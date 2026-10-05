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So kommt ihr an Tickets für AFC Bournemouth gegen Sunderland: Premier-League-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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AFC Bournemouth trifft in der Premier League auf Sunderland. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

AFC Bournemouth trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth auf Sunderland.

In der höchsten Spielklasse haben die beiden Teams eine ausgeglichene Bilanz vorzuweisen: In sechs Premier-League-Duellen gab es jeweils zwei Siege und zwei Unentschieden. Im jüngsten Aufeinandertreffen am 28. Februar 2026 trennten sich beide Teams nach einem umkämpften Spiel im Vitality Stadium 1:1, wobei Evanilson den Führungstreffer von Eliezer Mayenda ausglich.

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Wann ist der Anstoß bei AFC Bournemouth gegen Sunderland in der Premier League?

AFC Bournemouth gegen Sunderland wird am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 7
Vitality Stadium

Wie kauft man Tickets für AFC Bournemouth gegen Sunderland in der Premier League?

Um Tickets für ein Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Sunderland zu kaufen, hängen Ihre Optionen davon ab, ob Sie im Heimbereich (Vitality Stadium, Bournemouth) oder im Auswärtsbereich sitzen möchten:

1. Heimfans (AFC-Bournemouth-Bereich)

  • Offizielles Ticketportal: Registrieren Sie sich für ein Konto im offiziellen Ticketportal des AFC Bournemouth.
  • Cherries-Points-System: Bournemouth vergibt Spieltagstickets über ein Treuepunktesystem namens Cherries Points. Vorrang haben Dauerkarteninhaber und Fans, die durch den Besuch vergangener Spiele Punkte gesammelt haben.
  • Freier Verkauf: Da das Vitality Stadium eine geringere Kapazität hat, erreichen stark nachgefragte Partien nur selten den freien Verkauf. Sollten nach den Prioritätsphasen jedoch noch Tickets übrig bleiben, werden diese für Kontoinhaber nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ freigegeben.

2. Auswärtsfans (Sunderland-AFC-Bereich)

  • Offizielle Auswärtskontingente: Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, müssen Sie direkt über die offizielle Ticketing-Website des Sunderland AFC kaufen.
  • Vorrang über Black Cat Points: Das Auswärtskontingent wird strikt an Inhaber einer Sunderland-Saisonkarte und Fans mit vielen Black Cat Points priorisiert vergeben. Tickets für Auswärtsspiele werden der allgemeinen Öffentlichkeit nur selten zugänglich gemacht.

3. Sekundäre Ticketplattformen:

  • Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten oft Plätze von Wiederverkäufern an, wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Tickets für AFC Bournemouth gegen Sunderland in der Premier League?

Die Ticketpreise für ein Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Sunderland hängen von der Sitzplatzkategorie, dem Fanbereich und dem Kaufkanal ab.

1. Offizielle Ticketpreise zum Nennwert

  • Heimfans (Bournemouth-Bereich):
    • Erwachsene: 33 £ bis 55 £ (je nach Spielkategorie und Tribüne)
    • Ermäßigungen (Senioren ab 65 / Vollzeitstudenten): 20 £ bis 34 £
    • Junioren (unter 16 / unter 21): 8 £ bis 18 £
  • Auswärtsfans (Sunderland-Bereich):
    • Erwachsene: Strikt auf 30 £ gedeckelt, gemäß der Premier-League-Regelung für Auswärtsfans
    • Ermäßigungen & Junioren: 16 £ bis 29 £

2. Preise auf dem Sekundärmarkt & beim Wiederverkauf

Da die Nachfrage nach Premier-League-Spielen hoch ist, werden Tickets auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub zu dynamischen, angebotsgesteuerten Marktpreisen gehandelt:

  • Allgemeiner Wiederverkauf: Die Preise liegen in der Regel zwischen 120 £ und 220 £+, abhängig von der Nachfrage näher am Spieltag.
  • Hospitality-Pakete: Pakete mit Executive Seats und Spieltagsgastronomie beginnen in der Regel bei rund 250 £ bis 450 £+ pro Person.

AFC Bournemouth gegen Sunderland in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

AFC Bournemouth gegen Sunderland: Form

Bournemouth geht mit einer Bilanz von 1S 2U 2N aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein souveräner 4:0-Sieg im Carabao Cup gegen Lincoln City, während das letzte Premier-League-Spiel mit einem 2:2 gegen Newcastle United endete. Die Cherries spielten außerdem 1:1 beim FC Everton und verloren in der Liga früher in der Saison mit 1:2 gegen Manchester City. In den fünf Spielen erzielte Bournemouth neun Tore und kassierte sechs, wartet in dieser Premier-League-Saison aber noch auf den ersten Sieg.

Sunderland reist mit einer Bilanz von 3S 1U 1N aus den vergangenen fünf Spielen an. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg im Carabao Cup gegen Hull City, zudem spielte das Team im vorherigen Premier-League-Match 1:1 beim FC Brentford. Ein 1:0-Sieg gegen den FC Fulham zu einem früheren Zeitpunkt der Saison zeigt, dass das Team von Le Bris auswärts Ergebnisse erzwingen kann. Sunderland hat in dieser Fünf-Spiele-Phase sechs Tore erzielt und vier kassiert.

BOU

BOU - Form

NEW
U2-2
LIN
S4-0
BRE
U2-2
RSO
S1-2
LIV
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SUN

SUN - Form

BRE
U1-1
HUL
S1-0
ARS
N0-2
AZ
S1-0
MCI
N5-3
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

AFC Bournemouth gegen Sunderland: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 28. Februar 2026 in der Premier League statt, als sich beide Teams im Vitality Stadium 1:1 trennten. Davor gewann Sunderland im November 2025 zu Hause mit 3:2 gegen Bournemouth. In den letzten fünf erfassten Duellen lautet die Bilanz im direkten Vergleich: zwei Siege für Sunderland, ein Sieg für Bournemouth und zwei Unentschieden.

Head to Head

BournemouthUnentschiedenSunderland
1
2
2
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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