Portugal will seinen Titel in der UEFA Nations League unbedingt verteidigen. Am Samstag, dem 14. November, will der Titelverteidiger gegen Gruppengegner Dänemark in Braga seine Siegesserie fortsetzen. Tickets für das Spiel können schon jetzt gebucht werden.

Fußballlegende Cristiano Ronaldo fehlte zuletzt zwar bei der Nationalmannschaft, doch Portugal hat dennoch eine beeindruckende Siegesserie hingelegt. Mit dem jüngsten Erfolg, einem 2:1 gegen Norwegen am 4. Oktober im Estádio Do Dragão in Porto, sicherte sich das Team bereits zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Nations League.



Die Mannschaft von Jorge Jesus ist damit für die K.-o.-Phase im kommenden März qualifiziert. Gerade vor den eigenen Fans wird sie aber nicht nachlassen wollen. Seit der Niederlage gegen Kroatien in einem Freundschaftsspiel im Juni 2024 in Oeiras ist Portugal in seinen letzten zwölf Heimspielen ungeschlagen geblieben.

GOAL hat alle Informationen zum Kauf von Tickets für Portugal gegen Dänemark in der UEFA Nations League: Preise, Verfügbarkeit und die besten Verkaufsstellen.

Wann findet das Nations-League-Spiel zwischen Portugal und Dänemark statt?

Portugal gegen Dänemark findet am Samstag, dem 14. November, im Estádio Municipal de Braga in Braga statt. Anstoß ist planmäßig um 19.45 Uhr (WET).

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

So kauft Ihr Tickets für Portugal gegen Dänemark in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das Nations-League-Spiel zwischen Portugal und Dänemark sind über den portugiesischen Fußballverband (FPF) bei FPF Bilheteira erhältlich.

Darüber hinaus arbeitet der FPF häufig mit der Supermarktkette Continente zusammen. Restkarten oder weitere Kontingente offizieller Tickets werden dann in Continente-Filialen und über die Continente-App verkauft, oft mit einem Rabatt für Inhaber einer Continente-Karte.

In der Vergangenheit startete der FPF den offiziellen Ticketverkauf etwa zwei bis drei Wochen vor dem Spieltermin.

Wer sich kurzfristig noch einen Platz sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für Portugal gegen Dänemark in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets des FPF für das Nations-League-Spiel zwischen Portugal und Dänemark im Estádio Municipal de Braga dürften zwischen 15 und 40 Euro kosten.

Das Estádio Municipal de Braga ist außergewöhnlich: Es hat nur zwei Haupttribünen, die Ost- und die Westtribüne, entlang der Längsseiten des Spielfelds. Hinter den Toren gibt es keine Tribünen. Auf der einen Seite befindet sich eine Felswand, auf der anderen eine offene Fläche.

Kategorie 3 / 4 (obere Ränge): Plätze in den oberen Bereichen der Ost- und Westtribüne. Sie bieten einen guten taktischen Überblick über das gesamte Spielfeld, liegen aber weiter vom Spielgeschehen entfernt. (Preisspanne: 15 bis 20 Euro)

Kategorie 2 (Längsseite, Standardplätze): Plätze im mittleren Bereich oder nahe den Ecken der Haupttribünen. Sie verbinden eine gute Sicht mit einer lebhaften Atmosphäre auf den Rängen. (Preis: etwa 30 Euro)

Kategorie 1 (unterer Rang / Mitte): Hochwertige Plätze im unteren Rang entlang der Seitenlinien und näher an der Mittellinie. Sie bieten die beste Nähe zu den Spielern und zum Spielfeld. (Preis: etwa 40 Euro)

Schaut kurz vor dem Spiel auf den offiziellen Seiten der Nationalmannschaft nach weiteren Informationen und prüft für die aktuelle Verfügbarkeit auch Zweitmarktplattformen wie StubHub.

Alles Wissenswerte über das Estádio Municipal de Braga

Das 2003 eröffnete Estádio Municipal de Braga, auch „A Pedreira“ („Der Steinbruch“) genannt, zählt zu den beeindruckendsten und architektonisch bedeutendsten Fußballstadien der Welt. Es liegt im portugiesischen Braga und ist die Heimspielstätte des Primeira-Liga-Klubs SC Braga.

Die Idee für das Stadion entstand, als Portugal den Zuschlag für die Ausrichtung der UEFA Euro 2004 erhielt. Die Stadtverwaltung beauftragte den renommierten portugiesischen Architekten Eduardo Souto de Moura mit dem Entwurf einer außergewöhnlichen Arena, die sich von herkömmlichen Stadien abheben sollte.

Souto de Moura merkte an, Fußball solle horizontal, von Seitenlinie zu Seitenlinie, betrachtet werden. Deshalb entwarf er ein Stadion mit nur zwei Tribünen an den Längsseiten und verzichtete vollständig auf die üblichen Zuschauerränge hinter den Toren.

Das Stadion wurde direkt aus dem massiven Granitfelsen des Steinbruchs Monte do Castro herausgearbeitet. An einem Ende bildet eine gewaltige, freiliegende Felswand die Kulisse, während sich am anderen Ende ein weiter Blick über das Stadtgebiet eröffnet.

Denkwürdige Momente im Estádio Municipal de Braga

UEFA Euro 2004 : Im Stadion fanden während des Turniers zwei Spiele statt: Dänemark gegen Bulgarien (2:0) und die Niederlande gegen Lettland (3:0).

: Im Stadion fanden während des Turniers zwei Spiele statt: Dänemark gegen Bulgarien (2:0) und die Niederlande gegen Lettland (3:0). Debüt in der UEFA Champions League (2010) : Das Stadion wurde zur Bühne für Europas Spitzenfußball und empfing namhafte Klubs wie Arsenal, Shakhtar Donetsk und später Real Madrid.

: Das Stadion wurde zur Bühne für Europas Spitzenfußball und empfing namhafte Klubs wie Arsenal, Shakhtar Donetsk und später Real Madrid. Konzert von The Corrs (2004): Auch abseits des Fußballs war das Stadion Schauplatz eines Großereignisses: Die berühmte irische Band trat dort während ihrer „Borrowed Heaven“-Welttournee auf.

Unterirdischer Durchgang: Weil das Stadion in den Fels gebaut wurde, führt der Weg zwischen den beiden Haupttribünen durch einen gewaltigen, 5.000 Quadratmeter großen unterirdischen Bereich direkt unter dem Spielfeld.

Portugal gegen Dänemark in der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte zum Spiel

Portugal gegen Dänemark: Die aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Portugal (Platz 7) gegen Dänemark (Platz 21)

Portugal hat das Achtelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft gegen Spanien eindrucksvoll hinter sich gelassen. Seit dieser Niederlage gelangen vier Siege in Folge in der UEFA Nations League, bei denen das Team neun Tore erzielte. Tatsächlich war die Niederlage gegen den Nachbarn von der Iberischen Halbinsel Portugals einzige in den vergangenen 14 Länderspielen.

Dänemark ist wechselhaft in seine Nations-League-Saison gestartet. Gegen Wales gewann das Team zu Hause und auswärts, bei den Niederlagen gegen Norwegen (auswärts) und Portugal (zu Hause) kassierte es jedoch insgesamt sieben Gegentore.

Portugal gegen Dänemark: Die jüngsten direkten Duelle

Die Gesamtbilanz der direkten Duelle fällt deutlich zugunsten Portugals aus. Die beiden Nationen trafen in 18 offiziellen Spielen aufeinander: Portugal gewann zwölfmal, Dänemark viermal, und zwei Partien endeten unentschieden.

Portugal und Dänemark trafen bereits am 1. Oktober im Rahmen dieser Nations-League-Saison aufeinander. Portugal setzte sich im Parken-Stadion in Kopenhagen mit 4:2 durch. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha und João Félix trafen für Portugal, Mikkel Damsgaard und Rasmus Højlund für Dänemark.