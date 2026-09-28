Die Niederlande wollen sich ihren Platz im Viertelfinale der UEFA Nations League im kommenden März sichern. Am 13. November treffen sie in ihrem vorletzten Spiel der Liga A in Amsterdam auf Griechenland, und ihr könnt dabei sein, wenn ihr euch noch heute Tickets sichert.

Nachdem die Niederlande 2019 in der ersten Ausgabe der UEFA Nations League Zweiter geworden waren und 2023 das Halbfinale erreicht hatten, will das Team, das inzwischen von Xavi geführt wird, erneut um Titel mitspielen. Griechenland wird nach dem jüngsten 1:0-Sieg gegen Deutschland in Augsburg aber weiter voller Selbstvertrauen sein, daher darf die Heimmannschaft den Gegner keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.

Als wir die Niederlande zuletzt in der Johan Cruyff Arena in Aktion sahen, erzielte Cody Gakpo spät den Ausgleich gegen Deutschland und sicherte seinem Team damit einen Punkt zum Auftakt der UEFA Nations League. Damit baute die Mannschaft ihre Ungeschlagen-Serie in Amsterdam auf acht Spiele aus.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Niederlande gegen Griechenland zu sichern, einschließlich Preisen, Verfügbarkeit und den besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Niederlande gegen Griechenland statt?

Niederlande gegen Griechenland findet am Freitag, den 13. Oktober, in der Johan Cruyff Arena (Amsterdam) statt. Anpfiff ist planmäßig um 20.45 Uhr (MEZ).

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

So kauft ihr Tickets für Niederlande gegen Griechenland in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Niederlande gegen Griechenland können über den offiziellen Ticketshop des KNVB gekauft werden, der den Verkauf der Heimspiele der niederländischen Nationalmannschaft abwickelt.

Die offiziellen Verkaufsphasen beginnen in der Regel etwa vier bis sechs Wochen vor dem angesetzten Spieltag. Inhaber einer Club Card und Mitglieder des offiziellen Fanclubs erhalten immer einige Tage vor dem öffentlichen Verkaufsstart bevorzugten Zugang.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Niederlande gegen Griechenland in der UEFA Nations League?

Während die genauen offiziellen Ticketpreise von dynamischen Preisstufen und KNVB-Mitgliederrabatten abhängen, sind die offiziellen Heimspiele der Nationalmannschaft in der Johan Cruyff ArenA in Standard-Sitzplatzbereiche unterteilt:

Kurze Seite (hinter den Toren, Nord- und Südtribüne) : In der Regel die günstigsten offiziellen Sitzplatzkategorien (Kategorie 3/4). Die besonders leidenschaftlichen Oranje-Heimblöcke befinden sich hauptsächlich auf der Südtribüne (Zuid). ( Preisspanne: 35 € bis 45 € )

Lange Seite (Haupt- und Osttribüne) : Unterteilt in Oberrang (Kategorie 2) und Unterrang (Kategorie 1). Der Unterrang auf der Längsseite bietet die besten Sichtlinien nah am Spielfeld und hat den höchsten regulären Originalpreis. ( Preisspanne: 45 € bis 80 € )

Auswärtsfanblock : Speziell für griechische Fans reserviert und in den oberen Eckbereichen gelegen, in der Regel in den Blöcken 416/417.

Behaltet die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, wenn das Spiel näher rückt, um weitere Informationen zu erhalten, und schaut auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über die Johan Cruyff Arena wissen müsst

Die Johan Cruyff Arena ist das Prunkstück der niederländischen Sportinfrastruktur. Sie liegt im Amsterdamer Stadtbezirk Zuidoost, ist die spektakuläre Heimstätte von AFC Ajax und der niederländischen Nationalmannschaft und bietet Platz für 56.120 Zuschauer, bei Musikkonzerten für 71.000.

Das Stadion ist weltweit als Vorreiter modernen Stadiondesigns bekannt und schlägt mühelos die Brücke zwischen historischen Fußballtraditionen und modernster Stadioninnovation.

Das Stadion wurde 1996 unter seinem ursprünglichen Namen Amsterdam ArenA offiziell eröffnet. Es wurde gebaut, um Ajax’ geliebtes, aber veraltetes Stadion De Meer zu ersetzen, das mit der riesigen Fanbasis des Klubs nicht mehr Schritt halten konnte. 2018 wurde das Stadion offiziell in Johan Cruyff Arena umbenannt. Damit wurde der legendäre Ajax-Spieler mit der Nummer 14, der die ikonische Philosophie des „Total Football“ populär machte und 2016 verstarb, auf ewig geehrt.

Denkwürdige Momente in der Johan Cruyff Arena

Königsklasse des Pop : Tina Turner war 1996 der erste Popstar, der dort auftrat, kurz darauf gefolgt von Michael Jackson, der während seiner HIStory World Tour 1997 fünf historische Konzerte ausverkaufte.

Real Madrid gegen Juventus (Champions-League-Finale 1998) : Das Stadion war Austragungsort des größten Klubspiels Europas. Ein einziges Tor von Predrag Mijatović sicherte Real Madrid einen 1:0-Sieg und beendete damit die 32-jährige Durststrecke im Europapokal der Landesmeister.

Chelsea gegen Benfica (UEFA-Europa-League-Finale 2013) : Ein packendes Finale, in dem Fernando Torres für Chelsea traf, ehe Benfica ausglich. In der 93. Minute stieg Branislav Ivanović hoch und köpfte einen dramatischen Treffer in der Nachspielzeit, der Chelsea zum Europa-League-Sieger machte.

Europas Vorreiter-Dach: Es war das erste Stadion in Europa mit einem vollständig einfahrbaren Dach. Damals galt der Bau einer riesigen verschiebbaren Überdachung über einem Spitzenstadion als gewaltiges architektonisches Wagnis, das später weltweit zum Industriestandard wurde.

Niederlande gegen Griechenland in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Niederlande gegen Griechenland: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Niederlande (Nr. 9) gegen Griechenland (Nr. 46)

Die Niederlande eröffneten ihre UEFA-Nations-League-Kampagne und die Ära „Xavi“ mit einem Heim-Unentschieden gegen Deutschland, gefolgt von einem 2:1-Sieg gegen Serbien in Belgrad. Obwohl sie in der Gruppenphase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Sommer ungeschlagen blieben, mit einem Unentschieden gegen Japan sowie Siegen gegen Schweden und Tunesien, schieden sie in der ersten K.-o.-Runde aus und verloren im Elfmeterschießen gegen Marokko.

Griechenland startete furios in seine UEFA-Nations-League-Kampagne und holte beeindruckende Auswärtssiege gegen Serbien (2:1) und Deutschland (1:0). Es war das erste Mal seit März 2025, dass die Mannschaft Auswärtsspiele in Serie gewann, und das erste Mal seit zehn Monaten überhaupt, dass sie ein Spiel gewann. Damit beendete sie eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Niederlande gegen Griechenland: Letzte direkte Duelle

Die Niederlande haben historisch klar die Oberhand gegen Griechenland und gewannen neun ihrer bisherigen elf Duelle, erzielten 24 Tore und kassierten nur drei Gegentreffer.

Das letzte Aufeinandertreffen fand im Oktober 2023 in der Qualifikation zur UEFA Euro 2024 statt. Die Niederlande feierten in Athen einen dramatischen 1:0-Sieg, als Virgil van Dijk in der Nachspielzeit einen Elfmeter verwandelte.

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Griechenland GRI 2 2 0 0 3 1 +2 6 S S 2 Niederlande NED 2 1 1 0 3 2 +1 4 S U 3 Deutschland GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 N U 4 Serbien SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg



