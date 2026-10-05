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Wann ist der nächste El Clásico?

La Liga - Spielwoche 10 25. Okt. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

So kauft man El-Clásico-Tickets

Weil El Clásico das mit Abstand gefragteste Spiel im Klubfußball ist, folgen die Ticketfreigaben zunächst über die offiziellen Vereinskanäle einem strengen Prioritätssystem, bevor Karten auf den Zweitmarkt kommen:

Offizielle Kontingente für Klubmitglieder: Beide Vereine priorisieren ihre offiziellen Mitglieder, bei Real Madrid die Socios, beim FC Barcelona die Socios und Culés Premium. Die Zeitfenster für offizielle Mitglieder öffnen sich etwa 7 bis 10 Tage vor dem Anpfiff, sodass für den freien Verkauf nur ein äußerst begrenztes Kontingent bleibt.

Freier Verkauf: Alle verbleibenden regulären Sitzplätze gehen 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag über die offiziellen Vereinsportale in den Verkauf, also auf realmadrid.com oder fcbarcelona.com. Diese sind in der Regel innerhalb von Sekunden ausverkauft.

Zweitmarktplattformen: Für internationale Reisende oder Fans, die die offiziellen Verkaufsfenster verpasst haben, bieten vertrauenswürdige Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine sichere Möglichkeit, verifizierte digitale Tickets lange im Voraus oder noch bis zum Anpfiff zu kaufen.

VIP- & Hospitality-Pakete: Sie sind der verlässlichste Weg, sich ohne Warteschlangen für Mitglieder direkt über die Vereine Plätze zu sichern. VIP-Tickets beinhalten Sitzplätze im Unterrang an der Längsseite, Zugang zu privaten Stadion-Lounges, Gourmet-Catering und einen kostenlosen Barservice.

Wie viel kosten El-Clásico-Tickets?

Aufgrund der weltweit beispiellosen Nachfrage liegt El Clásico preislich deutlich über normalen La-Liga-Spielen:

Originalpreis : Reguläre Tickets zum Originalpreis beginnen bei etwa 120 € bis 150 € für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor (Fondos) und steigen auf 350 € bis 500 €+ für erstklassige zentrale Plätze an der Längsseite (Tribuna / Lateral).

Zweitmarkt : Auf Plattformen wie StubHub schwanken die Preise auf dem Zweitmarkt je nach dynamischer Preisgestaltung. Tickets der Einstiegskategorie auf dem Zweitmarkt beginnen in der Regel bei 250 € bis 350 €, während erstklassige Plätze der Kategorie 1 für titelentscheidende Duelle 600 € bis 1.200 €+ kosten können.

VIP & Hospitality : Offizielle VIP-Erlebnispakete reichen je nach Lage im Stadion und enthaltenen Lounge-Leistungen von 950 € bis 2.500 €+ pro Sitzplatz.

Wo findet El Clásico statt?

Santiago Bernabéu

Das Santiago Bernabéu ist ein Stadion mit ausfahrbarem Dach in Madrid. Mit einer Kapazität von fast 80.000 Plätzen ist es das zweitgrößte Fußballstadion Spaniens und seit seiner Fertigstellung im Jahr 1947 die Heimat von Real Madrid.

Das Bernabéu ist eine der berühmtesten Fußballarenen der Welt und war viermal Austragungsort des Finales im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der UEFA Champions League, und zwar 1957, 1969, 1980 und 2010, sowie des WM-Finales 1982, in dem Italien Westdeutschland mit 3:1 besiegte.

Abseits des Fußballs war das Bernabéu im Laufe der Jahre auch Gastgeber vieler internationaler und heimischer Musiklegenden, darunter Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, die Rolling Stones und zuletzt Taylor Swift mit ihrer rekordträchtigen Eras Tour.

Camp Nou

Das Camp Nou wurde 1957 als Ersatz für das alte Stadion Les Corts gebaut, das für die wachsende Fangemeinde des FC Barcelona zu klein geworden war.

Damals wurde es mit einer Kapazität von 93.053 Zuschauern zum größten Stadion Europas.

Neben zwei Endspielen im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League, 1989 und 1999, sowie zwei Endspielen im Europapokal der Pokalsieger, 1972 und 1982, war das Camp Nou auch Schauplatz von Konzerten mit Topstars wie U2, Bruce Springsteen und Beyonce.

Nach der jüngsten Renovierung soll die Kapazität auf 105.000 Plätze steigen, womit es erneut das größte Stadion Europas nach Sitzplatzkapazität und das drittgrößte Fußballstadion der Welt wäre.