Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoFrankreich
Matmut Atlantique
team-logoTürkei
Book France vs Türkiye UEFA Nations League Tickets
Übersetzt von

So kaufst du Tickets für Frankreich gegen Türkiye: Preise für die UEFA Nations League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Frankreich
Türkei

So könnt ihr Tickets für Frankreichs letztes Heim-Länderspiel des Jahres 2026 buchen

Frankreich schließt die Gruppenphase seines Spielplans in der UEFA Nations League und seine Länderspielkampagne 2026 auf heimischem Boden ab, wenn es am Sonntag, 15. November, in Bordeaux auf Türkiye trifft. Tickets, um die großartigen Les Bleus live in Aktion zu sehen, können Sie schon heute buchen.

Türkiye bekommt eine zweite Chance, den zweifachen Weltmeister und zweifachen Europameister zu bezwingen. Als das Team Frankreich am ersten Spieltag der aktuellen UEFA-Nations-League-Saison in Izmit empfing, traf Kylian Mbappe in der zweiten Halbzeit (quelle surprise) und sicherte den Gästen einen 1:0-Sieg.

Zinedine Zidane, der nach einer fünfjährigen Pause ins Trainergeschäft zurückkehrt, weiß, dass er nach der Übernahme der französischen Auswahl von Didier Deschamps nach der Weltmeisterschaft im Sommer in große Fußstapfen tritt. Er würde nur zu gern einen Titel holen, um den Druck zu mindern, und die Trophäe der UEFA Nations League käme da gerade recht.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Ihre Tickets für Frankreich gegen Türkiye in der UEFA Nations League zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und Türkiye statt?

Frankreich gegen Türkiye findet am Sonntag, 15. November, im Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) statt. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr (MEZ) angesetzt.

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 6
Matmut Atlantique

So kaufen Sie Tickets für Frankreich gegen Türkiye in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für Frankreich gegen Türkiye in der UEFA Nations League können über das Ticketportal des französischen Fußballverbands (FFF) gekauft werden.

Der FFF bringt Tickets in der Regel in priorisierten Verkaufsphasen auf den Markt. Registrierte Mitglieder des Fanclubs der französischen Nationalmannschaft erhalten zuerst die Möglichkeit zum Kauf. Verbleibende Karten werden dann näher am Spieltermin für die Allgemeinheit freigegeben.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte ÜbertragungenTicombo schützt alle Ticketübertragungen und -käufe durch sein integriertes Sicherheitsprogramm namens TixProtect. Dieses Programm garantiert, dass Sie Ihre Tickets rechtzeitig erhalten und dass sie für Ihre Veranstaltung gültig sind, andernfalls erhalten Sie eine 100-prozentige Rückerstattung.

Wie viel kosten Tickets für Frankreich gegen Türkiye in der UEFA Nations League?

Für das kommende UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und Türkiye wird erwartet, dass die offiziellen Tickets je nach Sitzplatz im Stade Matmut Atlantique zwischen 25 € und 175 € kosten.

Die Ticketkontingente der Fédération Française de Football (FFF) sind in der Regel auf fünf verschiedene Preiskategorien verteilt, die jeweils bestimmten Stadionbereichen zugeordnet sind:

  • Catégorie Or (Gold): Zentrale Längsseite (untere/mittlere Ränge) - absolut beste Sicht direkt an der Mittellinie auf der Ost- oder Westtribüne. (Preis: 150 €-175 €)
  • Catégorie 1: Premium-Längsseite (untere & obere Ränge) - leicht außerhalb der Mitte entlang der Hauptlängstribünen positioniert. (Preis: 120 €-145 €)
  • Catégorie 2: Premium-Längsseite (untere & obere Ränge) - leicht außerhalb der Mitte entlang der Hauptlängstribünen positioniert. (Preis: 95 €-125 €)
  • Catégorie 3: Obere Hintertor-Ränge - erhöhte Sicht aus den oberen Bereichen hinter beiden Toren (Nord- und Südtribüne). (Preis: 55 €-95 €)
  • Catégorie 4: Untere Hintertor-Ränge (hinter den Toren) – die traditionellen Fanbereiche und die günstigsten Plätze direkt auf den unteren Ebenen hinter den Netzen. (Preis: 25 €-75 €)

Behalten Sie näher am Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, und prüfen Sie auch Zweitmarktplattformen wie Ticombo auf die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über das Stade Matmut Atlantique wissen müssen

Das Stade Matmut Atlantique, auch bekannt als Nouveau Stade de Bordeaux, ist die größte Sport- und Kulturarena an der französischen Atlantikküste. Es wurde 2015 eröffnet und hat eine Kapazität von 42.115 Plätzen. Bekannt für seine auffallend elegante, tempelartige Architektur und Gestaltung, hat es sich schnell als erstklassiger Austragungsort für Fußball, Rugby und große Unterhaltungsveranstaltungen etabliert.

Die Entscheidung, in Bordeaux ein komplett neues Stadion zu bauen, entstand daraus, dass Frankreich den Zuschlag für die Ausrichtung der UEFA Euro 2016 erhalten hatte. Das historische Stadion der Stadt, das in die Jahre gekommene Stade Chaban-Delmas, war veraltet und für ein modernes internationales Turnier ungeeignet.

Das prägnanteste optische Element des Matmut Atlantique ist sein gewaltiger Umfang aus 900 schlanken weißen Säulen. Die Architekten entwarfen sie so, dass sie sowohl an klassische griechische Tempel als auch an die lokale Landschaft erinnern, insbesondere an die schönen Pinienwälder der Region Landes.

Denkwürdige Momente im Stade Matmut Atlantique

  • UEFA Euro 2016: Das Stadion war während des Turniers Austragungsort von fünf Spielen. Am bekanntesten war das Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien. Das Duell der Schwergewichte ging in ein episches, dramatisches Elfmeterschießen mit 18 Schüssen, in dem Deutschland schließlich seinen historischen Turnierfluch gegen Italien brach.
  • Rugby World Cup 2023: Das Stadion passte sich mühelos an den ovalen Ball an und war während des Turniers Austragungsort von fünf hochkarätigen Gruppenspielen, darunter Blockbuster mit Top-Nationen wie Irland und Südafrika.
  • Olympische Spiele Paris 2024: Während der Olympischen Spiele trug die Spielstätte stolz den Namen „Stade de Bordeaux“ und war Austragungsort von sechs Fußballspielen, darunter eines hochbrisanten Viertelfinals der Männer.

Die „schwebende“ Illusion: Die offenen Freitreppen verbinden die inneren Umläufe mit dem Außenbereich. Bei nächtlicher Beleuchtung wirkt das gewaltige Vordach optisch so, als würde es völlig losgelöst über dem Wald aus weißen Säulen schweben.

Frankreich gegen Türkiye in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Frankreich gegen Türkiye: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Frankreich (#3) gegen Türkiye (#27)

Nachdem Frankreich in seinen ersten sechs Spielen bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 nur zwei Gegentore kassiert hatte, ließ das Team in den letzten beiden Spielen in Nordamerika acht Treffer zu, 2 gegen Spanien und 6 gegen England. In der UEFA Nations League hat es defensiv aber wieder zu seiner Stärke zurückgefunden und sowohl Türkiye als auch Belgien mit 1:0 geschlagen.

Türkiye gewann zwar sein letztes Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft gegen den Co-Gastgeber USA, doch das war zu wenig und kam zu spät, da frühere Niederlagen gegen Australien und Paraguay bedeuteten, dass das Team die K.-o.-Phase verpasste. Der Sommerfrust wurde zusätzlich durch zwei Heimniederlagen in Folge in der UEFA Nations League gegen Frankreich und Italien verschärft.

FRA

FRA - Form

MAR
S2-0
ESP
N0-2
ENG
N4-6
TUR
S0-1
BEL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
TUR

TUR - Form

AUS
N2-0
PAR
N0-1
USA
S3-2
FRA
N0-1
ITA
N1-4
Tor erzielt (kassiert)
4/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Frankreich gegen Türkiye: Jüngste direkte Duelle

Frankreich hat im direkten Vergleich gegen Türkiye insgesamt die Nase vorn und kommt auf 5 Siege gegenüber 1 Erfolg von Türkiye sowie 1 Unentschieden. In den bisherigen 7 Duellen hat Frankreich insgesamt 14 Tore erzielt, während Türkiye 5-mal getroffen hat.

Im jüngsten UEFA-Nations-League-Spiel am 25. September besiegte Frankreich Türkiye in Izmit mit 1:0. Die Partie war das Debüt von Zinedine Zidane als französischer Trainer. Kylian Mbappé brach in der 54. Minute den Bann, nahm einen Pass von Michael Olise auf und schoss den Ball mit dem rechten Fuß unten links ins Eck.

Head to Head

FrankreichUnentschiedenTürkei
3
1
1
UEFA Nations League A
Türkei badge
Türkei
TUR
0
Frankreich badge
Frankreich
FRA
1
END
European Championship Qualification
Frankreich badge
Frankreich
FRA
1
Türkei badge
Türkei
TUR
1
END
European Championship Qualification
Türkei badge
Türkei
TUR
2
Frankreich badge
Frankreich
FRA
0
END
Freundschaftsspiele
Frankreich badge
Frankreich
FRA
1
Türkei badge
Türkei
TUR
0
END
Freundschaftsspiele
Türkei badge
Türkei
TUR
0
Frankreich badge
Frankreich
FRA
4
END
7Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
FrankreichFrankreichFRA
220020+26
S
S
2
BelgienBelgienBEL
210121+13
N
S
3
ItalienItalienITA
210143+13
S
N
4
TürkeiTürkeiTUR
200215-40
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen