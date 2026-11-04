Abha empfängt Al Riyadh am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium in Abha.

Das jüngste Duell endete im März 2024 mit einem 1:1, als Al Riyadh Gastgeber von Abha war. Zuvor hatte Al Riyadh im September 2023 auswärts in Abha einen knappen 1:0-Sieg gefeiert.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Abha gegen Al Riyadh wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Abha und Al Riyadh?

Abha gegen Al Riyadh findet am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium in Abha statt.

1. Liga - Spielwoche 15 26. Nov. 2026 - 12:00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Wie kann man Tickets für Abha gegen Al Riyadh in der Saudi Pro League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Abha und Al Riyadh stehen vor allem folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets sind häufig direkt über die offizielle Website oder das Ticketportal des Heimteams Abha Club erhältlich, ebenso über autorisierte regionale Ticketanbieter in Saudi-Arabien.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten für reguläre Plätze oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Abha gegen Al Riyadh in der Saudi Pro League?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Abha und Al Riyadh gibt es folgende Ticketpreisbereiche:

1. Offizielle Vereinskanäle

Regulärer Eintritt / normale Sitzplätze: In der Regel zwischen 10 SAR und 50 SAR .

In der Regel zwischen . Premiumplätze & Plätze an der Seitenlinie: Im Allgemeinen zwischen 50 SAR und 150 SAR .

Im Allgemeinen zwischen . VIP- & Hospitality-Pakete: Zwischen 500 SAR und über 1.500 SAR.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo nach der Marktnachfrage:

Weiterverkauf regulärer Plätze: Beginnend bei etwa 150 SAR bis 400 SAR .

Beginnend bei etwa . Weiterverkauf von Plätzen an der Längsseite & Premiumplätzen: Zwischen 600 SAR und über 1.500 SAR.

Abha gegen Al Riyadh in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Die Form von Abha und Al Riyadh

Abhas jüngste Form gibt wenig Anlass zur Freude. Vier der letzten fünf Ligaspiele gingen verloren. Die einzige Ausnahme war ein torloses Unentschieden gegen Al Diriyah im September. Im jüngsten Spiel unterlag Abha Neom SC mit 0:2. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft nur drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Diese Bilanz deutet kaum darauf hin, dass Abha seine Ergebnisse schnell verbessern kann.

Al Riyadh zeigte sich widerstandsfähiger, gewann zwei der letzten fünf Spiele und spielte zweimal unentschieden. Der jüngste dieser Siege war ein 2:1 gegen Al-Taawoun. Zuvor hatte Al Riyadh in diesem Zeitraum auch Al Kholood mit 2:0 geschlagen. Die 0:1-Niederlage gegen Al Diriyah war der Tiefpunkt dieser Phase. Insgesamt hat die Mannschaft von Dulac aber genug gezeigt, um als stabiles Team im Tabellenmittelfeld zu gelten, das gegen schwächelnde Gegner punkten kann.

Abha gegen Al Riyadh: Die jüngsten direkten Duelle

In der jüngeren Geschichte der Saudi Pro League trafen die beiden Vereine zweimal aufeinander. Das jüngste Duell endete im März 2024 mit 1:1, als Al Riyadh Abha empfing. Davor gewann Al Riyadh im September 2023 in Abha mit 1:0. Mit einem Sieg und einem Unentschieden hat Al Riyadh aus diesen beiden Begegnungen einen leichten Vorteil. Die Bilanz der direkten Duelle ist allerdings zu kurz, um daraus klare Schlüsse für das bevorstehende Spiel zu ziehen.