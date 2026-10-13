Nur wenige Sportereignisse ziehen weltweit ein so großes Publikum an oder haben eine solche historische Bedeutung wie El Clásico. Das Duell zwischen Spaniens beiden Fußball-Großmächten Real Madrid und dem FC Barcelona geht weit über 90 Minuten auf dem Platz hinaus: Hier treffen unterschiedliche Fußballphilosophien, regionale Identitäten und kulturelle Kräfte aufeinander.

Nach mehr als 260 offiziellen Pflichtspielen ist die historische Bilanz verblüffend ausgeglichen: Beide Klubs stehen bei jeweils 106 Siegen. Ob unter dem geschlossenen Dach des Santiago Bernabéu in Madrid oder im Spotify Camp Nou in Katalonien: Ein Ticket für El Clásico zu ergattern, gehört zu den Erlebnissen, die sich Sportfans weltweit einmal im Leben wünschen.





Wann findet der nächste El Clásico statt?

Der erste Clásico der Saison 2026/27 ist für den 10. Spieltag im Oktober angesetzt. Das Rückspiel im Bernabéu folgt im Mai.

Auch für das Madrider Derby stehen in dieser Saison zwei Termine fest: Atletico Madrid empfängt Real Madrid am 20. September am 7. Spieltag im Riyadh Air Metropolitano. Das Rückspiel im Bernabéu findet am 4. April 2027 am 30. Spieltag statt.

Spiel Datum und Uhrzeit Tickets El Clásico: Barcelona gegen Real Madrid 25. Oktober 2026 Tickets El Clásico: Real Madrid gegen Barcelona 9. Mai 2027 Tickets

So kauft Ihr Tickets für El Clásico

Da El Clásico das Klubfußballspiel mit der höchsten Nachfrage ist, werden Tickets zunächst über die offiziellen Kanäle der Vereine nach einer festen Reihenfolge vergeben. Erst danach sind sie auf Zweitmarktplätzen erhältlich:

Verkauf an Vereinsmitglieder: Beide Klubs geben ihren offiziellen Mitgliedern Vorrang (Socios bei Real Madrid; Socios und Culés Premium beim FC Barcelona). Die Verkaufsphasen für Mitglieder beginnen etwa sieben bis zehn Tage vor dem Anpfiff. Für den freien Verkauf bleiben daher nur äußerst wenige Tickets übrig.

Freier Verkauf: Verbleibende reguläre Plätze werden drei bis fünf Tage vor dem Spiel über die offiziellen Vereinsportale (realmadrid.com oder fcbarcelona.com) angeboten. Sie sind in der Regel innerhalb von Sekunden ausverkauft.

Zweitmarktplätze: Für internationale Reisende oder Fans, die beim offiziellen Verkauf leer ausgegangen sind, bieten vertrauenswürdige Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine sichere Möglichkeit, verifizierte digitale Tickets weit im Voraus oder noch unmittelbar vor dem Anpfiff zu kaufen.

VIP- und Hospitality-Pakete: Sie sind die zuverlässigste Möglichkeit, sich ohne Warteschlange für Mitglieder direkt bei den Vereinen Plätze zu sichern. VIP-Tickets umfassen Plätze im unteren Rang an der Längsseite, Zugang zu privaten Stadionlounges, Gourmet-Catering und kostenlose Getränke an der Bar.

Wie viel kosten Tickets für El Clásico?

Wegen der weltweit beispiellosen Nachfrage sind Tickets für El Clásico deutlich teurer als für gewöhnliche La-Liga-Spiele:

Originalpreis : Reguläre Tickets zum Originalpreis kosten auf dem Oberrang oder hinter den Toren (Fondos) ab etwa 120 bis 150 Euro. Für begehrte mittige Plätze an der Längsseite (Tribuna / Lateral) steigen die Preise auf 350 bis über 500 Euro.

Zweitmarkt : Auf Plattformen wie StubHub schwanken die Wiederverkaufspreise je nach Nachfrage. Die günstigsten Tickets auf dem Zweitmarkt kosten im Allgemeinen ab 250 bis 350 Euro. Begehrte Plätze der Kategorie 1 können bei titelentscheidenden Duellen 600 bis über 1.200 Euro kosten.

VIP und Hospitality : Offizielle VIP-Erlebnispakete kosten je nach Lage der Tribüne und enthaltenen Lounge-Leistungen zwischen 950 und über 2.500 Euro pro Platz.

Wo findet El Clásico statt?

Santiago Bernabéu

Das Santiago Bernabéu ist ein Stadion mit einfahrbarem Dach in Madrid. Mit knapp 80.000 Sitzplätzen ist es das zweitgrößte Fußballstadion Spaniens. Seit seiner Fertigstellung 1947 ist es die Heimspielstätte von Real Madrid.

Das Bernabéu gehört zu den berühmtesten Fußballstadien der Welt. Viermal wurde dort das Finale des Europapokals der Landesmeister beziehungsweise der UEFA Champions League ausgetragen (1957, 1969, 1980 und 2010). Zudem fand dort das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 1982 statt, in dem Italien Westdeutschland mit 3:1 besiegte.

Abseits des Fußballs traten im Bernabéu im Laufe der Jahre auch viele internationale und einheimische Musiklegenden auf, darunter Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, die Rolling Stones und zuletzt Taylor Swift während ihrer rekordverdächtigen Eras Tour.

Camp Nou

Das Camp Nou wurde 1957 als Ersatz für das alte Stadion Les Corts gebaut, das für die wachsende Fangemeinde des FC Barcelona zu klein geworden war.

Mit einer Kapazität von 93.053 Zuschauern wurde es damals zum größten Stadion Europas.

Im Camp Nou fanden zwei Endspiele des Europapokals der Landesmeister beziehungsweise der Champions League (1989 und 1999) sowie zwei Endspiele des Europapokals der Pokalsieger (1972 und 1982) statt. Außerdem traten dort namhafte Künstler wie U2, Bruce Springsteen und Beyonce auf.

Nach dem jüngsten Umbau soll die Zahl der Sitzplätze auf 105.000 steigen. Damit wäre es gemessen an der Sitzplatzkapazität erneut das größte Stadion Europas und das drittgrößte Fußballstadion der Welt.