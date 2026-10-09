Lyon trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Groupama Stadium in Lyon auf Nizza.

Die bisherigen Duelle zwischen den beiden französischen Klubs verliefen ausgeglichen: Lyon kommt in 36 direkten Aufeinandertreffen auf 17 Siege, Nizza auf 13. Im taktischen Fokus steht Lyons Offensive gegen Nizzas Defensive, während beide Teams wichtige Punkte in der Ligue 1 anpeilen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Lyon gegen Nizza wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Lyon gegen Nizza in der Ligue 1?

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Wie kann man Tickets für Lyon gegen Nizza in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Olympique Lyonnais und OGC Nizza im Groupama Stadium zu kaufen, gibt es diese Hauptoptionen:

1. Offizieller Ticketverkauf des Klubs

Website: Erstellen Sie ein kostenloses Konto auf dem offiziellen Ticketportal (billetterie.ol.fr).

Freier Verkauf: Anders als bei einigen europäischen Topklubs ist bei Lyon für den Kauf von Ligue-1-Tickets in der Regel keine kostenpflichtige Mitgliedschaft erforderlich. Ein kostenloses registriertes Konto reicht für Spiele im freien Verkauf aus.

2. Offizielle Hospitality-Pakete

Wenn Standardtickets ausverkauft sind oder Sie ein aufgewertetes Spieltagserlebnis möchten, sind offizielle VIP- und Hospitality-Optionen direkt über OLs Hospitality-Portal (Official-VIP) oder autorisierte Anbieter verfügbar. Diese Pakete beinhalten Matchtickets sowie Zugang zu Lounges, Essen und Getränkeservice.

3. Sekundärmarkt- und Wiederverkaufsplattformen

Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, listen Ticketvergleichsseiten und Plattformen wie Ticombo Tickets von Wiederverkäufern.

Wie viel kosten Tickets für Lyon gegen Nizza in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Olympique Lyonnais und OGC Nizza im Groupama Stadium variieren je nach Kaufort und Sitzplatzkategorie:

1. Offizieller freier Verkauf Standardtickets zum Nennwert im offiziellen Ticketportal (billetterie.ol.fr) liegen in der Regel zwischen 20 € und 85 €+, abhängig von der Sitzplatzlage, etwa hinter den Toren im Vergleich zu zentralen Plätzen auf der Längsseite.

2. Offizielle VIP- & Hospitality-Angebote Offizielle VIP- und Hospitality-Pakete beginnen bei rund 150 € und können 350 €+ übersteigen. Dafür gibt es aufgewertete Plätze sowie Zugang zu Lounges, Essen und Getränkeservice.

3. Sekundärer Wiederverkaufsmarkt Auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo reichen die Ticketpreise in der Regel von 18 € bis 130 €+, wobei die Endpreise je nach aktueller Marktnachfrage und verbleibender Verfügbarkeit schwanken.

Lyon gegen Nizza in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Lyon gegen Nizza

Lyon hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Auswärtssieg bei Anderlecht in der Europa League am 16. September. Zuvor spielte Lyon am 12. September in der Ligue 1 0:0 gegen Paris FC. In diesen fünf Spielen erzielte Lyon acht Tore und kassierte fünf, die höchste Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen Fenerbahce in der Champions-League-Qualifikation.

Nizza hat keines seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und dabei drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete am 12. September mit einer 0:1-Niederlage gegen Auxerre in der Ligue 1. Nizza erzielte in diesen fünf Spielen zwei Tore und kassierte vier, wobei ein 0:3 gegen Paris FC den Tiefpunkt dieser Serie markierte.

Lyon gegen Nizza: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 15. Februar 2026 statt, als Lyon Nizza im Groupama Stadium in der Ligue 1 mit 2:0 besiegte. In den vergangenen fünf Begegnungen hat Lyon mit vier Siegen gegenüber einem Erfolg von Nizza die bessere Bilanz. Lyon erzielte in diesen fünf Spielen 11 Tore, Nizza kam auf sechs.