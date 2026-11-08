Frankreich schließt die Gruppenphase der UEFA Nations League und sein Länderspieljahr 2026 am Sonntag, dem 15. November, mit einem Heimspiel gegen die Türkei in Bordeaux ab. Tickets, um Frankreich in Aktion zu erleben, könnt Ihr schon heute buchen.

Die Türkei bekommt eine zweite Chance, den zweimaligen Weltmeister und zweimaligen Europameister zu schlagen. Als sie Frankreich am ersten Spieltag der laufenden UEFA Nations League in Izmit empfing, traf Kylian Mbappe in der zweiten Halbzeit, wenig überraschend, und sicherte den Gästen damit einen 1:0-Sieg.

Zinedine Zidane, der nach fünfjähriger Pause ins Trainergeschäft zurückkehrt, weiß, dass er nach der Übernahme des französischen Nationalteams von Didier Deschamps im Anschluss an die Weltmeisterschaft im Sommer in große Fußstapfen tritt. Ein Titel käme ihm sehr gelegen, um den Druck zu mindern. Die Trophäe der UEFA Nations League wäre dafür genau richtig.

GOAL liefert Euch alle Informationen, die Ihr braucht, um Euch jetzt Tickets für Frankreich gegen die Türkei in der UEFA Nations League zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und der Türkei statt?

Frankreich gegen die Türkei findet am Sonntag, dem 15. November, im Stade Matmut Atlantique in Bordeaux statt. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr (MEZ) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

So kauft Ihr Tickets für Frankreich gegen die Türkei in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für Frankreich gegen die Türkei in der UEFA Nations League sind über das Ticketportal des französischen Fußballverbands (FFF) erhältlich.

Der FFF bietet Tickets üblicherweise in mehreren Verkaufsphasen mit Vorverkaufsrecht an. Registrierte Mitglieder des Fanclubs der französischen Nationalmannschaft können zuerst kaufen. Verbleibende Tickets gehen dann näher am Spieltermin in den freien Verkauf.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und Käufe mit seinem integrierten Sicherheitsprogramm TixProtect. Das Programm garantiert, dass Ihr Eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für Eure Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt Ihr den Kaufpreis zu 100 Prozent erstattet.

Wie viel kosten Tickets für Frankreich gegen die Türkei in der UEFA Nations League?

Für das anstehende Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und der Türkei werden die Preise für offizielle Tickets je nach Platz im Stade Matmut Atlantique voraussichtlich zwischen 25 und 175 Euro liegen.

Die vom französischen Fußballverband (FFF) angebotenen Tickets verteilen sich üblicherweise auf fünf Preiskategorien mit jeweils bestimmten Sitzbereichen im Stadion:

Catégorie Or (Gold) : Zentrale Plätze an den Längsseiten (unterer und mittlerer Rang). Die beste Sicht direkt an der Mittellinie auf der Ost- oder Westtribüne. ( Preis: 150 bis 175 Euro )

: Zentrale Plätze an den Längsseiten (unterer und mittlerer Rang). Die beste Sicht direkt an der Mittellinie auf der Ost- oder Westtribüne. ( ) Catégorie 1 : Premiumplätze an den Längsseiten (unterer und oberer Rang). Etwas abseits der Mitte auf den Haupttribünen an den Längsseiten. ( Preis: 120 bis 145 Euro )

: Premiumplätze an den Längsseiten (unterer und oberer Rang). Etwas abseits der Mitte auf den Haupttribünen an den Längsseiten. ( ) Catégorie 2 : Premiumplätze an den Längsseiten (unterer und oberer Rang). Etwas abseits der Mitte auf den Haupttribünen an den Längsseiten. ( Preis: 95 bis 125 Euro )

: Premiumplätze an den Längsseiten (unterer und oberer Rang). Etwas abseits der Mitte auf den Haupttribünen an den Längsseiten. ( ) Catégorie 3 : Obere Ränge an den kurzen Seiten. Plätze mit Blick von oben hinter beiden Toren auf der Nord- und Südtribüne. ( Preis: 55 bis 95 Euro )

: Obere Ränge an den kurzen Seiten. Plätze mit Blick von oben hinter beiden Toren auf der Nord- und Südtribüne. ( ) Catégorie 4: Untere Ränge an den kurzen Seiten hinter den Toren. Die traditionellen Fanbereiche und günstigsten Plätze liegen direkt auf den untersten Rängen hinter den Netzen. (Preis: 25 bis 75 Euro)

Schaut näher am Spieltermin auf den offiziellen Seiten der Nationalmannschaft nach weiteren Informationen und auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo nach aktuell verfügbaren Tickets.

Alles Wissenswerte über das Stade Matmut Atlantique

Das Stade Matmut Atlantique, auch als Nouveau Stade de Bordeaux bekannt, ist die größte Sport- und Kulturarena an der französischen Atlantikküste. Es wurde 2015 eröffnet und bietet Platz für 42.115 Menschen. Mit seiner markanten, eleganten, tempelartigen Architektur und Gestaltung hat es sich schnell als bedeutender Austragungsort für Fußball, Rugby und große Unterhaltungsveranstaltungen etabliert.

Der Beschluss, in Bordeaux ein neues Stadion zu bauen, ging auf Frankreichs Zuschlag für die Ausrichtung der EM 2016 zurück. Die traditionsreiche Heimspielstätte der Stadt, das in die Jahre gekommene Stade Chaban-Delmas, war veraltet und für ein modernes internationales Turnier ungeeignet.

Das auffälligste Gestaltungselement des Matmut Atlantique sind die 900 schlanken weißen Säulen, die das Stadion umgeben. Die Architekten entwarfen sie in Anlehnung sowohl an klassische griechische Tempel als auch an die örtliche Landschaft, insbesondere die Pinienwälder der Region Landes.

Denkwürdige Momente im Stade Matmut Atlantique

EM 2016 : Das Stadion war während des Turniers Schauplatz von fünf Spielen. Das bekannteste war das Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien. Das Duell der Schwergewichte mündete in ein dramatisches Elfmeterschießen mit 18 Schüssen, in dem Deutschland letztlich seinen historischen Turnierfluch gegen Italien brach.

: Das Stadion war während des Turniers Schauplatz von fünf Spielen. Das bekannteste war das Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien. Das Duell der Schwergewichte mündete in ein dramatisches Elfmeterschießen mit 18 Schüssen, in dem Deutschland letztlich seinen historischen Turnierfluch gegen Italien brach. Rugby-Weltmeisterschaft 2023 : Das Stadion stellte sich problemlos auf den ovalen Ball ein und war während des Turniers Austragungsort von fünf hochkarätigen Gruppenspielen, darunter Partien mit Rugby-Großmächten wie Irland und Südafrika.

: Das Stadion stellte sich problemlos auf den ovalen Ball ein und war während des Turniers Austragungsort von fünf hochkarätigen Gruppenspielen, darunter Partien mit Rugby-Großmächten wie Irland und Südafrika. Olympische Spiele 2024 in Paris: Während der Olympischen Spiele trug die Spielstätte den Namen „Stade de Bordeaux“ und war Austragungsort von sechs Fußballspielen, darunter ein besonders emotionales Viertelfinale der Männer.

Die Illusion des Schwebens: Die großen Freitreppen unter freiem Himmel verbinden die inneren Umlaufbereiche mit der Umgebung. Wenn das Stadion nachts beleuchtet ist, wirkt das gewaltige Vordach, als schwebe es völlig losgelöst über dem Wald aus weißen Säulen.

Frankreich gegen die Türkei in der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte zum Spiel

Frankreich gegen die Türkei: Die jüngste Form

FIFA-Weltrangliste: Frankreich (Platz 3) gegen die Türkei (Platz 27)

Nachdem Frankreich in seinen ersten sechs Spielen bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 nur zwei Gegentore kassiert hatte, waren es in den letzten beiden Partien in Nordamerika acht: zwei gegen Spanien und sechs gegen England. In den Auswärtsspielen der UEFA Nations League zeigte sich die Mannschaft defensiv jedoch wieder gefestigt und besiegte sowohl die Türkei als auch Belgien mit 1:0.

Die Türkei gewann zwar ihr letztes Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft gegen Co-Gastgeber USA, doch das reichte nicht mehr: Nach den vorangegangenen Niederlagen gegen Australien und Paraguay verpasste sie die K.-o.-Phase. Zu der Enttäuschung des Sommers kamen zwei Heimniederlagen in Folge in der UEFA Nations League gegen Frankreich und Italien hinzu.

Frankreich gegen die Türkei: Die jüngsten direkten Duelle

In der Gesamtbilanz der direkten Duelle liegt Frankreich gegen die Türkei vorn: fünf Siege stehen einem Erfolg der Türkei und einem Unentschieden gegenüber. In den bisherigen sieben Begegnungen erzielte Frankreich insgesamt 14 Tore, die Türkei traf fünfmal.

Im jüngsten Nations-League-Spiel am 25. September besiegte Frankreich die Türkei in Izmit mit 1:0. Die Partie war Zinedine Zidanes Debüt als französischer Nationaltrainer. Kylian Mbappé erzielte in der 54. Minute den einzigen Treffer: Er nahm einen Pass von Michael Olise auf und schoss den Ball mit rechts ins linke untere Eck.