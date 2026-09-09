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Wie bekommt man Tickets für Celtic vs. Rangers 2026/27?

Tickets für das Old-Firm-Derby gehören zu den begehrtesten im Weltfußball. Da der Celtic Park ein Fassungsvermögen von 60.411 und das Ibrox Stadium von 50.817 Zuschauern haben, sind beide Stadien lange vor dem Spieltag regelmäßig ausverkauft, insbesondere für diese Partie.

Ihre erste Anlaufstelle sollten immer die offiziellen Ticketportale der Vereine auf den Websites von Celtic und Rangers sein.

Wegen der begrenzten Verfügbarkeit im freien Verkauf ist es jedoch äußerst schwierig, Plätze zu bekommen, es sei denn, Sie sind Dauerkarteninhaber oder Teil eines offiziellen Mitgliederprogramms.

Prüfen Sie vor dem Kauf unbedingt die Echtheitsgarantien und Käuferschutzrichtlinien der jeweiligen Plattform.

Wie hoch sind die Ticketpreise für Celtic vs. Rangers?

Die offiziellen Ticketpreise für das Old-Firm-Derby variieren je nach Spiel und Sitzplatzlage, aber Sie können damit rechnen, dass die Standardpreise für Erwachsene bei etwa 45 £ bis 65 £ beginnen und für Ermäßigungen bei 30 £ bis 40 £ liegen.

Auf sekundären Weiterverkaufsseiten können die Preise aufgrund der hohen Nachfrage deutlich steigen und für Premium-Sicht oder Hospitality-Bereiche oft über 200 £ pro Sitzplatz erreichen.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, melden Sie sich für die Mailinglisten beider Vereine an und folgen Sie ihren Social-Media-Kanälen, um Ankündigungen zu Ticketfreigaben zu erhalten.

Wie kann ich meine Chancen erhöhen, Tickets für Celtic vs. Rangers zu bekommen?

Der beste Weg, Ihre Chancen auf Tickets für das Old-Firm-Derby zwischen Celtic und Rangers zu erhöhen, besteht darin, sicherzustellen, dass Sie über alle Updates beider Vereine rund um die Partie auf dem Laufenden bleiben.

Auch wenn die meisten Tickets bereits an Dauerkarteninhaber vergeben worden sein werden, könnten Fans möglicherweise dennoch eine einzelne Eintrittskarte für das Spiel erhalten.

Behalten Sie die Social-Media-Kanäle des Vereins im Blick und achten Sie darauf, die offiziellen Ticketportale im Auge zu behalten, um über die Ticketverfügbarkeit für beide Ausgaben des Old-Firm-Derbys in dieser Saison informiert zu bleiben.

Kann ich Celtic-vs.-Rangers-Tickets online kaufen?

Sie können Tickets für das Old-Firm-Derby zwischen Celtic und Rangers online kaufen.

Der Großteil, wenn nicht sogar das gesamte Kontingent der für Unterstützer verfügbaren Tickets, wird vor jedem Spiel in dieser Saison ausschließlich online verfügbar sein.

Melden Sie sich in den offiziellen Ticketportalen der Vereine an, um über die Verfügbarkeit auf dem Laufenden zu bleiben, oder schauen Sie sich sekundäre Optionen wie StubHub an, um zu versuchen, einen Sitzplatz zu finden, der zu Ihnen passt.

Wie früh sollte ich Celtic-vs.-Rangers-Tickets kaufen, um gute Plätze zu sichern?

Da das Old-Firm-Derby sowohl bei lokalen Anhängern als auch bei internationalen Fans auf großes Interesse stößt, sind die Chancen, überhaupt einen Platz zu finden, geschweige denn einen guten, für alle auf Ticketsuche gering.

Wer sich jedoch den besten Platz für das Duell zwischen Celtic und Rangers sichern möchte, sollte möglichst früh kaufen, wenn möglich, um sich eine bessere Option zu sichern.

Bleiben Sie über die Social-Media-Kanäle der Vereine und die offiziellen Ticketportale auf dem Laufenden, um mögliche Käufe für das Old-Firm-Derby im Blick zu behalten.

Sind Tickets für Celtic vs. Rangers an Spieltagen am Stadion erhältlich?

Da die Nachfrage nach dem Old-Firm-Derby unabhängig vom Wettbewerb so groß ist, ist es in der modernen Ära praktisch unerhört, dass Fans an Spieltagen Tickets am Stadion für Duelle zwischen Celtic und Rangers kaufen können, da die Partien oft lange vor dem Anpfiff ausverkauft sind.

Das bedeutet, dass Sie Ihr Ticket vor dem Spiel über Online-Kanäle wie die offiziellen Ticketportale oder über eine sekundäre Weiterverkaufsseite kaufen müssen.