Nur wenige Sportereignisse erreichen weltweit ein so großes Publikum oder haben eine solche historische Bedeutung wie El Clásico. Das Duell zwischen den beiden spanischen Fußball-Großmächten Real Madrid und dem FC Barcelona geht weit über neunzig Minuten auf dem Platz hinaus: Hier treffen unterschiedliche Fußballphilosophien, regionale Identitäten und kulturelle Macht aufeinander.

Nach mehr als 260 offiziellen Pflichtspielen ist die historische Bilanz erstaunlich ausgeglichen: Beide Klubs stehen bei jeweils 106 Siegen. Ob unter dem geschlossenen Dach des Santiago Bernabéu in Madrid oder im Spotify Camp Nou in Katalonien: Ein Ticket für El Clásico gehört für viele Sportfans zu den Erlebnissen, die sie sich unbedingt einmal erfüllen möchten.

Wann findet der nächste El Clásico statt?

Der erste Clásico der Saison 2026/27 ist für den 10. Spieltag im Oktober bestätigt. Das Rückspiel im Bernabéu folgt im Mai.

Auch für das Madrider Derby stehen in dieser Saison zwei Termine fest: Atletico Madrid empfängt Real Madrid am 20. September (7. Spieltag) im Riyadh Air Metropolitano. Das Rückspiel im Bernabéu findet am 4. April 2027 (30. Spieltag) statt.

Spiel Datum & Uhrzeit Tickets El Clásico: Barcelona gegen Real Madrid 25. Oktober 2026 Tickets El Clásico: Real Madrid gegen Barcelona 9. Mai 2027 Tickets

So kauft Ihr Tickets für El Clásico

Da für El Clásico die Nachfrage im Vereinsfußball am höchsten ist, läuft der Ticketverkauf über die offiziellen Kanäle der Klubs nach einer festen Reihenfolge ab, bevor Karten auf dem Zweitmarkt erhältlich sind:

Verkauf an offizielle Klubmitglieder: Beide Klubs geben ihren offiziellen Mitgliedern Vorrang (Socios bei Real Madrid; Socios und Culés Premium beim FC Barcelona). Die Verkaufsphase für Mitglieder beginnt etwa sieben bis zehn Tage vor dem Anpfiff. Für den freien Verkauf bleiben daher nur sehr wenige Karten übrig.

Freier Verkauf: Verbleibende reguläre Plätze werden drei bis fünf Tage vor dem Spiel über die offiziellen Klubportale (realmadrid.com oder fcbarcelona.com) angeboten. Sie sind normalerweise innerhalb von Sekunden ausverkauft.

Zweitmarkt-Plattformen: Für Fans aus dem Ausland oder alle, die beim offiziellen Verkauf leer ausgegangen sind, bieten vertrauenswürdige Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine sichere Möglichkeit, verifizierte digitale Tickets lange im Voraus oder noch bis zum Anpfiff zu kaufen.

VIP- und Hospitality-Pakete: Sie sind die verlässlichste Möglichkeit, sich ohne Warteschlange für Mitglieder direkt bei den Klubs Plätze zu sichern. VIP-Tickets umfassen Plätze im Unterrang an der Längsseite, Zugang zu privaten Stadionlounges, gehobenes Catering und kostenlose Getränke.

Wie viel kosten Tickets für El Clásico?

Wegen der weltweit außergewöhnlich hohen Nachfrage sind Tickets für El Clásico deutlich teurer als für gewöhnliche La-Liga-Spiele:

Originalpreis : Reguläre Tickets beginnen bei etwa 120 bis 150 Euro für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor (Fondos). Für zentrale Plätze an der Längsseite (Tribuna / Lateral) steigen die Preise auf 350 bis über 500 Euro.

Zweitmarkt : Auf Plattformen wie StubHub schwanken die Wiederverkaufspreise je nach dynamischer Preisgestaltung. Die günstigsten Tickets auf dem Zweitmarkt kosten in der Regel ab 250 bis 350 Euro. Für besonders begehrte Plätze der Kategorie 1 können bei Duellen, in denen die Meisterschaft entschieden wird, 600 bis über 1.200 Euro fällig werden.

VIP und Hospitality : Offizielle VIP-Pakete kosten je nach Lage des Platzes im Stadion und enthaltenen Lounge-Leistungen zwischen 950 und über 2.500 Euro pro Platz.

Wo findet El Clásico statt?

Santiago Bernabéu

Das Santiago Bernabéu ist ein Stadion mit schließbarem Dach in Madrid. Mit fast 80.000 Sitzplätzen ist es das zweitgrößte Fußballstadion Spaniens und seit seiner Fertigstellung 1947 die Heimspielstätte von Real Madrid.

Das Bernabéu gehört zu den berühmtesten Fußballstadien der Welt. Viermal fand dort das Finale des Europapokals der Landesmeister beziehungsweise der UEFA Champions League statt (1957, 1969, 1980 und 2010). Auch das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 wurde dort ausgetragen, bei dem Italien die Bundesrepublik Deutschland mit 3:1 besiegte.

Abseits des Fußballs traten im Bernabéu über die Jahre auch viele internationale und spanische Musiklegenden auf, darunter Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, die Rolling Stones und zuletzt Taylor Swift während ihrer rekordverdächtigen Eras Tour.

Camp Nou

Das Camp Nou wurde 1957 als Ersatz für das alte Stadion Les Corts gebaut, das für die wachsende Fangemeinde des FC Barcelona zu klein geworden war.

Mit einer Kapazität von 93.053 Zuschauern wurde es damals zum größten Stadion Europas.

Neben zwei Endspielen im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise der Champions League (1989 und 1999) und zwei Endspielen im Europapokal der Pokalsieger (1972 und 1982) fanden im Camp Nou Konzerte von Stars wie U2, Bruce Springsteen und Beyonce statt.

Nach dem jüngsten Umbau soll die Zahl der Sitzplätze auf 105.000 steigen. Damit wäre es gemessen an der Sitzplatzkapazität erneut das größte Stadion Europas und das drittgrößte Fußballstadion der Welt.