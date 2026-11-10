Das Derby von Dschidda zählt zu den intensivsten und traditionsreichsten Rivalitäten im Fußball des Nahen Ostens. Wenn die saudischen Spitzenklubs Al Ittihad und Al Ahli aufeinandertreffen, ist ein packendes Duell zu erwarten. In der Roshn Saudi League geht es dabei um wichtige Punkte und das Prestige in der Stadt. Die Begegnungen der beiden Stadtrivalen sorgen regelmäßig für eine unvergessliche Atmosphäre.

Die Nachfrage nach Plätzen im Alinma Stadium in Dschidda ist groß. Sich ein Ticket für dieses Spitzenspiel zu sichern, muss aber nicht schwierig sein. GOAL hat alle wichtigen Spieldetails, Informationen zum Veranstaltungsort, Preise und Möglichkeiten zum Online-Ticketkauf zusammengestellt, damit du dir noch heute einen Platz auf der Tribüne sichern kannst.

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Wann findet Al Ittihad gegen Al Ahli statt?

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Tickets Donnerstag, 26. November 2026, 20:00 Uhr AST Al Ittihad gegen Al Ahli Alinma Stadium, Dschidda Tickets

Wo kann man Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli kaufen?

Offizielle Tickets werden direkt über WeBook, die offizielle Ticketplattform der Roshn Saudi League, sowie über die offizielle Website des Heimklubs Al Ittihad verkauft. Der freie Verkauf beginnt üblicherweise etwa 10 bis 14 Tage vor dem Spieltag. Wegen der hohen Nachfrage sind die regulären Ticketkontingente allerdings meist schnell ausverkauft.

Sind die offiziellen Kontingente für den freien Verkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern.

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Wie viel kosten Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli?

Auf den offiziellen Plattformen beginnen die Ticketpreise bei 59 SAR für reguläre Plätze auf dem Oberrang. Die Preise für Plätze auf dem Unterrang in Spielfeldnähe steigen je nach Kategorie und Lage im Stadion.

Sind die offiziellen Kontingente für den freien Verkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Die Preise beginnen dort bei etwa 95 SAR.

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Alles Wissenswerte zu Al Ittihad gegen Al Ahli

Das Derby von Dschidda ist eine der wichtigsten Begegnungen im saudischen Fußball. Al Ittihad und Al Ahli gehören zu den erfolgreichsten Klubs des Landes und verbindet seit Jahrzehnten eine erbitterte lokale Rivalität. Wann immer sie aufeinandertreffen, strömen zahlreiche Zuschauer in die King Abdullah Sports City.

Al Ittihad will in diesem Duell an seine starke Position in der Liga anknüpfen. Al Ahli wiederum möchte mit einem Sieg auf dem Platz des Rivalen ein Ausrufezeichen setzen. Die Fans im Stadion können sich auf ein intensives Spiel, individuelle Klasse auf Weltniveau und eine elektrisierende Kulisse freuen, für die zwei der leidenschaftlichsten Fangemeinden im asiatischen Fußball sorgen.