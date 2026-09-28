Frankreich schließt die Gruppenphase seines Spielplans in der UEFA Nations League und seine Länderspielkampagne 2026 auf heimischem Boden ab, wenn es am Sonntag, 15. November, in Bordeaux auf Türkiye trifft. Tickets, um die großartigen Les Bleus live in Aktion zu sehen, können Sie schon heute buchen.

Türkiye bekommt eine zweite Chance, den zweifachen Weltmeister und zweifachen Europameister zu bezwingen. Als das Team Frankreich am ersten Spieltag der aktuellen UEFA-Nations-League-Saison in Izmit empfing, traf Kylian Mbappe in der zweiten Halbzeit (quelle surprise) und sicherte den Gästen einen 1:0-Sieg.

Zinedine Zidane, der nach einer fünfjährigen Pause ins Trainergeschäft zurückkehrt, weiß, dass er nach der Übernahme der französischen Auswahl von Didier Deschamps nach der Weltmeisterschaft im Sommer in große Fußstapfen tritt. Er würde nur zu gern einen Titel holen, um den Druck zu mindern, und die Trophäe der UEFA Nations League käme da gerade recht.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Ihre Tickets für Frankreich gegen Türkiye in der UEFA Nations League zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und Türkiye statt?

Frankreich gegen Türkiye findet am Sonntag, 15. November, im Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) statt. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr (MEZ) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

So kaufen Sie Tickets für Frankreich gegen Türkiye in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für Frankreich gegen Türkiye in der UEFA Nations League können über das Ticketportal des französischen Fußballverbands (FFF) gekauft werden.

Der FFF bringt Tickets in der Regel in priorisierten Verkaufsphasen auf den Markt. Registrierte Mitglieder des Fanclubs der französischen Nationalmannschaft erhalten zuerst die Möglichkeit zum Kauf. Verbleibende Karten werden dann näher am Spieltermin für die Allgemeinheit freigegeben.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Übertragungen – Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und -käufe durch sein integriertes Sicherheitsprogramm namens TixProtect. Dieses Programm garantiert, dass Sie Ihre Tickets rechtzeitig erhalten und dass sie für Ihre Veranstaltung gültig sind, andernfalls erhalten Sie eine 100-prozentige Rückerstattung.

Wie viel kosten Tickets für Frankreich gegen Türkiye in der UEFA Nations League?

Für das kommende UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und Türkiye wird erwartet, dass die offiziellen Tickets je nach Sitzplatz im Stade Matmut Atlantique zwischen 25 € und 175 € kosten.

Die Ticketkontingente der Fédération Française de Football (FFF) sind in der Regel auf fünf verschiedene Preiskategorien verteilt, die jeweils bestimmten Stadionbereichen zugeordnet sind:

Catégorie Or (Gold) : Zentrale Längsseite (untere/mittlere Ränge) - absolut beste Sicht direkt an der Mittellinie auf der Ost- oder Westtribüne. ( Preis: 150 €-175 € )

Catégorie 1 : Premium-Längsseite (untere & obere Ränge) - leicht außerhalb der Mitte entlang der Hauptlängstribünen positioniert. ( Preis: 120 €-145 € )

Catégorie 2 : Premium-Längsseite (untere & obere Ränge) - leicht außerhalb der Mitte entlang der Hauptlängstribünen positioniert. ( Preis: 95 €-125 € )

Catégorie 3 : Obere Hintertor-Ränge - erhöhte Sicht aus den oberen Bereichen hinter beiden Toren (Nord- und Südtribüne). ( Preis: 55 €-95 € )

Catégorie 4 : Untere Hintertor-Ränge (hinter den Toren) – die traditionellen Fanbereiche und die günstigsten Plätze direkt auf den unteren Ebenen hinter den Netzen. ( Preis: 25 €-75 € )

Behalten Sie näher am Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, und prüfen Sie auch Zweitmarktplattformen wie Ticombo auf die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über das Stade Matmut Atlantique wissen müssen

Das Stade Matmut Atlantique, auch bekannt als Nouveau Stade de Bordeaux, ist die größte Sport- und Kulturarena an der französischen Atlantikküste. Es wurde 2015 eröffnet und hat eine Kapazität von 42.115 Plätzen. Bekannt für seine auffallend elegante, tempelartige Architektur und Gestaltung, hat es sich schnell als erstklassiger Austragungsort für Fußball, Rugby und große Unterhaltungsveranstaltungen etabliert.

Die Entscheidung, in Bordeaux ein komplett neues Stadion zu bauen, entstand daraus, dass Frankreich den Zuschlag für die Ausrichtung der UEFA Euro 2016 erhalten hatte. Das historische Stadion der Stadt, das in die Jahre gekommene Stade Chaban-Delmas, war veraltet und für ein modernes internationales Turnier ungeeignet.

Das prägnanteste optische Element des Matmut Atlantique ist sein gewaltiger Umfang aus 900 schlanken weißen Säulen. Die Architekten entwarfen sie so, dass sie sowohl an klassische griechische Tempel als auch an die lokale Landschaft erinnern, insbesondere an die schönen Pinienwälder der Region Landes.

Denkwürdige Momente im Stade Matmut Atlantique

UEFA Euro 2016 : Das Stadion war während des Turniers Austragungsort von fünf Spielen. Am bekanntesten war das Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien. Das Duell der Schwergewichte ging in ein episches, dramatisches Elfmeterschießen mit 18 Schüssen, in dem Deutschland schließlich seinen historischen Turnierfluch gegen Italien brach.

Rugby World Cup 2023 : Das Stadion passte sich mühelos an den ovalen Ball an und war während des Turniers Austragungsort von fünf hochkarätigen Gruppenspielen, darunter Blockbuster mit Top-Nationen wie Irland und Südafrika.

Olympische Spiele Paris 2024 : Während der Olympischen Spiele trug die Spielstätte stolz den Namen „Stade de Bordeaux“ und war Austragungsort von sechs Fußballspielen, darunter eines hochbrisanten Viertelfinals der Männer.

Die „schwebende“ Illusion: Die offenen Freitreppen verbinden die inneren Umläufe mit dem Außenbereich. Bei nächtlicher Beleuchtung wirkt das gewaltige Vordach optisch so, als würde es völlig losgelöst über dem Wald aus weißen Säulen schweben.

Frankreich gegen Türkiye in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Frankreich gegen Türkiye: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Frankreich (#3) gegen Türkiye (#27)

Nachdem Frankreich in seinen ersten sechs Spielen bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 nur zwei Gegentore kassiert hatte, ließ das Team in den letzten beiden Spielen in Nordamerika acht Treffer zu, 2 gegen Spanien und 6 gegen England. In der UEFA Nations League hat es defensiv aber wieder zu seiner Stärke zurückgefunden und sowohl Türkiye als auch Belgien mit 1:0 geschlagen.

Türkiye gewann zwar sein letztes Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft gegen den Co-Gastgeber USA, doch das war zu wenig und kam zu spät, da frühere Niederlagen gegen Australien und Paraguay bedeuteten, dass das Team die K.-o.-Phase verpasste. Der Sommerfrust wurde zusätzlich durch zwei Heimniederlagen in Folge in der UEFA Nations League gegen Frankreich und Italien verschärft.

Frankreich gegen Türkiye: Jüngste direkte Duelle

Frankreich hat im direkten Vergleich gegen Türkiye insgesamt die Nase vorn und kommt auf 5 Siege gegenüber 1 Erfolg von Türkiye sowie 1 Unentschieden. In den bisherigen 7 Duellen hat Frankreich insgesamt 14 Tore erzielt, während Türkiye 5-mal getroffen hat.

Im jüngsten UEFA-Nations-League-Spiel am 25. September besiegte Frankreich Türkiye in Izmit mit 1:0. Die Partie war das Debüt von Zinedine Zidane als französischer Trainer. Kylian Mbappé brach in der 54. Minute den Bann, nahm einen Pass von Michael Olise auf und schoss den Ball mit dem rechten Fuß unten links ins Eck.