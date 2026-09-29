Griechenland ist mit starken Auswärtsauftritten in seinen Spielplan der UEFA Nations League gestartet, hofft aber, die Ligaphase am Montag, 16. November, vor seinen begeisterten Fans in Volos mit einem Erfolg abzuschließen, wenn es gegen Serbien geht. Sie können noch heute Tickets für das Spiel buchen.

„Galanolefki“ (Die Azurblauen und Weißen) kehren zum ersten Mal seit 2022, als im Rahmen der UEFA Nations League 2022/23 dort gespielt wurde, ins Panthessaliko-Stadion zurück, und damals erwies sich das als gutes Omen. Vor vier Jahren feierten sie in Volos jeweils 3:0- und 2:0-Siege gegen Zypern beziehungsweise Kosovo und gehen daher mit einer 100-Prozent-Bilanz an diesem Austragungsort in dieses Duell.

Trotz eines Rückschlags zum Auftakt ihrer UEFA-Nations-League-Kampagne auf heimischem Boden gegen Griechenland schöpfte Serbien aus der 1:2-Niederlage Zuversicht. Die Mannschaft von Veljko Paunović legte furios los, traf bereits nach vier Minuten durch Andrija Živković und verlor die Partie erst in der 95. Minute.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Griechenland gegen Serbien zu sichern, einschließlich Preisen, Verfügbarkeit und den besten Kaufoptionen.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Griechenland gegen Serbien statt?

Griechenland gegen Serbien findet am Montag, 16. November, im Panthessaliko-Stadion (Volos) statt. Der Anstoß ist für 21.45 Uhr (EET) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

So kaufen Sie Tickets für Griechenland gegen Serbien in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Griechenland gegen Serbien können direkt über das Ticketportal des Hellenischen Fußballverbands (HFF/EPO) erworben werden.

Einzelne Gruppenspiele der UEFA Nations League gehen in der Regel drei bis vier Wochen vor dem angesetzten Spieltag in den Verkauf.

Vorverkaufsphasen : Vorrangige Verkaufsfenster werden üblicherweise zunächst für offizielle Mitglieder des Fanclubs der Nationalmannschaft freigeschaltet.

Freier Verkauf : Für die Partie am 16. November wird erwartet, dass der freie Verkauf auf der EPO-Website gegen Ende Oktober oder Anfang November startet.

Wenn Fans sich kurzfristig Plätze sichern möchten, können sie Tickets auch über Zweitplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Übertragungen – Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und Käufe durch das integrierte Sicherheitsprogramm TixProtect. Dieses Programm garantiert, dass Sie Ihre Tickets rechtzeitig erhalten und dass sie für Ihre Veranstaltung gültig sind, oder Sie bekommen eine Rückerstattung von 100 Prozent.

Wie viel kosten Tickets für Griechenland gegen Serbien in der UEFA Nations League?

Die Ticketpreise für das kommende UEFA-Nations-League-Spiel Griechenland gegen Serbien am Montag, 16. November 2026, beginnen über offizielle Kanäle bei etwa 20 € bis 75 € für reguläre Eintrittskarten.

Offizielle Tickets sind im Panthessaliko-Stadion in Volos je nach Nähe zum Spielfeld und Stadionausrichtung in Kategorien unterteilt:

Kategorie 3 (Hintertor / Kurven) : Etwa 20 € bis 25 €. Diese Plätze befinden sich hinter den Toren (Nord- und Südtribüne). Sie bieten die günstigste Preisstufe und sind die Heimat der wichtigsten lokalen Fangruppen.

Kategorie 2 (Ecken der Längsseiten & obere Ränge) : Etwa 30 € bis 45 €. Diese Plätze liegen an den seitlichen Hauptgeraden, aber näher an den Ecken oder weiter oben auf den Rängen, und bieten einen erhöhten Blick von der Seitenlinie.

Kategorie 1 (Zentrale Längsseite / untere Ränge) : Etwa 50 € bis 75 €. Diese Premium-Standardplätze verlaufen entlang der Hauptseitenlinien (Ost- und Westtribüne) nahe der Mittellinie und bieten die klarste Sicht auf das Geschehen.

VIP- und Hospitality-Kategorien : Die Preise variieren je nach enthaltenen Firmenleistungen zwischen 150 € und über 300 €. Diese Premium-Optionen befinden sich zentral auf der Westtribüne und bieten gepolsterte Sitze, Zugang zu Hospitality-Lounges und Catering.

Behalten Sie näher am Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und schauen Sie auch auf Zweitmarktplätzen wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über das Panthessaliko-Stadion wissen müssen

Das Panthessaliko-Stadion ist ein großer Mehrzweck-Sportkomplex in der griechischen Hafenstadt Volos an der Küste. Es hat eine Kapazität von 22.700 Zuschauern und dient als wichtiges Sportzentrum für die gesamte Region Thessalien. Heute ist es vor allem als Heimstadion von Volos NFC aus der Super League Griechenlands bekannt.

Mit dem Bau wurde Mitte 2002 ausdrücklich begonnen, um die Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen zu unterstützen, und die Anlage wurde im Juli 2004 offiziell eröffnet, gerade rechtzeitig für das olympische Fußballturnier.

Nach den Olympischen Spielen ging das Eigentum an das Hellenische Olympische Komitee über. Anschließend war es Heimstätte lokaler Teams aus Volos und fungierte als historischer Schauplatz des hitzigen lokalen „Volos-Derbys“ zwischen Niki Volos und Olympiakos Volou.

Denkwürdige Momente im Panthessaliko-Stadion

Griechenland gegen Mexiko (Olympisches Fußballturnier, 2004) : Dieses olympische Gruppenspiel der Männer hält mit 21.597 verkauften Tickets den Zuschauerrekord des Stadions und übertraf damit kurzzeitig die offiziell vorgesehene olympische Sitzplatzkapazität.

Griechische Pokalfinals (2007-2026) : Das Panthessaliko diente aufgrund seiner geografischen Lage zwischen Athen und Thessaloniki häufig als Austragungsort der griechischen Pokalfinals, darunter 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 und 2026.

Spiele der griechischen Nationalmannschaft : Das Stadion war 2022 Austragungsort von zwei UEFA-Nations-League-Spielen der A-Nationalmannschaft Griechenlands, die beide mit Heimsiegen endeten.

All-in-one-Komplex: Neben dem Naturrasenplatz fungiert das Stadion als riesiger Leichtathletikkomplex. Es umfasst eine 400-Meter-Laufbahn mit acht Bahnen, eine separate Außenbahn zum Aufwärmen, Hallentrainingsanlagen, ein Fitnessstudio sowie Plätze für Basketball, Tennis und Volleyball.

UEFA-Nations-League-Spiel Griechenland gegen Serbien: Alles, was Sie wissen müssen

Griechenland gegen Serbien: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Griechenland (Nr. 41) gegen Serbien (Nr. 43)

Nachdem Griechenland in vier Freundschaftsspielen zu Beginn des Jahres 2026 keinen Sieg verbuchen konnte, fand das Team zum Start der UEFA-Nations-League-Kampagne wieder zu seiner Stärke zurück und feierte zwei beeindruckende Auswärtserfolge gegen Serbien (2:1) und Deutschland (1:0).

Serbien ist verzweifelt auf der Suche nach dem Weg zurück in die Erfolgsspur, nachdem es in den vergangenen vier Länderspielen keinen Sieg einfahren konnte, darunter Niederlagen in der UEFA Nations League gegen Griechenland und die Niederlande. „Orlovi“ (Die Adler) haben es in 12 Länderspielen nicht geschafft, ohne Gegentor zu bleiben.

Griechenland gegen Serbien: Jüngste direkte Duelle

Griechenland und Serbien sind seit 2010 drei Mal aufeinandergetroffen, und die Griechen haben mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg Serbiens einen leichten Vorteil. Beide Teams erzielten in diesen bisherigen Duellen jeweils drei Tore.

Als Griechenland und Serbien zuletzt am 24. September am ersten Spieltag der UEFA Nations League aufeinandertrafen, gelang Griechenland in Belgrad ein spektakuläres Comeback zum 2:1, der Siegtreffer fiel tief in der Nachspielzeit.

Serbien ging bereits in der vierten Minute in Führung, als der zurückberufene Dusan Tadić den Treffer von Andrija Živković vorbereitete, der einschob. Trotz des Rückstands dominierte Griechenland jedoch den Ballbesitz und setzte die serbische Abwehr ununterbrochen unter Druck, traf Aluminium und zwang den Gegner zu mehreren Paraden. Tore in der zweiten Halbzeit von Arsenal-Profi Christos Tzolis und Como-Spieler Tasos Douvikas brachten den Griechen alle drei Punkte.

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Griechenland GRI 2 2 0 0 3 1 +2 6 S S 2 Niederlande NED 2 1 1 0 3 2 +1 4 S U 3 Deutschland GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 N U 4 Serbien SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg











