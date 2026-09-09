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So kommen Sie an Tickets für Villarreal gegen Real Betis: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Wenn Sie Tickets für Villarreal gegen Real Betis in der Saison 2026/27 kaufen möchten, können Sie die untenstehenden Links nutzen, um sich Tickets und Pakete zu sichern.

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Villarreal trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Estadio de la Ceramica in Villarreal auf Real Betis.

Wann ist der Anpfiff bei Villarreal gegen Real Betis in LaLiga?

Villarreal trifft im Estadio de la Ceramica in Villarreal auf Real Betis.

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La Liga - Spielwoche 5
Estadio de la Ceramica

Wie kann man Tickets für Villarreal gegen Real Betis in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Villarreal gegen Real Betis im Estadio de la Cerámica zu kaufen, befolgt diese üblichen Schritte:

  • Offizielle Vereinswebsite: Die sicherste und direkteste Methode führt über das offizielle Ticketportal des Villarreal CF. Tickets für die Allgemeinheit gehen in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltermin in den Verkauf.
  • Stadionkasse: Tickets können persönlich an der Kasse des Estadio de la Cerámica oder in offiziellen Vereinsgeschäften in Vila-real gekauft werden, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
  • Hospitality- & VIP-Pakete: Premium-Optionen für den Spieltag und VIP-Sitzplätze können direkt über das offizielle Erlebnisportal von Villarreal gebucht werden.
  • Sekundäre Marktplätze: Wenn Tickets für den allgemeinen Zutritt über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, können sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine Alternative sein.

Wie viel kosten Tickets für Villarreal gegen Real Betis in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Villarreal gegen Real Betis variieren je nach Kategorie und Kaufkanal:

  • Offizielle Tickets zum Nennwert: Standardtickets für den allgemeinen Zutritt, die direkt über die offizielle Kasse von Villarreal gekauft werden, kosten für allgemeine Sitzplatzkategorien in der Regel zwischen 30 € und 80 € (z. B. Fondo- und Gol-Tribünen bis hin zur Tribuna).
  • VIP & Hospitality: Premium-Optionen für den Spieltag und der Zugang zu Lounges beginnen bei 150 €+.
  • Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen, etwa StubHub, beginnen die Preise in der Regel bei etwa 50 € bis 85 € für einfache Eintrittskarten und können je nach Verfügbarkeit und Nachfrage für zentrale Spitzenplätze mit bester Sicht auf 140 €+ steigen.

Villarreal gegen Real Betis in LaLiga: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Villarreal gegen Real Betis

Villarreal holte in den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Pflichtspielergebnis war ein 2:2 gegen Atlético Madrid in LaLiga am 23. August, nach einem 2:2 zum Auftakt gegen Racing Santander. In der Vorbereitung besiegte Villarreal Galatasaray mit 2:1 und Levante mit 1:0, verlor aber mit 1:3 gegen Lens. In diesen fünf Spielen erzielte Villarreal acht Tore und kassierte sieben.

Real Betis bringt die stärkere jüngste Form mit. In den letzten fünf Spielen gab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 21. August mit einem 1:0-Sieg in LaLiga gegen Real Sociedad. In der Vorbereitung gewann Betis außerdem mit 3:1 gegen Arsenal und mit 1:0 gegen Almeria, spielte 2:2 gegen AFC Bournemouth und verlor 0:1 gegen Inter. Betis erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte drei.

VIL

VIL - Form

SAN
U2-2
ATM
U2-2
ALA
N1-0
COR
N2-3
BVB
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BET

BET - Form

RSO
S1-0
VAL
S0-1
LEV
N5-2
RMA
S1-0
LIL
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Villarreal gegen Real Betis: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 17. Januar 2026 in LaLiga statt, als Real Betis Villarreal empfing und mit 2:0 gewann. Davor trennten sich die Klubs im Oktober 2025 im Estadio de la Ceramica 2:2. In den letzten fünf LaLiga-Duellen kommt Villarreal auf drei Siege, Betis auf einen, dazu ein Unentschieden, auch wenn Betis das jüngste Spiel gewann. Zudem gab es im April 2025 einen 2:1-Auswärtssieg von Villarreal in Sevilla und im Dezember 2024 einen 2:1-Sieg von Villarreal.

Head to Head

FC VillarrealUnentschiedenReal Betis
2
1
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BET
2
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0
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VIL
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BET
2
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BET
1
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VIL
2
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VIL
1
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BET
2
END
La Liga
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Real Betis
BET
2
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
3
END
8Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Tabelle von Villarreal gegen Real Betis

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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