen gab es jeweils zwei Siege und zwei Unentschieden. Im jüngsten Aufeinandertreffen im Mai 2026 trennten sich die Teams im King Abdullah Sports City Stadium in Buraydah mit 1:1.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Al Riyadh gegen Al-Taawoun wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Al Riyadh gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League?

Al Riyadh gegen Al-Taawoun findet am Samstag, den 24. Oktober 2026, im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad statt.

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1. Liga - Spielwoche 11
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Wie kann man Tickets für Al Riyadh gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League kaufen?

Hier sind die Möglichkeiten, Tickets für das Spiel Al Riyadh gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League zu kaufen:

1. Offizielle primäre Plattformen

  • Offizieller Ticketverkauf von Al-Riyadh: Al-Riyadh SC bietet einzelne Heimspieltickets in der Regel vor Heimspielen über die offizielle Website oder eine ausgewiesene lokale Ticket-App an.
  • WeBook / saudische Ticketplattformen: Viele Spiele der Saudi Pro League verkaufen digitale Tickets über große lokale Plattformen wie WeBook oder die offiziellen Stadionkassen.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

  • Ticombo: Wenn offizielle Plätze ausverkauft sind, prüfen Sie sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo, auf denen Fans übrige Tickets anbieten. Wählen Sie Ihre Kategorie aus und schließen Sie den Kauf ab.

Wie viel kosten Tickets für Al Riyadh gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Spiel Al Riyadh gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League variieren je nach Kaufkanal und Sitzkategorie:

1. Offizielle primäre Plattformen

  • Standard- / Oberrang-Zugang:30 SAR bis 90 SAR
  • Premium- & Seitenlinien-Sitzplätze:250 SAR bis 600 SAR
  • VIP- & Hospitality-Kategorien:1.500 SAR+

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Wiederverkaufstickets an. Die Preise hängen von der Nachfrage und der Sitzplatzlage ab:

  • Wiederverkaufsplätze Allgemein / Kurzseite: Etwa 1.500 SAR bis 1.900 SAR (~399 bis 500 US-Dollar / 428 bis 450 Euro)
  • Wiederverkaufsplätze Längsseite / Kategorie 1: Etwa 1.900 SAR bis 2.800 SAR+ (~500 bis 670 Euro+)

Al Riyadh gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al Riyadh gegen Al-Taawoun

Al Riyadh hat in den letzten fünf Spielen der Saudi Pro League einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen geholt, dabei sechs Tore erzielt und acht kassiert. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:0-Sieg gegen Al Kholood. Außerdem spielte das Team zuvor in dieser Serie 3:3 gegen Al Shabab, ein Ergebnis, das sowohl die offensive Ausrichtung als auch die defensive Anfälligkeit unterstrich.

Die jüngste Bilanz von Al-Taawoun liest sich schwierig. Das Team hat drei der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben verloren, wobei das einzige Unentschieden in diesem Zeitraum in der AFC Champions League Two gegen Al-Nahda zustande kam. In der Liga war die 0:6-Niederlage gegen Al Hilal das deutlichste Ergebnis, zudem verlor Al-Taawoun auch 0:1 gegen Al Hazem. In den letzten fünf Partien erzielte das Team nur zwei Tore.

ALR

ALR - Form

ALS
U3-3
NEO
S1-0
AHL
N5-0
ALK
U0-0
ALK
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
ALT

ALT - Form

ALN
N2-1
ALF
U0-0
ALH
N1-0
HIL
N0-6
ALN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
2/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Al Riyadh gegen Al-Taawoun: Jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Duell zwischen diesen beiden Teams endete im Mai 2026 mit 1:1, als Al-Taawoun Al Riyadh in der Saudi Pro League empfing. Betrachtet man die letzten fünf Begegnungen, hat Al-Taawoun die bessere Bilanz mit zwei Siegen gegenüber einem von Al Riyadh, dazu kommen zwei Unentschieden. Das überzeugendste Ergebnis von Al Riyadh in der jüngeren Vergangenheit gab es im Januar 2026, als Al-Taawoun in Riad mit 3:1 gewann, während Al Riyadh im Januar 2025 einen 1:0-Heimsieg holte.

Head to Head

Al RiyadhUnentschiedenAl-Taawoun
1
2
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ALT
0
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
S
N
S
S
S
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
S
S
S
U
S
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
U
S
N
S
S
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
U
S
S
S
S
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
S
S
S
N
N
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
S
N
S
N
N
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
N
S
U
S
U
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
U
S
N
S
U
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
U
U
S
N
N
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
N
S
U
U
N
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
S
U
N
S
U
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
U
N
U
S
U
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
U
U
N
N
U
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
U
N
N
U
U
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
N
N
U
U
U
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
N
U
U
N
U
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
N
N
U
N
U
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
U
N
N
N
U
AFC Champions League
Abstieg

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