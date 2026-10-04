Portugal, Titelverteidiger der UEFA Nations League, will die glitzernde Trophäe unbedingt in den eigenen Reihen behalten. Das Team will seinen Siegeslauf fortsetzen, wenn es am Samstag, den 14. November, in Braga auf den Gruppengegner Dänemark aus Gruppe 4 trifft. Matchtickets können schon heute gebucht werden.

Fußball-Legende Cristiano Ronaldo hat zuletzt zwar im Nationalteam gefehlt, doch das hat Portugal nicht daran gehindert, eine beeindruckende Siegesserie hinzulegen. Der jüngste Erfolg, ein 2:1 gegen Norwegen am 4. Oktober im Estádio Do Dragão in Porto, bedeutete zugleich das Ticket fürs Viertelfinale der UEFA Nations League, obwohl in der Gruppenphase noch zwei Spiele ausstehen.



Die Mannschaft von Jorge Jesus hat sich zwar bereits für die K.-o.-Runde im kommenden März qualifiziert, wird aber dennoch nicht vom Gas gehen wollen, besonders nicht vor den eigenen begeisterten Fans. Seit der Niederlage gegen Kroatien in einem Freundschaftsspiel in Oeiras im Juni 2024 ist Portugal in den vergangenen zwölf Heimspielen ungeschlagen.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Portugal gegen Dänemark in der UEFA Nations League zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Portugal gegen Dänemark statt?

Portugal gegen Dänemark wird am Samstag, den 14. November, im Estádio Municipal de Braga (Braga) ausgetragen. Anstoß ist planmäßig um 19.45 Uhr (WET).

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

So kauft ihr Tickets für Portugal gegen Dänemark in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Portugal gegen Dänemark können über den portugiesischen Fußballverband (FPF) bei der FPF Bilheteira gekauft werden.

Darüber hinaus arbeitet der FPF häufig mit der Supermarktkette Continente zusammen und verkauft verbleibende oder sekundäre Kontingente offizieller Tickets über stationäre Continente-Filialen und die Continente-App, oft mit Rabatt bei Nutzung einer Continente-Karte.

In der Vergangenheit hat der FPF den offiziellen Ticketverkauf etwa zwei bis drei Wochen vor dem Spieltermin gestartet.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Portugal gegen Dänemark in der UEFA Nations League?

Tickets für Portugal gegen Dänemark, die über offizielle Kanäle (FPF) für das UEFA-Nations-League-Spiel im Estádio Municipal de Braga gekauft werden, dürften zwischen 15 € und 40 € kosten.

Das Estádio Municipal de Braga ist äußerst einzigartig, weil es nur zwei Haupttribünen hat, die Osttribüne und die Westtribüne, die entlang der Längsseiten des Spielfelds verlaufen, ohne Tribünen hinter den Toren. Auf der einen Seite befindet sich die Felswand eines Steinbruchs, auf der anderen offener Raum.

Kategorie 3 / 4 (obere Ränge) - Diese Plätze befinden sich in den höheren Bereichen der Ost- und Westtribüne. Ideal für einen taktischen Überblick über das gesamte Spielfeld, allerdings weiter weg vom Geschehen. (Preisspanne: 15 € bis 20 €)

Kategorie 2 (Standard auf der Längsseite) - Diese Plätze liegen in den mittleren Bereichen oder nahe den Ecken der Haupttribünen. Sie bieten eine gute Sicht und zugleich eine sehr lebhafte Atmosphäre. (Preisspanne: ca. 30 €)

Kategorie 1 (Unterrang / zentral) - Premiumplätze im Unterrang entlang der Seitenlinien und näher an der Mittellinie. Sie bieten den besten Blick auf die Spieler und das Spielfeld. (Preisspanne: ca. 40 €)

Informiert euch näher am Spieltermin auf den offiziellen Seiten der Nationalmannschaft über weitere Details und prüft auch Zweitmarktseiten wie StubHub auf die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Estádio Municipal de Braga wissen müsst

Das Estádio Municipal de Braga, auch als „A Pedreira“ („Der Steinbruch“) bekannt, wurde 2003 eröffnet und ist eines der beeindruckendsten und architektonisch bedeutendsten Fußballstadien der Welt. Es liegt in Braga, Portugal, und ist die Heimstätte des Primeira-Liga-Klubs SC Braga.

Die Idee für das Stadion entstand, als Portugal den Zuschlag für die Ausrichtung der UEFA Euro 2004 erhielt. Die lokale Gemeinde beauftragte den legendären portugiesischen Architekten Eduardo Souto de Moura mit dem Entwurf einer herausragenden Arena, die sich von traditionellen Stadiondesigns abheben sollte.

Souto de Moura bemerkte bekanntermaßen, dass Fußball horizontal von Seitenlinie zu Seitenlinie geschaut werden solle. Deshalb entwarf er ein Stadion mit nur zwei seitlichen Tribünen und verzichtete vollständig auf die traditionellen Zuschauerränge hinter den Toren.

Das Stadion wurde direkt aus der massiven Granitfelswand des Steinbruchs Monte do Castro herausgearbeitet. Eine Endzone wird von einer riesigen, freiliegenden Steinwand eingerahmt, während sich auf der gegenüberliegenden Seite ein weiter Blick über die Stadt eröffnet.

Denkwürdige Momente im Estádio Municipal de Braga

UEFA Euro 2004 : Das Stadion war während des Turniers Austragungsort von zwei Spielen: Dänemark gegen Bulgarien (2:0) und Niederlande gegen Lettland (3:0).

Debüt in der UEFA Champions League (2010) : Das Stadion betrat Europas Elitebühne und war Gastgeber für legendäre Klubs wie Arsenal, Schachtar Donezk und später Real Madrid.

Konzert der Corrs (2004) : Abseits des Fußballs war das Stadion Gastgeber der berühmten irischen Band während ihrer „Borrowed Heaven“-Welttournee.

Unterirdische Plaza: Weil das Stadion in Fels gebaut ist, führt der Weg zwischen den beiden Tribünen durch einen gewaltigen unterirdischen Bereich von 5.000 Quadratmetern, der direkt unter dem Spielfeld verläuft.

Portugal gegen Dänemark in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Portugal gegen Dänemark: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Portugal (#7) gegen Dänemark (#21)

Portugal hat das WM-Aus im Achtelfinale gegen Spanien auf starke Weise hinter sich gelassen. Seit dieser Niederlage gelangen vier UEFA-Nations-League-Siege in Folge, dabei erzielte das Team neun Tore. Tatsächlich war der Rückschlag im Sommer gegen den iberischen Nachbarn Portugals einzige Niederlage in den vergangenen 14 Länderspielen.

Dänemark hat einen wechselhaften Start in seine UEFA-Nations-League-Kampagne hingelegt. Das Team holte Heimsiege und Auswärtssiege gegen Wales, kassierte aber insgesamt sieben Gegentore bei Niederlagen gegen Norwegen (auswärts) und Portugal (zu Hause).

Portugal gegen Dänemark: Letzte direkte Duelle

Die Gesamtbilanz zwischen Portugal und Dänemark spricht klar für die Portugiesen. Die beiden Nationen haben 18 offizielle Spiele gegeneinander bestritten, wobei „Seleção das Quinas“ 12 Siege holte, die Dänen 4 und es 2 Unentschieden gab.

Portugal und Dänemark trafen bereits früher in dieser UEFA-Nations-League-Saison aufeinander, am 1. Oktober. Portugal setzte sich im Parken-Stadion in Kopenhagen mit 4:2 durch. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha und João Félix trafen für Portugal, Mikkel Damsgaard und Rasmus Højlund erzielten die Tore für Dänemark.

Grp. 4 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Portugal POR 4 4 0 0 9 4 +5 12 S S S S 2 Dänemark DEN 4 2 0 2 7 7 0 6 S N S N 3 Wales WAL 4 1 0 3 2 5 -3 3 N S N N 4 Norwegen NOR 4 1 0 3 6 8 -2 3 N N N S Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg



