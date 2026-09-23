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Wann ist der nächste El Clásico?

La Liga - Spielwoche 10 25. Okt. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

So kauft man El-Clásico-Tickets

Weil El Clásico das mit Abstand gefragteste Spiel im Klubfußball ist, folgen die Ticketfreigaben einem strikten Prioritätssystem über die offiziellen Kanäle der Vereine, bevor Karten auf den Zweitmarkt gelangen:

Offizielle Freigaben für Vereinsmitglieder: Beide Vereine priorisieren ihre offiziellen Mitglieder (Socios bei Real Madrid; Socios und Culés Premium beim FC Barcelona). Die Zeitfenster für offizielle Mitglieder öffnen sich ungefähr sieben bis zehn Tage vor dem Anpfiff, sodass für den freien Verkauf nur ein äußerst begrenztes Kontingent übrig bleibt.

Freier Verkauf: Verbleibende reguläre Plätze gehen drei bis fünf Tage vor dem Spieltag auf den offiziellen Vereinsportalen (realmadrid.com oder fcbarcelona.com) in den Verkauf. Diese sind in der Regel innerhalb von Sekunden ausverkauft.

Zweitmarktplätze: Für internationale Reisende oder Fans, die die offiziellen Freigaben verpasst haben, bieten vertrauenswürdige Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine sichere Möglichkeit, verifizierte digitale Tickets lange im Voraus oder bis kurz vor dem Anpfiff zu kaufen.

VIP- & Hospitality-Pakete: Die verlässlichste Möglichkeit, sich direkt über die Vereine Plätze ohne Warteschlangen für Mitglieder zu sichern. VIP-Tickets beinhalten Sitzplätze im Unterrang an der Längsseite, Zugang zu privaten Stadion-Lounges, Gourmet-Catering und einen kostenlosen Barservice.

Wie viel kosten El-Clásico-Tickets?

Wegen der beispiellosen weltweiten Nachfrage ist El Clásico deutlich teurer als normale La-Liga-Spiele:

Originalpreis : Reguläre Tickets zum Originalpreis beginnen bei etwa 120 € bis 150 € für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor (Fondos) und steigen auf 350 € bis 500 €+ für erstklassige zentrale Plätze an der Längsseite (Tribuna / Lateral).

Zweitmarkt : Auf Plattformen wie StubHub schwanken die Preise auf dem Zweitmarkt aufgrund dynamischer Preisgestaltung. Einstiegstickets auf dem Zweitmarkt beginnen in der Regel bei 250 € bis 350 €, während erstklassige Sitze der Kategorie 1 bei titelentscheidenden Duellen 600 € bis 1.200 €+ kosten können.

VIP & Hospitality : Offizielle VIP-Erlebnispakete kosten je nach Lage im Stadion und enthaltenen Lounge-Leistungen zwischen 950 € und 2.500 €+ pro Sitzplatz.

Wo wird El Clásico ausgetragen?

Santiago Bernabéu

Das Santiago Bernabeu ist ein Stadion mit ausfahrbarem Dach in Madrid. Mit einer Kapazität von fast 80.000 Plätzen ist es das zweitgrößte Fußballstadion Spaniens und seit seiner Fertigstellung im Jahr 1947 die Heimat von Real Madrid.

Das Bernabeu ist eine der berühmtesten Fußballarenen der Welt und war viermal Austragungsort des Finals im Europapokal der Landesmeister/der UEFA Champions League (1957, 1969, 1980 & 2010) sowie des WM-Finals 1982, in dem Italien Westdeutschland mit 3:1 besiegte.

Abseits des Fußballs war das Bernabeu im Laufe der Jahre auch Gastgeber vieler internationaler und heimischer Musiklegenden, darunter Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, die Rolling Stones und zuletzt Taylor Swift während ihrer rekordträchtigen Eras Tour.

Camp Nou

Das Camp-Nou-Stadion wurde 1957 als Ersatz für das alte Stadion Les Corts gebaut, das für die wachsende Fanbasis des FC Barcelona zu klein geworden war.

Es wurde damals mit einer Kapazität von 93.053 Zuschauern das größte Stadion Europas.

Neben zwei Endspielen im Europapokal der Landesmeister/in der Champions League (1989 & 1999) und zwei Endspielen im Europapokal der Pokalsieger (1972 & 1982) war das Camp Nou auch Austragungsort von Konzerten mit Topstars wie U2, Bruce Springsteen und Beyonce.

Nach der jüngsten Renovierung soll die Kapazität auf 105.000 Sitzplätze steigen, womit es gemessen an der Sitzplatzkapazität erneut das größte Stadion Europas und das drittgrößte Fußballstadion der Welt wäre.