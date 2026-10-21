Im bislang letzten Ligaduell im Mai 2026 feierte Aston Villa zum Abschluss der vergangenen Saison einen dramatischen 2:1-Auswärtssieg gegen Manchester City im Etihad Stadium.

Die jüngsten Duelle der beiden Klubs waren hart umkämpft: Vier ihrer letzten fünf Begegnungen in der Premier League wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden.

Wann ist Anstoß bei Aston Villa gegen Manchester City in der Premier League?

Premier League - Spielwoche 8 24. Okt. 2026 - 07:30 Villa Park

Wie kann man Tickets für Aston Villa gegen Manchester City in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und Manchester City im Villa Park gibt es je nach Verfügbarkeit und Mitgliedsstatus mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Verkaufskanäle (Ticketbüro von Aston Villa)

Klubmitgliedschaft (Claret & Cub Members): Der sicherste und zuverlässigste Weg, reguläre Tickets direkt zum Originalpreis zu kaufen. Aston Villa bietet Tickets zuerst offiziellen Mitgliedern an, wobei jedes Mitglied ein Ticket kaufen kann.

Kontingent für Dauerkarteninhaber: Inhaber gültiger Dauerkarten können in einer späteren Verkaufsphase vor dem freien Verkauf häufig zusätzliche Tickets für Familie oder Freunde kaufen.

Freier Verkauf: Verbleibende reguläre Tickets gehen näher am Spieltag in den freien Verkauf. Stark nachgefragte Spiele gegen Spitzenmannschaften wie Manchester City erreichen diesen allerdings selten und sind in der Regel schon während der Verkaufsphase für Mitglieder ausverkauft.

2. Offizieller Gästeblock (Fans von Manchester City)

Cityzens-Matchday-Mitgliedschaft: Fans, die im Gästeblock sitzen möchten, müssen ihre Tickets über das offizielle Ticketportal von Manchester City kaufen. Gästetickets sind offiziellen Mitgliedern und Dauerkarteninhabern mit ausreichend Treuepunkten vorbehalten.

3. Zweitmarkt-Plattformen

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub bieten Wiederverkäufer häufig Plätze an, wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind. Die Preise können allerdings vom Originalpreis abweichen.

Wie viel kosten Tickets für Aston Villa gegen Manchester City in der Premier League?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und Manchester City im Villa Park hängen davon ab, ob die Karten direkt beim Klub oder über Zweitmarkt-Plattformen gekauft werden. Als hochkarätiges Spiel gegen Manchester City fällt die Partie in Aston Villas höchste Ticketkategorie (Kategorie 1).

1. Tickets direkt beim Klub (Ticketbüro von Aston Villa)

Die offiziellen Spieltagspreise im Villa Park sind für die verschiedenen Sitzplatzbereiche (Zonen 1–4) ungefähr wie folgt gestaffelt:

Reguläre Tickets für Erwachsene: 60 bis über 100 £ je nach Stadionbereich (z. B. Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End oder North Stand) und Mitgliedsstatus.

Ermäßigte Tickets (über 66-Jährige, unter 21-Jährige, Angehörige der Streitkräfte): 45 bis 75 £

Unter 18-Jährige: 30 bis 50 £

Gästebereich (Kontingent für Manchester City): Die Regeln der Premier League begrenzen den Preis für Gästetickets für Erwachsene auf 30 £ .

2. Zweitmarkt für Tickets

Da reguläre Tickets für stark nachgefragte Spiele gegen Spitzenmannschaften üblicherweise schon im offiziellen Verkauf an Mitglieder ausverkauft sind, schwanken die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wieStubHubje nach Nachfrage:

Einstiegspreise: Reguläre Sitzplätze kosten auf dem Zweitmarkt normalerweise ab etwa 95 bis 120 £ .

Durchschnittspreise: Sitzplätze in zentralen Bereichen des Unterrangs oder entlang der Längsseite kosten im Schnitt 150 bis über 250 £ .

Hospitality- und VIP-Pakete: Offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag kosten ab etwa 200 bis über 350 £ pro Person.

Aston Villa gegen Manchester City in der Premier League: Alles Wissenswerte

Aston Villa gegen Manchester City: Die Form

Aston Villa hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Das entspricht einer Bilanz von drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage. Zuletzt gewann Villa in der Premier League mit 3:2 bei Tottenham Hotspur. In diesem Zeitraum gelang zudem ein 3:2-Sieg gegen Club Brugge in der Champions League. Die einzige Niederlage in diesen fünf Spielen gab es gegen Nottingham Forest, das im Villa Park mit 2:1 gewann. Insgesamt erzielte Villa in den fünf Partien neun Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das zeigt sowohl die offensive Ausrichtung als auch eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive.

Manchester City ist in herausragender Form und hat seine letzten fünf Spiele in der Premier League, im Carabao Cup und in der Champions League allesamt gewonnen. Die Bilanz lautet fünf Siege, keine Unentschieden und keine Niederlage. Zuletzt gab es einen 5:3-Sieg gegen Sunderland in der Premier League. Im Carabao Cup erzielte City zudem fünf Tore gegen Norwich City. Insgesamt traf die Mannschaft in diesen fünf Spielen 13-mal und kassierte nur vier Gegentore, drei davon allerdings allein im letzten Spiel. Zur Siegesserie gehört auch ein 1:0-Auswärtserfolg gegen Manchester United in der Liga, der die Konstanz von Marescas Mannschaft bei Auswärtsspielen unterstreicht.

Aston Villa gegen Manchester City: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Duell der beiden Klubs fand im Mai 2026 in der Premier League statt. Aston Villa gewann im Etihad Stadium mit 2:1 und fügte City damit gegen Ende der Saison eine Niederlage mit großer Bedeutung zu. Von den letzten fünf direkten Duellen in der Premier League gewann Villa drei und City zwei. Beide Mannschaften erzielten in diesen fünf Spielen jeweils neun Tore. Die jüngsten Begegnungen waren auffallend umkämpft: Vier der letzten fünf wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden.