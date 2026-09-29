Al Riyadh trifft am Donnerstag, den 29. Oktober 2026, im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad auf Al Qadsiah.

Al Qadsiah hatte in den jüngsten Duellen die Oberhand, was durch einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen Al Riyadh im April 2026 am selben Ort unterstrichen wurde. Al Riyadh geht mit einer durchwachsenen jüngsten Bilanz in die Partie: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Al Ahli in den letzten fünf Ligaspielen.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Al Riyadh gegen Al Qadsiah wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.





Wann ist der Anstoß bei Al Riyadh gegen Al Qadsiah in der Saudi Pro League?

Al Riyadh gegen Al Qadsiah wird im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad angepfiffen, wobei die Partie als Teil des aktuellen Spieltags der Saudi Pro League angesetzt ist.

1. Liga - Spielwoche 12 29. Okt. 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Wie kann man Tickets für Al Riyadh gegen Al Qadsiah in der Saudi Pro League kaufen?

Um Tickets für das kommende Spiel der Saudi Pro League zwischen Al Riyadh und Al Qadsiah zu kaufen, haben Sie je nach Vorliebe für offizielle Plattformen oder Drittanbieter-Wiederverkäufer einige Hauptoptionen:

1.Offizielle Liga- und Klubplattformen

Die Saudi Pro League arbeitet bei der Verteilung von Tickets offiziell mit autorisierten Ticketplattformen wie Webook.com zusammen. Sie können auch die offiziellen Kanäle oder Portale von Al Riyadh prüfen, um zu sehen, wann Tickets für den allgemeinen Verkauf verfügbar werden. Das ist in der Regel ein bis drei Wochen vor dem Anstoß der Fall.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Kluboptionen komplett ausverkauft sind, sind Tickets für den allgemeinen Verkauf oft auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo zu finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für kommende Spiele der Saudi Pro League zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Riyadh gegen Al Qadsiah in der Saudi Pro League?

Bei regulären Spielen der Saudi Pro League, die von Klubs wie Al Riyadh ausgetragen werden, beginnen Tickets für den allgemeinen Verkauf in der Regel bei erschwinglichen lokalen Kassenpreisen von 50 SAR bis 100 SAR. Die Ticketpreise variieren jedoch je nach Plattform, Sitzplatzkategorie und Nachfrage:

1. Offizielle Primärplattformen

Offizieller allgemeiner Verkauf: Standardtickets über offizielle Ligapartner oder Klubkanäle beginnen für reguläre Plätze in der Regel bei etwa 50 SAR bis 100 SAR .

Premium- und VIP-Kategorien: Bessere Plätze, überdachte Haupttribünen oder VIP-Hospitality-Logen können über offizielle Kanäle zwischen 200 SAR und mehr als 800 SAR kosten, während Premium-Weiterverkaufstickets deutlich teurer sein können.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets über die primären Klubverkäufe ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Tickets je nach Marktnachfrage ab 1.500 SAR bis 1.600 SAR . Premium-Sitzplätze, Hospitality-Optionen oder stark nachgefragte Blöcke können deutlich teurer werden.

Al Riyadh gegen Al Qadsiah in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Die Form von Al Riyadh und Al Qadsiah

Al Riyadh geht mit einer gemischten jüngsten Bilanz in dieses Spiel: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:0-Sieg gegen Al Kholood, auch wenn die deutliche 0:5-Niederlage gegen Al Ahli zu Beginn des Septembers weiterhin Anlass zur Sorge gibt. Dazu kamen in diesem Zeitraum ein 0:0 gegen Al Khaleej und ein 3:3 gegen Al Shabab, wobei die Mannschaft in diesen fünf Spielen sechs Tore erzielte und neun kassierte.

Al Qadsiah präsentiert sich in starker Form und hat vier der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:1-Sieg gegen Al-Wasl in der AFC Champions League Elite, nachdem auf ein 3:3 gegen Al-Ettifaq Siege gegen Al Ahli, Al Diriyah und Al-Faisaly gefolgt waren. Rodgers' Team erzielte in diesen fünf Spielen 11 Tore und kassierte acht.

Al Riyadh gegen Al Qadsiah: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs endete im April 2026 mit einem 0:4 von Al Qadsiah im Prince Faisal bin Fahd Stadium, ein Ergebnis, das die starke Bilanz der Gäste in den direkten Duellen fortsetzte. In den letzten vier erfassten Spielen hat Al Qadsiah drei gewonnen, während Al Riyadh den einzigen weiteren Sieg holte, ein 2:1-Heimerfolg im Oktober 2024.