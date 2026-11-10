Das Derby von Sevilla, vor Ort als El Gran Derbi bekannt, gehört zu den leidenschaftlichsten und am härtesten umkämpften Duellen im Weltfußball. Am 21. November 2026 empfängt der FC Sevilla seinen erbitterten Stadtrivalen Real Betis im Ramón Sánchez-Pizjuán-Stadion zu einem wichtigen Duell in La Liga.

GOAL hat alle wichtigen Informationen, damit ihr euch die besten Plätze für dieses Derby sichern könnt. Hier erfahrt ihr, wie ihr jetzt an Tickets kommt.

Wann findet FC Sevilla gegen Real Betis statt?

La Liga - Spielwoche 13 21. Nov. 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Wo gibt es Tickets für FC Sevilla gegen Real Betis?

Tickets für das Derby von Sevilla kauft ihr am besten direkt über die offizielle Website des FC Sevilla. Beim Kauf über den Klub könnt ihr sicher sein, dass die Tickets echt sind und zum Originalpreis verkauft werden. Wegen der enormen Nachfrage aus dem In- und Ausland können die Tickets auf der offiziellen Plattform allerdings schnell ausverkauft sein. StubHub ist eine zuverlässige Alternative, wenn auf der offiziellen Website keine Tickets mehr verfügbar sind und ihr am Spieltag im Stadion dabei sein möchtet.

Wie viel kosten Tickets für FC Sevilla gegen Real Betis?

Reguläre Tickets zum Originalpreis sind über die offizielle Ticketplattform des FC Sevilla ab 90 Euro erhältlich. Die Preise variieren je nach Kategorie und Lage des Sitzplatzes im Ramón Sánchez-Pizjuán-Stadion.

Sind die regulären Ticketkontingente über die offiziellen Kanäle ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine weitere Möglichkeit, kurzfristig Plätze zu ergattern. Die Preise beginnen dort bei etwa 100 Euro.

Alles Wissenswerte zu FC Sevilla gegen Real Betis

El Gran Derbi ist tief in der Kultur Andalusiens verwurzelt. Seit ihrem ersten offiziellen Aufeinandertreffen im frühen 20. Jahrhundert haben der FC Sevilla und Real Betis unzählige denkwürdige Spiele gegeneinander bestritten. Die Rivalität steht für eine historische Trennlinie innerhalb der Stadt. Entsprechend viel Gewicht hat jeder Zweikampf, jedes Tor und jeder Sieg.

Der FC Sevilla, traditionell der in europäischen Wettbewerben erfolgreichere Klub, kann vor einer lautstarken Kulisse im Ramón Sánchez-Pizjuán auf den Heimvorteil bauen. Real Betis, bekannt für seine treuen und temperamentvollen Fans, will die Heimfans zum Schweigen bringen und den Sieg in den grün-weißen Teil der Stadt holen. Für anreisende Fans und neutrale Zuschauer ist der Besuch dieses Spiels ein Erlebnis, das auf keiner Fußball-Wunschliste fehlen sollte und die Leidenschaft des spanischen Fußballs perfekt verkörpert.

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