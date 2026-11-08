Am Dienstag, 17. November, endet für Wales die Gruppenphase der UEFA Nations League mit einem Heimspiel gegen Titelverteidiger Portugal in Cardiff. Wer das Ereignis live erleben möchte, kann sich schon heute Tickets sichern.

Craig Bellamys Wales ließ sich nicht einschüchtern, als es im September zum Auftakt der UEFA Nations League auf Cristiano Ronaldo und Co. traf. Im Estádio José Alvalade in Lissabon machte allein João Félix' Treffer in der 22. Minute den Unterschied.

Der letzte Heimsieg von Wales gegen eine Mannschaft aus den Top 10 der Weltrangliste liegt zwei Jahre zurück. An jenem denkwürdigen Abend in der walisischen Hauptstadt traf Harry Wilson beim 2:1 gegen Kroatien zweimal. Können die walisischen Fans ihre Mannschaft zu einem weiteren denkwürdigen Sieg antreiben?

GOAL hat alle Informationen, die Ihr braucht, um Euch jetzt Tickets für das Nations-League-Spiel zwischen Wales und Portugal zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das Nations-League-Spiel zwischen Wales und Portugal statt?

Wales gegen Portugal findet am Dienstag, 17. November, im Cardiff City Stadium in Cardiff statt. Anstoß ist um 19.45 Uhr GMT.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

So kauft Ihr Tickets für Wales gegen Portugal in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das Nations-League-Spiel zwischen Wales und Portugal sind online über das FAW eTicketing Portal erhältlich.

Der Ticketverkauf begann am 18. September um 12 Uhr. Der walisische Fußballverband Football Association of Wales (FAW) vergibt die Tickets gestaffelt nach Treuepunkten und Mitgliedschaftsstatus:

Tickets für die Spielserie (Juli bis September 2026) : Sie umfassten alle drei Heimspiele der Nations-League-Gruppenphase und die Qualifikationsspiele zur EM 2028. Sie waren nur für Mitglieder der Red Wall erhältlich.

: Sie umfassten alle drei Heimspiele der Nations-League-Gruppenphase und die Qualifikationsspiele zur EM 2028. Sie waren nur für Mitglieder der Red Wall erhältlich. Einzeltickets: Der Verkauf begann zunächst für Mitglieder der Red Wall mit vielen Treuepunkten. Verbleibende Tickets gehen näher am November an Mitglieder niedrigerer Stufen und anschließend in den freien Verkauf.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. So können Käufer darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für Wales gegen Portugal in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das Nations-League-Spiel zwischen Wales und Portugal kosteten zunächst ab 30,00 £ für Erwachsene und ab 9,50 £ für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre.

Der walisische Fußballverband Football Association of Wales (FAW) teilt Einzeltickets je nach Sicht auf das Spielfeld in drei Preiskategorien ein.

Kategorie 1 (Premium / Längsseite) : Diese Premiumplätze liegen an den beiden Längsseiten des Spielfelds. Dazu gehören der Grandstand (West) und der Ninian Stand (Ost), die den ausgewogensten Blick auf das Spielgeschehen bieten. (Preisspanne: 15 bis 40 £)

: Diese Premiumplätze liegen an den beiden Längsseiten des Spielfelds. Dazu gehören der Grandstand (West) und der Ninian Stand (Ost), die den ausgewogensten Blick auf das Spielgeschehen bieten. (Preisspanne: 15 bis 40 £) Kategorie 2 (Standard / Ecken) : Diese Standardplätze liegen dort, wo die Längsseiten auf die Bereiche hinter den Toren treffen, und bieten einen diagonalen Blick auf das Spielfeld. (Preisspanne: 10 bis 35 £)

: Diese Standardplätze liegen dort, wo die Längsseiten auf die Bereiche hinter den Toren treffen, und bieten einen diagonalen Blick auf das Spielfeld. (Preisspanne: 10 bis 35 £) Kategorie 3 (Familientribüne / Hintertorbereich): Diese Plätze befinden sich hinter den Toren. Dazu gehören der Canton Stand, wo die lautstarken Fangruppen zu Hause sind, und die ausgewiesene Familientribüne. (Preisspanne: 5 bis 30 £)

Behaltet kurz vor dem Spiel die offiziellen Websites der Nationalmannschaft im Blick, um weitere Informationen zu erhalten. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Cardiff City Stadium

Das Cardiff City Stadium ist eine bedeutende Sportstätte in Wales und die Heimspielstätte sowohl des Cardiff City Football Club als auch der walisischen Fußballnationalmannschaft. Es wurde 2009 offiziell eröffnet und ist mit 33.280 Sitzplätzen nach dem Principality Stadium das zweitgrößte Stadion in Wales.

99 Jahre lang spielte Cardiff City im legendären und für Gegner einschüchternden Ninian Park. Anfang der 2000er-Jahre war das alte Stadion nicht mehr zeitgemäß. Um den Verein zu modernisieren, wurden Pläne für ein neues Stadion mit ausschließlich Sitzplätzen genehmigt.

Der Bau begann 2007 auf dem Gelände des ehemaligen Leckwith Athletics Stadium und kostete rund 48 Millionen £. Im Juli 2009 öffnete das neue Cardiff City Stadium mit einem Freundschaftsspiel gegen den schottischen Klub Celtic seine Tore. Die Partie endete 0:0.

Denkwürdige Momente im Cardiff City Stadium

Der denkwürdige Sieg gegen Belgien (2015) : Wales besiegte Belgien dank eines legendären Tores von Gareth Bale mit 1:0. Dabei wurde mit 33.280 Zuschauern ein Stadionrekord aufgestellt und der Weg für den historischen Lauf bei der EM 2016 geebnet.

: Wales besiegte Belgien dank eines legendären Tores von Gareth Bale mit 1:0. Dabei wurde mit 33.280 Zuschauern ein Stadionrekord aufgestellt und der Weg für den historischen Lauf bei der EM 2016 geebnet. Die WM-Qualifikation (2022) : Die walisischen Fans sangen unter Flutlicht aus voller Kehle, als Wales die Ukraine mit 1:0 besiegte und sich damit erstmals seit 64 Jahren für eine FIFA-Weltmeisterschaft qualifizierte.

: Die walisischen Fans sangen unter Flutlicht aus voller Kehle, als Wales die Ukraine mit 1:0 besiegte und sich damit erstmals seit 64 Jahren für eine FIFA-Weltmeisterschaft qualifizierte. Real Madrid und der UEFA Super Cup (2014): Das Stadion stand im Mittelpunkt, als es Austragungsort des UEFA Super Cups war. Real Madrid besiegte Sevilla mit 2:0, Superstar Cristiano Ronaldo erzielte beide Tore auf dem Rasen in Cardiff.

Rock und Pop: Natürlich wird das Stadion nicht nur für Sport genutzt. Es ist auch eine bedeutende Konzertstätte, in der bereits große Musikstars und Bands wie Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart und die Stereophonics aufgetreten sind.

So kommt Ihr zum Stadion

Mit dem Zug: Eine der einfachsten Möglichkeiten, das Stadion vom Zentrum Cardiffs aus zu erreichen.

Bahnhof Ninian Park: Er liegt dem Stadion am nächsten. Von dort sind es nur fünf Minuten zu Fuß bis zu den Stadioneingängen.

Bahnhof Grangetown: Eine weitere gute Möglichkeit. Von dort erreicht Ihr das Stadion in zehn Minuten zu Fuß.

Mit dem Bus: In Cardiff gibt es regelmäßige Busverbindungen mit Haltestellen direkt am Stadion.

Shuttlebus am Spieltag (Linie 95): Während der Fußballsaison setzt Cardiff Bus spezielle Shuttlebusse ein. Sie fahren ab zwei Stunden vor Anstoß alle 15 Minuten von der Wood Street (Haltestelle JB) im Stadtzentrum ab.

Reguläre Linien: Vom Stadtzentrum aus könnt Ihr die Buslinien 1, 2, 95 oder 95A nehmen. Steigt an der Sloper Road oder an der Haltestelle ASDA Leckwith Road aus.

Mit dem Auto: Das Stadion ist über die Autobahn gut erreichbar und hat die Postleitzahl CF11 8AZ.

Anfahrt: Verlasst die Autobahn M4 an der Anschlussstelle 33. Fahrt auf der vierspurigen A4232 in Richtung Cardiff/Barry und nehmt dann die ausgeschilderte Ausfahrt zur B4267 in Richtung Stadion.

Parken: Die Stadionparkplätze schließen aus Sicherheitsgründen normalerweise 60 Minuten vor Anstoß. Vermeidet es, am nahegelegenen Einkaufszentrum zu parken: Dort gilt eine strikte Höchstparkdauer von 90 Minuten, und an Spieltagen werden häufig Strafzettel ausgestellt.

Wales gegen Portugal in der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte zum Spiel

Wales gegen Portugal: Die jüngste Form

FIFA-Weltrangliste: Wales (Platz 38) gegen Portugal (Platz 7)

Wales wartet derzeit seit sechs Spielen auf einen Sieg. Nachdem Bosnien und Herzegowina im März in den Playoffs den WM-Traum der Waliser beendet hatte, spielten sie in zwei Freundschaftsspielen gegen Nordirland und Ghana unentschieden und verloren gegen Rumänien, Portugal und Dänemark.

Portugal hat 2026 elf Spiele bestritten und dabei nur eine Niederlage kassiert: das 0:1 gegen Spanien im WM-Achtelfinale im Sommer.

Wales gegen Portugal: Die jüngsten direkten Duelle

In der Gesamtbilanz der direkten Duelle zwischen Portugal und Wales stehen vier Siege für Portugal und ein Sieg für Wales. Bei den bisherigen fünf Begegnungen gab es kein Unentschieden. Portugal erzielte dabei neun Tore, Wales vier.

Portugal gewann am 24. September zum Auftakt der UEFA Nations League im Estádio José Alvalade in Lissabon mit 1:0. Das einzige Tor des Abends fiel in der 22. Minute: João Félix nahm einen Pass von Nuno Mendes auf und zog von außerhalb des Strafraums ab.