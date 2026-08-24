Der FIFA Intercontinental Cup kehrt 2026 zu seiner dritten Ausgabe zurück und bringt die Champions der sechs kontinentalen Konföderationen des Weltfußballs zusammen, um den unangefochtenen Klub-Weltmeister des Sports zu küren. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli und Auckland FC haben ihre Plätze im Turnier bereits sicher, während Südamerikas Vertreter erst später im Jahr feststehen wird.

GOAL hat alle Details, die Fans brauchen, um die Spiele zu verfolgen und sich Tickets zu sichern, sobald sie in den Verkauf gehen.

Wann findet der FIFA Intercontinental Cup 2026 statt?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets 26. August 2026 African-Asian-Pacific Cup: Al-Ahli gegen Auckland FC King Abdullah Sports City, Dschidda, Saudi-Arabien Tickets TBC Finale des African-Asian-Pacific Cup: Sieger AFC/OFC gegen Mamelodi Sundowns TBC Tickets Dezember 2026 (TBC) Derby of the Americas: Toluca gegen den Copa-Libertadores-Sieger TBC Tickets Dezember 2026 (TBC) FIFA Challenger Cup: Sieger des African-Asian-Pacific Cup gegen Sieger des Derby of the Americas TBC Tickets Mitte Dezember 2026 (TBC) Finale des FIFA Intercontinental Cup: Paris Saint-Germain gegen den Sieger des Challenger Cup TBC Tickets

Wo kann man Tickets für den FIFA Intercontinental Cup 2026 kaufen?

Ticombo ist die beste Option, um sich Tickets für den FIFA Intercontinental Cup 2026 zu sichern, sobald die Spiele live geschaltet werden. Der Marktplatz listet verifizierte Tickets für Fußballspiele auf der ganzen Welt, mit Käuferschutzgarantien und sicherer Zahlungsabwicklung bei jeder Bestellung. Wählt einfach das Spiel aus, das ihr besuchen möchtet, entscheidet euch aus den verfügbaren Angeboten nach Kategorie und Sitzplatzlage und schließt den Kauf mit wenigen Klicks ab.

Behaltet in der Zwischenzeit Ticombo im Blick, denn neue Angebote werden hinzugefügt, sobald Spielorte und Termine bestätigt sind. Handelt dann schnell, da frühere Ausgaben rasch ausverkauft waren.

Wie viel kosten Tickets für den FIFA Intercontinental Cup 2026?

Die genauen Preise für 2026 wurden noch nicht veröffentlicht, aber die jüngere Vergangenheit gibt Fans eine nützliche Orientierung. Für die Ausgabe 2025 in Katar begannen die Tickets im allgemeinen Verkauf direkt über die FIFA bereits bei nur 20 QAR, also ungefähr 5 US-Dollar, für die früheren Runden, während Wiederverkaufsplattformen eine deutlich größere Spanne aufwiesen, sobald die Nachfrage anzog.

Die Preise für Tickets für das Finale des Intercontinental Cup reichten von etwa 82 US-Dollar für die günstigsten verfügbaren Plätze bis zu durchschnittlich ungefähr 217 US-Dollar für ein Ticket im mittleren Preissegment.

Die Preise für Spiele im African-Asian-Pacific Cup und im Derby of the Americas sind in der Regel der günstigste Einstieg in das Turnier, während für den Challenger Cup und das Finale selbst wegen der größeren Bedeutung ein Aufpreis fällig wird. Auf Ticombo bewegen sich die Preise mit Angebot und Nachfrage in Echtzeit. Je früher Fans also buchen, sobald die Tickets live gehen, desto besser sind die Chancen, sich den günstigsten verfügbaren Platz zu sichern. Die Plattform ermöglicht es Fans außerdem, Sitzplatzkategorien direkt miteinander zu vergleichen, sodass sich leicht ein Ticket finden lässt, das ins Budget passt, ohne auf die Atmosphäre verzichten zu müssen.

Alles, was ihr über den FIFA Intercontinental Cup 2026 wissen müsst

Der Intercontinental Cup folgt einem Format mit vier Phasen und fünf Spielen. Der African-Asian-Pacific Cup eröffnet das Turnier und bringt die Champions der AFC und CAF mit dem Vertreter Ozeaniens in einem Mini-K.-o.-Wettbewerb über zwei Spiele zusammen, wobei das Gastgeberrecht jedes Jahr zwischen Asien und Afrika wechselt. Das Derby of the Americas stellt anschließend den Sieger des CONCACAF Champions Cup dem Copa-Libertadores-Sieger in einem einzigen Spiel gegenüber. Die Sieger dieser beiden Duelle treffen dann im FIFA Challenger Cup an einem neutralen Ort aufeinander, wobei der Gewinner weiterzieht, um gegen den Sieger der UEFA Champions League anzutreten, der ohne eine frühere Runde direkt im Finale steht.

Fünf der sechs Plätze für 2026 sind bereits vergeben. Al-Ahli qualifizierte sich als Sieger der AFC Champions League Elite nach einem Erfolg gegen Machida Zelvia in Dschidda, Toluca sicherte sich den CONCACAF-Platz mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Tigres, Mamelodi Sundowns gewann das Finale der CAF Champions League gegen AS FAR und Auckland FC sicherte sich den Startplatz Ozeaniens durch den Gewinn der ersten OFC Professional League. Paris Saint-Germain geht als Europas Champion und Titelverteidiger des Intercontinental Cup ins Rennen, nachdem der Klub die Champions League in Budapest gegen Arsenal im Elfmeterschießen verteidigt hatte, was bedeutet, dass er erneut direkt ins Finale einzieht. Der einzige noch offene Platz geht an Südamerika, wobei der Sieger der Copa Libertadores 2026 erst später im Jahr feststehen wird.