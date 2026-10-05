AFC Bournemouth trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth auf Sunderland.

In der höchsten Spielklasse haben die beiden Teams eine ausgeglichene Bilanz vorzuweisen: In sechs Premier-League-Duellen gab es jeweils zwei Siege und zwei Unentschieden. Im jüngsten Aufeinandertreffen am 28. Februar 2026 trennten sich beide Teams nach einem umkämpften Spiel im Vitality Stadium 1:1, wobei Evanilson den Führungstreffer von Eliezer Mayenda ausglich.

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Wann ist der Anstoß bei AFC Bournemouth gegen Sunderland in der Premier League?

AFC Bournemouth gegen Sunderland wird am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Wie kauft man Tickets für AFC Bournemouth gegen Sunderland in der Premier League?

Um Tickets für ein Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Sunderland zu kaufen, hängen Ihre Optionen davon ab, ob Sie im Heimbereich (Vitality Stadium, Bournemouth) oder im Auswärtsbereich sitzen möchten:

1. Heimfans (AFC-Bournemouth-Bereich)

Offizielles Ticketportal: Registrieren Sie sich für ein Konto im offiziellen Ticketportal des AFC Bournemouth.

Cherries-Points-System: Bournemouth vergibt Spieltagstickets über ein Treuepunktesystem namens Cherries Points. Vorrang haben Dauerkarteninhaber und Fans, die durch den Besuch vergangener Spiele Punkte gesammelt haben.

Freier Verkauf: Da das Vitality Stadium eine geringere Kapazität hat, erreichen stark nachgefragte Partien nur selten den freien Verkauf. Sollten nach den Prioritätsphasen jedoch noch Tickets übrig bleiben, werden diese für Kontoinhaber nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ freigegeben.

2. Auswärtsfans (Sunderland-AFC-Bereich)

Offizielle Auswärtskontingente: Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, müssen Sie direkt über die offizielle Ticketing-Website des Sunderland AFC kaufen.

Vorrang über Black Cat Points: Das Auswärtskontingent wird strikt an Inhaber einer Sunderland-Saisonkarte und Fans mit vielen Black Cat Points priorisiert vergeben. Tickets für Auswärtsspiele werden der allgemeinen Öffentlichkeit nur selten zugänglich gemacht.

3. Sekundäre Ticketplattformen:

Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten oft Plätze von Wiederverkäufern an, wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Tickets für AFC Bournemouth gegen Sunderland in der Premier League?

Die Ticketpreise für ein Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Sunderland hängen von der Sitzplatzkategorie, dem Fanbereich und dem Kaufkanal ab.

1. Offizielle Ticketpreise zum Nennwert

Heimfans (Bournemouth-Bereich):

Erwachsene: 33 £ bis 55 £ (je nach Spielkategorie und Tribüne) Ermäßigungen (Senioren ab 65 / Vollzeitstudenten): 20 £ bis 34 £ Junioren (unter 16 / unter 21): 8 £ bis 18 £

Auswärtsfans (Sunderland-Bereich):

Erwachsene: Strikt auf 30 £ gedeckelt, gemäß der Premier-League-Regelung für Auswärtsfans Ermäßigungen & Junioren: 16 £ bis 29 £



2. Preise auf dem Sekundärmarkt & beim Wiederverkauf

Da die Nachfrage nach Premier-League-Spielen hoch ist, werden Tickets auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub zu dynamischen, angebotsgesteuerten Marktpreisen gehandelt:

Allgemeiner Wiederverkauf: Die Preise liegen in der Regel zwischen 120 £ und 220 £+ , abhängig von der Nachfrage näher am Spieltag.

Hospitality-Pakete: Pakete mit Executive Seats und Spieltagsgastronomie beginnen in der Regel bei rund 250 £ bis 450 £+ pro Person.

AFC Bournemouth gegen Sunderland in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

AFC Bournemouth gegen Sunderland: Form

Bournemouth geht mit einer Bilanz von 1S 2U 2N aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein souveräner 4:0-Sieg im Carabao Cup gegen Lincoln City, während das letzte Premier-League-Spiel mit einem 2:2 gegen Newcastle United endete. Die Cherries spielten außerdem 1:1 beim FC Everton und verloren in der Liga früher in der Saison mit 1:2 gegen Manchester City. In den fünf Spielen erzielte Bournemouth neun Tore und kassierte sechs, wartet in dieser Premier-League-Saison aber noch auf den ersten Sieg.

Sunderland reist mit einer Bilanz von 3S 1U 1N aus den vergangenen fünf Spielen an. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg im Carabao Cup gegen Hull City, zudem spielte das Team im vorherigen Premier-League-Match 1:1 beim FC Brentford. Ein 1:0-Sieg gegen den FC Fulham zu einem früheren Zeitpunkt der Saison zeigt, dass das Team von Le Bris auswärts Ergebnisse erzwingen kann. Sunderland hat in dieser Fünf-Spiele-Phase sechs Tore erzielt und vier kassiert.

AFC Bournemouth gegen Sunderland: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 28. Februar 2026 in der Premier League statt, als sich beide Teams im Vitality Stadium 1:1 trennten. Davor gewann Sunderland im November 2025 zu Hause mit 3:2 gegen Bournemouth. In den letzten fünf erfassten Duellen lautet die Bilanz im direkten Vergleich: zwei Siege für Sunderland, ein Sieg für Bournemouth und zwei Unentschieden.