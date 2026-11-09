Die Niederlande wollen sich ihren Platz im Viertelfinale der UEFA Nations League im kommenden März sichern. Am 13. November treffen sie in Amsterdam in ihrem vorletzten Spiel der Liga A auf Griechenland. Tickets für die Partie könnt Ihr schon heute buchen.

Nach dem zweiten Platz bei der ersten Ausgabe der UEFA Nations League 2019 und dem Einzug ins Halbfinale 2023 wollen die Niederländer unter der Leitung von Xavi erneut um den Titel mitspielen. Griechenland dürfte nach dem jüngsten 1:0-Sieg gegen Deutschland in Augsburg allerdings voller Selbstvertrauen sein. Die Gastgeber dürfen ihren Gegner daher nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Beim letzten Auftritt der Niederlande in der Johan Cruyff Arena erzielte Cody Gakpo gegen Deutschland spät den Ausgleich und sicherte seinem Team zum Auftakt der UEFA Nations League ein Unentschieden. Damit blieben die Niederländer in der Arena in Amsterdam zum achten Mal in Folge ungeschlagen.

GOAL hat alle Informationen, die Ihr braucht, um Euch jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen den Niederlanden und Griechenland zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Verkaufsstellen.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen den Niederlanden und Griechenland statt?

Die Niederlande treffen am Freitag, 13. November, in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam auf Griechenland. Der Anpfiff ist für 20.45 Uhr MEZ angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

So kauft Ihr Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen den Niederlanden und Griechenland

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen den Niederlanden und Griechenland sind im offiziellen Ticketshop des KNVB erhältlich, über den die Eintrittskarten für Heimspiele der niederländischen Nationalmannschaft vertrieben werden.

Der offizielle Ticketverkauf beginnt in der Regel etwa vier bis sechs Wochen vor dem angesetzten Spieltag. Inhaber einer Clubkarte und Mitglieder des offiziellen Fanclubs erhalten stets einige Tage vor Beginn des freien Verkaufs bevorzugten Zugang.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. So können Käufer darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen den Niederlanden und Griechenland?

Die konkreten offiziellen Ticketpreise hängen von der dynamischen Preisstaffelung und den Rabatten für KNVB-Mitglieder ab. Bei Heimspielen der Nationalmannschaft in der Johan Cruyff ArenA gibt es folgende reguläre Sitzplatzbereiche:

Hinter den Toren (Nord- und Südtribüne) : Hier befinden sich in der Regel die günstigsten offiziellen Sitzplatzkategorien (Kategorie 3/4). Die besonders leidenschaftlichen Heimbereiche der Oranje liegen vor allem auf der Südtribüne (Zuid). ( Preisspanne: 35 bis 45 Euro )

: Hier befinden sich in der Regel die günstigsten offiziellen Sitzplatzkategorien (Kategorie 3/4). Die besonders leidenschaftlichen Heimbereiche der Oranje liegen vor allem auf der Südtribüne (Zuid). ( ) Längsseiten (Haupt- und Osttribüne) : Unterteilt in Oberrang (Kategorie 2) und Unterrang (Kategorie 1). Der Unterrang an den Längsseiten bietet eine hervorragende Sicht nahe am Spielfeld und hat den höchsten regulären Originalpreis. ( Preisspanne: 45 bis 80 Euro )

: Unterteilt in Oberrang (Kategorie 2) und Unterrang (Kategorie 1). Der Unterrang an den Längsseiten bietet eine hervorragende Sicht nahe am Spielfeld und hat den höchsten regulären Originalpreis. ( ) Gästebereich: Ausschließlich für griechische Fans reserviert. Er befindet sich in den oberen Eckbereichen (üblicherweise in den Blöcken 416/417).

Schaut kurz vor dem Spiel für weitere Informationen auf den offiziellen Seiten der Nationalmannschaft vorbei. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Johan Cruyff Arena

Die Johan Cruyff Arena ist das Prunkstück der niederländischen Sportinfrastruktur. Sie liegt im Amsterdamer Stadtbezirk Zuidoost, ist die beeindruckende Heimstätte von AFC Ajax und der niederländischen Nationalmannschaft und bietet Platz für 56.120 Zuschauer (71.000 bei Musikkonzerten).

Weltweit gilt sie als Wegbereiterin des modernen Stadionbaus und verbindet historische Fußballtradition mit modernster Stadiontechnik.

Das Stadion wurde 1996 unter seinem ursprünglichen Namen Amsterdam ArenA offiziell eröffnet. Es wurde als Ersatz für das beliebte, aber veraltete Ajax-Stadion De Meer gebaut, das der großen Fangemeinde des Klubs nicht mehr gerecht werden konnte. 2018 wurde das Stadion offiziell in Johan Cruyff Arena umbenannt. Damit wurde der legendären Nummer 14 von Ajax dauerhaft Tribut gezollt. Johan Cruyff machte die berühmte Philosophie des „Totalen Fußballs“ bekannt und starb 2016.

Denkwürdige Momente in der Johan Cruyff Arena

Pop-Größen : Tina Turner war 1996 der erste Popstar, der dort auftrat. Kurz darauf folgte Michael Jackson, der 1997 während seiner HIStory World Tour fünf historische Konzerte ausverkaufte.

: Tina Turner war 1996 der erste Popstar, der dort auftrat. Kurz darauf folgte Michael Jackson, der 1997 während seiner HIStory World Tour fünf historische Konzerte ausverkaufte. Real Madrid gegen Juventus (Champions-League-Finale 1998) : Das Stadion war Schauplatz des wichtigsten europäischen Vereinsspiels. Ein einziges Tor von Predrag Mijatović bescherte Real Madrid einen 1:0-Sieg und beendete die 32-jährige Durststrecke des Klubs im Europapokal der Landesmeister.

: Das Stadion war Schauplatz des wichtigsten europäischen Vereinsspiels. Ein einziges Tor von Predrag Mijatović bescherte Real Madrid einen 1:0-Sieg und beendete die 32-jährige Durststrecke des Klubs im Europapokal der Landesmeister. Chelsea gegen Benfica (Europa-League-Finale 2013): In einem packenden Finale traf Fernando Torres für Chelsea, doch Benfica glich aus. In der 93. Minute stieg Branislav Ivanović hoch und köpfte den Ball in der Nachspielzeit zum entscheidenden Treffer ins Tor. Damit wurde Chelsea Europa-League-Sieger.

Europas erstes Dach seiner Art: Es war das erste Stadion in Europa mit einem vollständig verschließbaren Dach. Damals galt der Bau einer riesigen verschiebbaren Dachkonstruktion über einem Spitzenstadion als gewagtes architektonisches Unterfangen. Später wurde diese Bauweise weltweit zum Standard.

Niederlande gegen Griechenland in der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte zum Spiel

Niederlande gegen Griechenland: Die jüngste Form

FIFA-Weltrangliste: Niederlande (Platz 9) gegen Griechenland (Platz 46)

Die Niederlande eröffneten ihre UEFA-Nations-League-Saison und die Ära unter Xavi mit einem Heimremis gegen Deutschland. Danach folgte ein 2:1-Sieg gegen Serbien in Belgrad. Obwohl sie in der Gruppenphase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Sommer ungeschlagen blieben (mit einem Unentschieden gegen Japan sowie Siegen gegen Schweden und Tunesien), schieden sie in der ersten K.-o.-Runde nach Elfmeterschießen gegen Marokko aus.

Griechenland erwischte einen starken Start in die UEFA Nations League und feierte beeindruckende Auswärtssiege gegen Serbien (2:1) und Deutschland (1:0). Erstmals seit März 2025 gewann Griechenland damit zwei Auswärtsspiele in Folge. Zugleich waren es die ersten Siege überhaupt seit zehn Monaten, womit eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg endete.

Niederlande gegen Griechenland: Die jüngsten direkten Duelle

In der bisherigen Bilanz sind die Niederlande Griechenland klar überlegen: Sie gewannen neun der elf Duelle, erzielten 24 Tore und kassierten nur drei Gegentreffer.

Zuletzt trafen die beiden Teams im Oktober 2023 in der Qualifikation zur EM 2024 aufeinander. Die Niederlande gewannen in Athen dramatisch mit 1:0, nachdem Virgil van Dijk in der Nachspielzeit einen Elfmeter verwandelt hatte.