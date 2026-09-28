Am Dienstag, den 17. November, fällt der Vorhang für die Gruppenphase von Wales in der UEFA Nations League, wenn der Titelverteidiger Portugal in Cardiff zu Gast ist. Wer das Ereignis in seiner ganzen Pracht erleben möchte, kann sich schon heute Matchtickets sichern.

Craig Bellamys Drachen zeigten sich nicht beeindruckt, als sie es in der ersten Runde der UEFA-Nations-League-Spiele im September mit Cristiano Ronaldo und Co. aufnahmen. João Félix' Treffer in der 22. Minute war im Estádio José Alvalade in Lissabon der einzige Unterschied zwischen den beiden Teams.

Man muss zwei Jahre zurückgehen, um das letzte Mal zu finden, als Wales zu Hause ein Team aus den Top 10 der Weltrangliste besiegte. In jener denkwürdigen Nacht in der walisischen Hauptstadt traf Harry Wilson beim 2:1-Sieg gegen Kroatien doppelt. Kann die Red Wall ihre Jungs zu einem weiteren berühmten Sieg tragen?

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Wales gegen Portugal in der UEFA Nations League zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Wales gegen Portugal statt?

Wales gegen Portugal findet am Dienstag, den 17. November, im Cardiff City Stadium in Cardiff statt. Anpfiff ist planmäßig um 19.45 Uhr (GMT).

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

So kauft ihr Tickets für Wales gegen Portugal in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Wales gegen Portugal können online über das FAW eTicketing Portal erworben werden.

Der Vorverkauf begann am 18. September um 12.00 Uhr. Die Football Association of Wales (FAW) gibt Tickets in einem gestaffelten System heraus, das auf Treuepunkten und Mitgliedsstatus basiert:

Kampagnentickets (Juli bis September 2026) : Sie deckten alle drei Heimspiele der Nations-League-Gruppenphase sowie die Qualifikationsspiele für die EM 2028 ab. Ausschließlich für Red-Wall-Mitglieder erhältlich.

Einzeltickets : Zunächst für Red-Wall-Mitglieder mit hoher Punktzahl bei den Treuepunkten verfügbar. Verbleibende Tickets gehen näher an den November an niedrigere Stufen und in den freien Verkauf.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Wales gegen Portugal in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Wales gegen Portugal begannen bei £30,00 für Erwachsene und £9,50 für Junioren (16 Jahre und jünger).

Die Football Association of Wales (FAW) teilt Einzeltickets je nach Sicht auf das Spielfeld in drei unterschiedliche Preiskategorien ein.

Kategorie 1 (Premium / Längsseite) : Diese Premiumplätze verlaufen entlang der Hauptseitenlinien des Spielfelds. Dazu gehören die Grandstand (West) und die Ninian Stand (East), die die ausgewogenste Sicht auf das Geschehen bieten. (Preisspanne: £15-40)

Kategorie 2 (Standard / Ecken) : Diese Standardplätze befinden sich dort, wo die Seiten auf die Hintertorbereiche treffen, und bieten diagonale Sicht auf das Spielfeld. (Preisspanne: £10-35)

Kategorie 3 (Family Stand / Kurzseite) : Diese befinden sich hinter den Toren. Dazu gehören die Canton Stand (Heimat lautstarker Fangruppen) und der ausgewiesene Family Stand. (Preisspanne: £5-30)

Behaltet näher am Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und schaut auch auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Cardiff City Stadium wissen müsst

Das Cardiff City Stadium ist eine bedeutende Sportstätte in Wales und dient sowohl dem Cardiff City Football Club als auch der walisischen Fußballnationalmannschaft als Heimspielstätte. Offiziell eröffnet wurde es 2009. Mit einer Kapazität von 33.280 Plätzen ist es nach dem Principality Stadium das zweitgrößte Stadion in Wales.

99 Jahre lang spielte Cardiff City im legendären und einschüchternden Ninian Park. Anfang der 2000er Jahre war das alte Stadion veraltet, und Pläne für eine neue reine Sitzplatzarena wurden genehmigt, um dem Klub bei der Modernisierung zu helfen.

Der Bau begann 2007 auf dem Gelände des alten Leckwith Athletics Stadium, das Projekt kostete rund £48 Millionen. Das neue Cardiff City Stadium öffnete im Juli 2009 mit einem Freundschaftsspiel gegen den schottischen Klub Celtic seine Tore, das 0:0 endete.

Denkwürdige Momente im Cardiff City Stadium

Das Belgien-Epos (2015) : Wales besiegte Belgien dank eines legendären Tores von Gareth Bale mit 1:0, stellte mit 33.280 Zuschauern einen Stadionrekord auf und ebnete damit den Weg für den historischen Lauf bei der EM 2016.

WM-Qualifikation (2022) : Die Red Wall sang unter Flutlicht aus voller Kehle, als Wales die Ukraine mit 1:0 besiegte und sich damit erstmals seit 64 Jahren für eine FIFA-Weltmeisterschaft qualifizierte.

Real Madrid und der UEFA-Superpokal (2014) : Die Spielstätte rückte ins Rampenlicht, als sie den UEFA-Superpokal ausrichtete. Real Madrid besiegte Sevilla mit 2:0, wobei Superstar Cristiano Ronaldo beide Tore auf dem Rasen in Cardiff erzielte.

Rock and Roll: Natürlich wird das Stadion nicht nur für Sport genutzt. Es ist auch eine große Konzertstätte und war Gastgeber für riesige Musikacts wie Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart und die Stereophonics.

Anreise

Mit dem Zug: Eine der einfachsten Möglichkeiten, das Stadion aus dem Zentrum von Cardiff zu erreichen.

Bahnhof Ninian Park - Das ist der nächstgelegene Bahnhof, nur fünf Gehminuten von den Stadiontoren entfernt.

Bahnhof Grangetown - Eine weitere hervorragende Option, nur zehn Gehminuten vom Stadion entfernt.

Mit dem Bus: Cardiff verfügt über regelmäßige Buslinien, die direkt am Stadion halten.

Matchday Shuttle (Linie 95) - Während der Fußballsaison setzt Cardiff Bus spezielle Shuttlebusse ein. Sie fahren alle 15 Minuten, beginnend zwei Stunden vor dem Anpfiff, ab Wood Street (Haltestelle JB) im Stadtzentrum.

Reguläre Linien - Ihr könnt die Busse 1, 2, 95 oder 95A aus dem Stadtzentrum nehmen. Steigt an der Sloper Road oder an der Haltestelle ASDA Leckwith Road aus.

Mit dem Auto: Das Stadion ist von der Autobahn aus leicht zu erreichen und befindet sich unter der Postleitzahl CF11 8AZ.

Anfahrt - Verlasst die Autobahn M4 an der Anschlussstelle 33. Nehmt die Schnellstraße A4232 in Richtung Cardiff/Barry und dann die Ausfahrt B4267 mit Beschilderung zum Stadion.

Parken - Die Stadionparkplätze schließen aus Sicherheitsgründen normalerweise 60 Minuten vor dem Anpfiff. Vermeidet das Parken im nahe gelegenen Einkaufspark, da dort ein striktes 90-Minuten-Limit gilt und an Spieltagen häufig Strafzettel verteilt werden.

Wales gegen Portugal in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Wales gegen Portugal: Die jüngste Form

FIFA-Weltrangliste: Wales (#38) gegen Portugal (#7)

Wales ist derzeit seit sechs Spielen sieglos. Seit die WM-Träume des Teams im März in den Play-offs gegen Bosnien und Herzegowina platzten, gab es zwei Unentschieden in Freundschaftsspielen, gegen Nordirland und Ghana, sowie Niederlagen gegen Rumänien, Portugal und Dänemark.

Portugal hat im Jahr 2026 bisher 11 Spiele bestritten, und die einzige Niederlage gab es im Sommer beim 0:1 gegen Spanien im WM-Achtelfinale.

Wales gegen Portugal: Der direkte Vergleich zuletzt

Die Gesamtbilanz zwischen Portugal und Wales steht bei 4 Siegen für Portugal und 1 Sieg für Wales, bei null Unentschieden aus den bisherigen 5 Duellen. Portugal erzielte in diesen Partien 9 Tore, Wales kam auf 4.

Portugal feierte beim Aufeinandertreffen im Estádio José Alvalade in Lissabon am 24. September in der ersten Runde der UEFA-Nations-League-Spiele einen 1:0-Sieg. Das einzige Tor des Abends fiel in der 22. Minute durch João Félix, der einen Pass von Nuno Mendes aufnahm und einen Schuss aus der Distanz abfeuerte.

Grp. 4 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Portugal POR 2 2 0 0 3 1 +2 6 S S 2 Norwegen NOR 2 1 0 1 4 4 0 3 N S 3 Dänemark DEN 2 1 0 1 4 3 +1 3 S N 4 Wales WAL 2 0 0 2 0 3 -3 0 N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg



