Das Finale des Saudi Super Cup 2026 bildet am Mittwoch, 23. Dezember 2026, im Jaber Al-Ahmad International Stadium in Kuwait den spannenden Abschluss des Turniers. Im Endspiel trifft der Sieger der Partie zwischen Al Qadsiah und Al Ahli auf den Sieger der Begegnung zwischen Al Nassr und Al Kholood.

Diese Ausgabe markiert einen historischen Meilenstein: Kuwait richtet den Wettbewerb erstmals aus. Fußballfans in der gesamten Golfregion bereiten sich auf einen großen Zuschauerandrang vor, wenn die Finalisten um den begehrten Titel kämpfen.

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Wann findet das Finale des Saudi Super Cup 2026 statt?

Datum und Uhrzeit Partie Austragungsort Tickets Mittwoch, 23. Dezember 2026, 20:00 Uhr Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2 Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait Tickets

Wo kann man Tickets für das Finale des Saudi Super Cup 2026 kaufen?

Die von den Turnierveranstaltern und den teilnehmenden Vereinen organisierten offiziellen Verkaufsstellen sind während des allgemeinen Vorverkaufs die erste Anlaufstelle für Tickets. Fans sollten zunächst immer auf den offiziellen Kanälen des Verbands und den Ticketportalen der Vereine prüfen, welche Karten direkt erhältlich sind.

GrintaHub ist eine Option, wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. Über Zweitmarktplattformen können anreisende Fans nach dem günstigsten Ticket suchen und sich auch dann noch den Einlass zum Finale sichern, wenn die regulären Kontingente an den Vorverkaufsstellen erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Finale des Saudi Super Cup 2026?

Reguläre Tickets auf offiziellen Ticketplattformen sind zu Preisen der günstigsten Kategorien erhältlich. Je nach Stadionbereich und Kategorie beginnen die Einstiegspreise üblicherweise bei etwa 50 bis 75 SAR. Wer sich Tickets im offiziellen Vorverkauf sichert, hat die besten Chancen, die günstigste Karte zum Originalpreis zu bekommen.

Falls die offiziellen Kontingente für den allgemeinen Verkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie GrintaHub eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Auf dem Zweitmarkt beginnen die Ticketpreise für reguläre Plätze derzeit bei etwa 150 SAR. Sie variieren je nach Lage im Stadion und Verfügbarkeit der Plätze.

Alles Wissenswerte zum Finale des Saudi Super Cup 2026

Der Saudi Super Cup 2026 wird als K.-o.-Turnier mit vier Mannschaften ausgetragen. Al Qadsiah spielt im ersten Halbfinale am Samstag, 19. Dezember, gegen Al Ahli. Im zweiten Halbfinale trifft Al Nassr am Sonntag, 20. Dezember, auf Al Kholood. Die beiden Sieger ziehen ins große Finale am Mittwoch, 23. Dezember, ein.

Alle Spiele finden im renommierten Jaber Al-Ahmad International Stadium im Gouvernement Farwaniya in Kuwait statt. Mit 60.000 Plätzen bietet das Stadion eine mitreißende Kulisse für das Titelduell. Diese Ausgabe ist besonders bemerkenswert, weil Kuwait den Saudi Super Cup erstmals ausrichtet. Damit setzt das Turnier seine Tradition fort, große Endspiele in erstklassigen Stadien der Region auszutragen. Es wird mit hoher Nachfrage gerechnet. Wer sich frühzeitig Plätze sichert, kann die Krönung des Meisters live miterleben.