So kaufen Sie Tickets für Serbien gegen Deutschland: Preise in der UEFA Nations League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Die letzten beiden Spieltage der Ligaphase der UEFA Nations League finden in diesem November statt. Nach 1:2-Niederlagen gegen Griechenland und die Niederlande in Belgrad hofft Serbien nun auf aller guten Dinge drei im eigenen Stadion, wenn die Mannschaft am Freitag, 13. November, Deutschland empfängt. Tickets für dieses wichtige Duell könnt ihr euch schon jetzt sichern.

Serbien musste in der vergangenen Ausgabe der UEFA Nations League alles in die Waagschale werfen, um in Liga A zu bleiben. Nach Platz drei in der Gruppe setzte sich das Team in zwei Spielen gegen Österreich durch und vermied so den Abstieg. Die „Orlovi“ (Die Adler) müssen ihre kämpferischen Qualitäten nach einem wackligen Start in die Kampagne erneut unter Beweis stellen.

Auch das Deutschland von Jurgen Klopp startete schleppend in seine UEFA-Nations-League-Kampagne und will nun stark abschließen. Nach dem Test in Belgrad beendet die Mannschaft die Gruppenphase mit einem Heimspiel gegen die Niederlande am 16. November.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Serbien gegen Deutschland in der UEFA Nations League zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Serbien gegen Deutschland statt?

Serbien gegen Deutschland findet am Freitag, 13. November, im Stadion Rajko Mitić in Belgrad statt. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr (MEZ) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

So kauft ihr Tickets für Serbien gegen Deutschland in der UEFA Nations League

Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Serbien gegen Deutschland werden in erster Linie über die Ticketkanäle des serbischen Fußballverbands FSS vertrieben und erscheinen in der Regel einige Wochen, teils bis zu einem Monat, vor dem Spiel.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Das gibt Käufern die Sicherheit, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Serbien gegen Deutschland in der UEFA Nations League?

Die offiziellen Ticketpreise für Serbien gegen Deutschland in der UEFA Nations League liegen für die Standardkategorien in der Regel zwischen 1.000 RSD und mehr als 4.000 RSD, also ungefähr bei 8,50 € bis mehr als 35 €. Premium-VIP-Bereiche kosten deutlich mehr.

Nordtribüne (Sever) - Hinter dem Tor; Heimat der Kern-Ultragruppierung. Lauter, energiegeladener Bereich mit intensiver Atmosphäre. (Preis: ca. 1.000 RSD (8,50 €)

Südtribüne (Jug) - Hinter dem gegenüberliegenden Tor; je nach Spielansetzung regulärer Bereich mit freier Platzwahl beziehungsweise Gästeblock. (Preis: ca. 1.000 RSD (8,50 €)

Osttribüne (Istok) - Sitzplätze an der Seitenlinie; klassische Familien- und Seitenplatzblöcke (unterteilt in East Side und East Central). (Preis: ca. 2.000 bis 3.000 RSD oder 17 € bis 25 €)

Westtribüne (Zapad) - Haupttribüne an der Seitenlinie; dort befinden sich die zentralen Premium-Sitzblöcke, die Spielertunnel und die Presseloge. (Preis: ca. 3.000 bis 4.000 oder 25 € bis 35 €)

VIP-Ränge / Lounges - Premium-Hospitality-Logen und überdachte obere zentrale Ränge auf der Westtribüne. (Preis: ca. 8.000+ RSD oder 70 €+)

Behaltet für weitere Informationen kurz vor dem Spiel die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick und schaut auch auf Zweitmarktplätzen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Stadion Rajko Mitić wissen müsst

Das Stadion Rajko Mitić, weithin unter seinem legendären Spitznamen Marakana bekannt, ist das historische Herz des serbischen Fußballs. Es liegt in Belgrad und ist die imposante Festung von Roter Stern Belgrad und der serbischen Nationalmannschaft. Berühmt für seine kesselartige Atmosphäre, zählt es zu den einschüchterndsten Spielstätten Europas.

Lange bevor die moderne Struktur existierte, gehörte das Gelände zu SK Jugoslavija, das dort über ein Holzstadion mit einer Kapazität von 20.000 Zuschauern verfügte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Klub aufgelöst, und der neu gegründete Rote Stern Belgrad übernahm das Stadion 1945.

Um der explosionsartig wachsenden Fanbasis von Roter Stern gerecht zu werden, wurde das alte Stadion 1959 abgerissen. Um eine gewaltige Kesselkonstruktion zu errichten, ohne die Kosten in die Höhe zu treiben, gruben Ingenieure 12 Meter tief in den Boden, um einen tiefen Zuschauerkessel zu schaffen.

Das unfertige Stadion wurde 1963 offiziell eröffnet und konnte nach seiner vollständigen Fertigstellung im folgenden Jahr mit seinen gewaltigen Rängen bis zu 110.000 Zuschauer fassen. Sicherheitsvorschriften in den 1990er-Jahren machten stehende Terrassen zugunsten reiner Sitzplatztribünen unmöglich. Dadurch sank die Kapazität auf 55.538.

Im Dezember 2014 wurde das Stadion offiziell umbenannt, um Rajko Mitić, den legendären ersten Kapitän von Roter Stern, zu ehren.

Unvergessliche Momente im Stadion Rajko Mitić

Roter Stern gegen Ferencváros (1975) : Dieses Halbfinale im Europapokal der Pokalsieger stellte mit 110.000 Zuschauern den offiziellen Allzeit-Zuschauerrekord des Stadions auf, auch wenn Schätzungen davon ausgehen, dass bis zu 116.000 Menschen hineingepfercht waren.

Ajax gegen Juventus (Finale im Europapokal der Landesmeister 1973) : Johnny Reps frühes Tor sicherte der legendären Ajax-Mannschaft von Cruyff den Titel.

Tschechoslowakei gegen Westdeutschland (EM-Finale 1976) : Dieses Spiel wurde unsterblich, als der tschechische Star Antonín Panenka seinen verwandelten Elfmeter frech mittig lupfte und damit den berühmten „Panenka“-Elfmeter begründete.

Der Ursprung von „Marakana“: Das Stadion erhielt seinen Spitznamen, weil seine atemberaubende Größe und der flüssige, schöne Fußball von Roter Stern und der jugoslawischen Nationalmannschaft an das berühmte Maracanã in Rio de Janeiro erinnerten.

Serbien gegen Deutschland in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Serbien gegen Deutschland: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Serbien (#40) gegen Deutschland (#12)

Für Serbien war 2026 bislang ein schwieriges Jahr, das im März mit einer 0:3-Niederlage gegen Spanien begann. Zwar gab es auf heimischem Boden einen 2:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Saudi-Arabien, doch seitdem setzte es vier Niederlagen in Folge, darunter die beiden Auftaktpleiten in der UEFA Nations League gegen Griechenland und die Niederlande.

Selbst die Ankunft von Jurgen Klopp hat nicht verhindert, dass Deutschlands Sieglos-Serie länger wurde. Die überraschende Heimniederlage gegen Griechenland in der UEFA Nations League bedeutete, dass die Mannschaft seit vier Länderspielen auf einen Sieg wartet. Diese Serie begann mit der 1:2-Gruppenniederlage gegen Ecuador bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Die griechische Tragödie war außerdem das erste Mal, dass Deutschland in 14 Länderspielen ohne Tor geblieben ist.

Serbien gegen Deutschland: Jüngste direkte Duelle

Deutschland hat gegen Serbien mit 16 Siegen, 5 Unentschieden und 8 Niederlagen aus 29 bisherigen Begegnungen die bessere Bilanz. In diesem Wert sind die zusammengeführten statistischen Vermächtnisse von Westdeutschland, Jugoslawien sowie Serbien und Montenegro enthalten. Insgesamt hat Deutschland gegen Serbien 50 Tore erzielt, Serbien 34.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Serbien und Deutschland fand im März 2019 statt. Das Länderspiel endete in der Volkswagen Arena in Wolfsburg 1:1.

Luka Jović hatte Serbien in Führung gebracht, ehe Leon Goretzka für die Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit nach seiner Einwechslung mit einem wuchtigen Abschluss ausglich.

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Griechenland GRI 2 2 0 0 3 1 +2 6 S S 2 Niederlande NED 2 1 1 0 3 2 +1 4 S U 3 Deutschland GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 N U 4 Serbien SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg



