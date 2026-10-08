Das Derby della Madonnina ist eine der traditionsreichsten und intensivsten Rivalitäten im Fußball und bringt zwei Giganten des italienischen Fußballs im ikonischen San Siro zusammen. AC Mailand und Inter Mailand treffen in einem richtungsweisenden Serie-A-Duell aufeinander, das Millionen Fans weltweit in seinen Bann zieht.

GOAL hat alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um euch euren Platz für das Spiel zu sichern, darunter offizielle Preisdetails und direkte Links, um euch noch heute Tickets zu holen.

Wann ist der Anstoß bei AC Mailand gegen Inter in der Serie A?

Italien Serie A - Spielwoche 10 31. Okt. 2026 - 15:45 San Siro

Wo kann man Tickets für AC Mailand gegen InterMailand kaufen?

Offizielle Spieltickets werden direkt über das offizielle Ticketportal des AC Mailand und die Kontingente der Fanclubs angeboten. Angesichts der enormen Nachfrage nach dem Derby della Madonnina sind die Kontingente im freien Verkauf auf der offiziellen Klub-Website fast sofort ausverkauft.

Sekundärplattformen wie StubHub sind die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für AC Mailand gegen InterMailand?

Die offiziellen Ticketpreise auf der primären Klub-Website beginnen bei 45 € für reguläre Plätze im dritten Rang und steigen je nach Lage und Sicht im San Siro weiter an.

Wenn die offiziellen Kontingente im freien Verkauf ausverkauft sind, bieten Sekundärplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig noch Plätze zu sichern, wobei die Einstiegspreise auf dem Zweitmarkt bei rund 140 € beginnen.

AC Mailand gegen Inter in der Serie A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von AC Mailand und Inter

Mailand hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete in der Serie A mit einem 2:2 zu Hause gegen Lazio, nachdem es zuvor bereits ein 1:1 gegen Juventus gegeben hatte. Vor diesen beiden Remis gewann Mailand zwei Ligaspiele in Folge gegen Venezia (2:0) und Torino (auswärts 2:1). In diesen fünf Spielen hat Mailand zehn Tore erzielt und fünf kassiert, die einzige Niederlage gab es gegen Manchester United in einem Testspiel der Vorbereitung.

Inter hat vier der vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg in der Serie A gegen Napoli am 5. September, ein Spiel, das Inter nach einem 0:2-Rückstand noch gewann. Zuvor schlug das Team in der Liga auch Cagliari (1:0) und Monza (4:1). Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 1:2 gegen Real Madrid in der Champions League am 8. September. Inter hat in diesen fünf Partien elf Tore erzielt und sechs kassiert.

AC Mailand gegen Inter: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs endete am 8. März 2026 in der Serie A mit einem 1:0 für Mailand im San Siro. Davor besiegte Inter Mailand im November 2025 im San Siro mit 1:0. In den vergangenen fünf registrierten Duellen, darunter zwei Spiele in der Coppa Italia und ein Testspiel der Vorbereitung, hat Mailand zwei gewonnen, Inter eines, und zwei Partien endeten unentschieden.







